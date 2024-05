Privoščite si najboljšo zvočno izolacijo tal – brez izgovorov?

Če iščete pravo talno izolacijo, ki vas bo zagotovila vrhunsko toplotno in talno izolacijo, ob tem pa bo še enostavna za montažno, potem ste prišli na pravo mesto. Podjetje Knauf Insulation je trgu z izolacijskimi ploščami SmartFlor-Fix ponudilo napredno rešitev, ki zagotavlja izjemno zvočno in toplotno izolacijo. Ne le, da ne boste slišali sosedov, doma se boste lahko sprehajali bosi, ne da bi vas pri tem zeblo v noge.

Naj gre za blok, večstanovanjsko hišo ali enostanovanjsko hišo v več nadstropjih, ustrezna talna izolacija, ki zadržuje prenašanje zvoka, bo resda skrita pod tlemi, a zato zelo cenjena, če bo omogočala dobro zvočno in toplotno izolacijo.

Kakovostna talna izolacija bo zaustavila širjenje udarnega zvoka po stavbi, hkrati pa bo zagotovila tudi topla tla, ki bodo prijetna tudi za bose noge. Takšna izolacija je še posebej pomembna, ko gre za tla v pritličju ali tla nad neogrevano kletjo, morda garažo. Takšna tla so brez ustrezne izolacije lahko v hladnih zimskih dneh zelo neudobna za bivanje, poleg tega pa še povečujejo toplotno izgubo.

Rešitev, ki jo je z izolacijskimi ploščami SmartFlor-Fix na trg ponudilo podjetje Knauf Insulation pa je ob vsem tem še izjemno enostavna za vgraditev.

Foto: Knauf Insulation

Talna izolacija, ki zaustavi širjenje zvoka

V podjetju Knauf Insulation so razvili najučinkovitejšo rešitev za preprečitev širjenja udarnega zvoka v talnih konstrukcijah. Skrivnost je v kombinaciji kamene mineralne volne in plavajočega poda. Ta je lahko bodisi cementni estrih ali suhomontažni gotovi estrih. V obeh primerih se pod estrih, na osnovno medetažno konstrukcijo vgradi ustrezno mineralno volno.

Foto: Knauf Insulation

Bistvo ustrezne mineralne volne je, da je ravno prav mehka oziroma elastična za učinek dušenja udarnega zvoka in hkrati ravno prav trda, da je nanjo mogoče položiti estrih.

Za zagotavljanje zadostne zvočne izolativnosti talne konstrukcije lahko zadoščata že dva centimetra vgrajene kamene volne, priporočene debeline za zagotavljanje optimalnih rezultatov pa so pet centimetrov pri cementnih estrihih in štirje centimetri pri suhomontažnih izvedbah estrihov. Pri izbiri posamezne različice je treba seveda upoštevati tudi namen prostorov in razpoložljivo višino.

Foto: Knauf Insulation

Razlika med cementnimi in suhimi estrihi Pri novogradnjah največkrat pridejo v poštev klasični cementni estrihi, ki nimajo nobenih omejitev, hkrati pa je pri tovrstnih estrihi brez težav mogoča tudi vgraditev cevi za talno ogrevanje. Na drugi strani pa so suhi estrihi bolj aktualni pri prenovah in urejanju pomožnih prostorov.

Kot nalašč za talno gretje

Foto: Knauf Insulation Naj gre za gradnjo ali obnovo, talno ogrevanje je novi standard, za katerega se odloča vse več ljudi. Cevi za talno gretje se vgradijo v masivni cementni estrih, pri čemer se za razpeljavo uporabljajo različne tehnike. Najbolj razširjena je pritrjevanje cevi na ravne plošče s pomočjo posebnih zatičev. Prav za to tehniko so v Knauf Insulation razvili posebno ploščo SmartFloor-Fix.

SmartFloor-Fix ohranja vse najboljše karakteristike kamene volne in istočasno omogoča izjemno preprosto vgradnjo cevi. Površina plošče je trdna, sredica pa ustrezno mehka za pritrjevanje cevi. Izolacijska plošča ima integrirano alu armirano folijo in zagotavlja najvišjo zvočno, požarno in toplotno zaščito.

Seveda lahko ploščo Smart Floor Fix uporabljate v poljubni kombinaciji z drugimi izolacijskimi materiali, za najboljši učinek pa zagotovo najbolje deluje z že dobro uveljavljenimi klasičnimi talnimi ploščami iz kamene volne. V asortimaju podjetja Knauf Insulation lahko torej novo ploščo Smart Floor Fix položite na plošče TP, TPS in TPT.

Prednosti izolacijskih plošč SmartFlor-Fix: zaradi vlaknaste strukture mineralne volne je absorbcija zvoka vrhunska,

toplotna izolativnost, negorljivost in vodoodbojnost materiala,

uporabno za vse tipe talnih konstrukcij, kjer se vgrajuje talno gretje,

preprosta in hitra montaža zaradi predpripravljene rešitve s folijo,

zaščita mineralne izolacije med vgradnjo zaradi integrirane folije in

možnost kombiniranja z dodatnimi debelinami izolacij različnih tipov.

SmartFloor-Fix – enostavna vgradnja je zagotovljena

Foto: Knauf Insulation Če želite kakovostno toplotno, požarno in zvočno zaščito med nadstropji, hkrati pa ste se odločili tudi za talno gretje, potem so izolacijske plošče iz mineralne kamene volne SmartFloor-Fix prava rešitev za vas.

Zaradi nizke dinamične togosti (SD<20MN/m3) zagotavljajo odlično zvočno zaščito pred udarnim zvokom, s čimer bodo te plošče utišale zvok med nadstropji. Priporočajo se tako za domove kot tudi poslovne in javne stavbe, na primer šole in vrtce. Plošče Smart Flor-Fix so na voljo v debelini 30 mm in se lahko polagajo na plošče kamene volne Natur Board TPS oziroma DF-plošče.

Zakaj je plošča SmarFloor-Fix popolna rešitev tudi za tla v pritličju?

Tla v pritličju zahtevajo drugačno obravnavo kot tista v nadstropjih, saj so v stiku s hladnimi tlemi ali pa s hladno kletjo, morda garažo. Takšna tla je treba zato bolj toplotno izolirati kot tista med nadstropji. Talne izolacijske plošče je pod estrihe mogoče vgrajevati tudi do debeline 20 centimetrov, a se v tem primeru skupna debelina hitro izdatno poveča.

V primeru kleti je zato bolj priporočljiva dodatna izolacija na stropu kleti, pod estrihom v pritličju pa izolacija kot v etažah. Takšna rešitev je bolj učinkovita in tudi ekonomična.

V primeru pritličja, ki spodaj nima kleti, pa je treba pod estrihi uporabiti izolacije večje debeline. V ta namen so že v preteklosti v podjetju Knauf Insulation razvili posebne talne plošče z oznako DF – večjih debelin in večje trdnosti.

Na voljo so tudi plošče iz ekstudiranega polistirena (xps), ki imajo izredno visoke tlačne trdnostni, a pri tlakih to ni vedno prednost. Trdi in celično zaprti materiali namreč praktično ne dušijo zvoka, hkrati pa zelo otežujejo morebitno izsuševanje s prepihovanjem, ki je nujno v primeru sanacije po izlitju vode. Seveda pa so ti materiali nepogrešljivi v industrijskih in povoznih tlakih.

Foto: Knauf Insulation

Tudi v kombinaciji z drugimi materiali, ko so ti potrebni zaradi večje debeline izolacije, je za potrebe talnega ogrevanja prek izbrane izolacije priporočljivo uporabiti novo ploščo SmartFloor-Fix. Tako lahko na primer položite deset centimetrov debelo ploščo DF in prek nje ploščo SmartFloor-Fix. Skupna debelina bo tako 13 centimetrov. Toplotna prehodnost tal v pritličju bo tako znašala U< 0,20W/m2K.

Nikar ne hitite – izberite preudarno

Že res, da boste izolacijske materiale vgrajene v tla videli le v času vgradnje, a njihov učinek boste občutili celo življenje. Zato izberite preudarno. Naj bo izolacija kakovostna, le tako vas bo zaščitila pred nepotrebnim hrupom in vam hkrati zagotovila topla tla, s tem pa tudi manjšo porabo pri ogrevanju doma. Če pa je njena vgradnja tudi