Senzacionalna zgodba Rogaške se lahko dotakne novih zvezd

1. SNL, 31. krog:

Sobota, 13. april:

Vodilni Celjani, ki se jim nasmiha drugi naslov državnega prvaka, lahko nov pomemben korak k osvojitvi "kante" naredijo danes v Rogaški Slatini. Opravka bodo imeli z eno najbolj razigranih ekip v spomladanskem delu, ki ji gre tako dobro, da se je iz na videz skoraj nerešljivega položaja junaško povzpela na osmo mesto, z današnjo zmago pa bi se črno-bela senzacionalna zgodba dotaknila novih zvezd, saj bi se izbranci Oskarja Drobneta reci in piši povzpeli na šesto mesto!

Rogaška je v tem spomladanskem delu na 11 tekmah izgubila le dvakrat. Poraz je doživela doma proti Olimpiji (2:3) in v gosteh pri Celju (1:4). Aljoša Matko je na tej tekmi dosegel dva zadetka. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Rogaško čaka največji favorit za osvojitev naslova, ki je v tej sezoni zanjo nerešljiva uganka. Celjani so dobili vse tri tekme, skupna razlika v zadetkih znaša kar 10:1, v ekipo pa se vrača tudi njen najboljši strelec Aljoša Matko. Nič kaj prijetna novica za branilce Rogaške, ki so na zadnji domači tekmi klonili proti Olimpiji kar trikrat. Vratarja Rogaške Ajdina Mulalića čaka veliko dela, saj Celjani, pri katerih ne bo kaznovanega Luke Menala, računajo na zelo široko klop, ta pa bi v zgoščenem delu tekmovanja, ki spremlja prvoligaške klube v zadnjih tednih, lahko še bolj prišla do izraza. A Rogaška je spomladi že večkrat dokazala, kako neugoden tekmec zna biti za vse. Tudi najboljše.

Maribor zmaguje, Bravo izgublja

Tretje mesto zanesljivo vodi v Evropo. Še pred nekaj krogi se je zdelo, da bi lahko za to mesto potekala neizprosna bitka med Mariborom in Bravom, med 16-kratnim državnim prvakom in najmlajšim slovenskim prvoligašem iz Ljubljane, a so Šiškarji v zadnjih tednih začeli na veliko zapravljati točke. Pred 31. krogom tako za Štajerci ob tekmi več zaostajajo kar deset točk, tako da je boj za Evropo, to bi bil največji dosežek Brava, odkar se dokazuje v 1. SNL, že bolj ali manj izgubljen. Izbranci Aleša Arnola so padli v rezultatsko krizo in nanizali tri poraze. Če bi tako nadaljevali, bi lahko do konca sezone na lestvici zdrsnili še nižje od četrtega mesta.

Zanimivo je, da se dvoboji med Bravom in Mariborom v Ljubljani nikoli ne končajo brez zmagovalca. Šiškarji so do zdaj zmagali dvakrat, Mariborčani pa kar sedemkrat. Ko je Ante Šimundža gostoval na stadionu ŽAK nazadnje, je ostal praznih rok. Bravo je zmagal z 2:1. Foto: Vid Ponikvar

Mariborčani so na drugi strani v izjemni formi. Zadnja zmaga je bila veličastna. Proti Muri so bili zaradi zmage črno-belih za zeleno mizo, čeprav so vijolice do prekinitve na Fazaneriji vodile z 2:0, še posebej "našpičeni" in tekmeca v Ljudskem vrtu odpihnili s 5:0, z dvema zadetkoma pa sta izstopala prvi strelec prvenstva Arnel Jakupović in izkušeni Alžirec Hillal Soudani. Maribor je tako edini klub v Sloveniji, ki se lahko pohvali z dvema nogometašema z dvomestnim številom doseženih zadetkov.

Mura se pripravlja na pokal, Bogatinov s Koprom še ni izgubil

Za Muro in Koprom je več kot zanimiv mesec dni. V kratkem obdobju se bosta pomerila že tretjič. Pred kratkim sta se dvakrat udarila na Bonifiki. V prvenstvu se je treh točk veselil Koper, v pokalu pa je bila drugačna zgodba in se je napredovanja v polfinale, o zmagovalcu so odločali streli z bele točke, veselila Mura. Kluba zasedata sredino lestvice, kanarčke lahko v Evropo popelje le še čudež, saj za tretjeuvrščenim Mariborom zaostajajo kar 11 točk, medtem ko imajo črno-beli svojo računico o tem, kako rešiti sezono, v pokalu.

Na zadnjih petih medsebojnih srečanjih med Muro in Koprom sta se obe ekipi vselej vpisali med strelce (1:2, 2:2, 3:1, 2:1, 1:2). Če se bo tradicija nadaljevala, bi tako morala Klemen Mihelak kot tudi Jan Koprivec vsaj enkrat po žogo v svojo mrežo tudi v nedeljo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Če bi v polfinalu 24. aprila izkoristili prednost domačega igrišča in izločili Rogaško, bi se v finalu pomerili z drugoligašem (Gorica oziroma Beltinci). To pa bi ponudilo veliko priložnost za lovoriko, a tudi Evropo, s tem pa tudi polepšano sezono 2023/24, v kateri v prvenstvu kljub številnim menjavam trenerjem niso konkurenčni za (naj)višja mesta. Pri Muri bo v nedeljo zaradi kazni manjkal Žan Trontelj, pri gostih z Obale, ki jih po novem vodi Oliver Bogatinov in z njimi še ni izgubil, pa Maj Mittendorfer.

Olimpija ima priložnost za edino "metlo" v tej sezoni

V nedeljo zvečer se bosta pod žarometi na stadionu ob Kamniški Bistrici udarili ekipi Domžal in Olimpije. Za zmaje je to še ena zadnjih priložnost, da vsaj simbolično zadržijo možnosti za osvojitev naslova, hkrati pa tudi priložnost, da si po neuspehu proti Radomljam (2:2 v Stožicah) z boljšo predstavo dvigne samozavest, še kako potrebno, saj v sredo prihaja v Ljubljano razigrani Maribor in bo Slovenija priča zadnjemu večnemu derbiju v tej sezoni. Vodstvo kluba na čelu z direktorjem Igorjem Barišićem izkazuje neomajno podporo trenerju Zoranu Zeljkoviću. Bo to zeleno-belim, ki so jim Celjani na lestvici ušli na veliko prednost, pomagalo do boljše predstave proti rumeni družini?

Olimpija je v tej sezoni premagala Domžalčane prav na vseh medsebojnih tekmah (2:1, 2:0 in 1:0). Tako lahko v nedeljo zvečer poskrbi za ''metlo'' in pomete z Domžalčani. Z vsemi preostalimi tekmeci v 1. SNL v tej sezoni nima stoodstotnega izkupička. Foto: Gal Vrbnjak/www.alesfevzer.com

Domžalčani po domačem porazu z Rogaško ne morejo mirno spati. Zavedajo se, da bi se lahko prednost pred boljšim iz obračuna med Aluminijem in Radomljami, ki se bosta spopadla v ponedeljek, prepolovila na zgolj tri točke, če bi izgubili proti zeleno-belim. Matej Podlogar bo tako iskal pot do prve domače zmage, odkar je na vročem stolčku nasledil donedavnega "šefa" Dušana Kosića.

Olimpija je tradicionalno uspešnejša na gostovanju v Domžalah. Odkar se je leta 2009 vrnila med elito, je na 29 gostovanjih kar 18-krat premagala rumeno družino. Tokrat se bo predstavila brez kaznovanega Agustina Doffa, bo pa imel velik motiv Ivan Durdov, ki je pred poldrugim letom v 1. SNL že blestel v konici domžalskega napada.

Derbi začelja na Štajerskem z ogromnim vložkom

Prvoligaški ponedeljek bo v znamenju obračuna v Kidričevem, na katerem bodo točke "štele dvojno". Aluminij in Radomlje se bosta spopadla v derbiju začelja. Sta pri dnu razpredelnice, oba sta zbrala 26 točk. Tisti, ki bi v ponedeljek zmagal, bi si priigral pomembno prednost. Ker bi lahko o končnem vrstnem redu odločali tudi medsebojni dvoboji, je treba poudariti, kako je v tej sezoni uspešnejši Aluminij. Mlinarje je dvakrat premagal (2:1 in 2:0), in to obakrat v gosteh, Radomljani pa so vrnili udarec v Kidričevem in zmagali z 2:0.

Ko se merita Aluminij in Radomlje, le redko zmaga ostane doma. Na zadnjih sedmih medsebojnih srečanjih je ni dočakal prav nihče. Še več, v tej sezoni na njunih tekmah vedno zmaguje gost. Foto: www.alesfevzer.com

Če bi tako Radomlje nadaljevale zanimiv niz in pod vodstvom novega trenerja Darjana Slavica v ''šumi'' prišle do treh še kako dragocenih točk, bi si lahko zagotovile tudi pomembno prednost, ki bi jim prišla še kako prav, če bi kluba končala sezono z enakim številom točk. Aluminij je pod vodstvom Roberta Pevnika v rezultatski krizi, na zadnjih petih tekmah je osvojil le eno točko, pa še to presenetljivo pri vodilnem Celju (2:2), mlinarji pa so nakazali boljše čase, saj so na zadnjih dveh tekmah osvojili dve točki. Najprej so presenetili Koper in prišli do izenačenja v sodnikovem podaljšku (1:1), nato pa pokvarili načrte še favorizirani Olimpiji v Stožicah (2:2).

1. SNL, 31. krog:

Sobota, 13. april:

Nedelja, 14. april:

Ponedeljek, 15. april:

Lestvica: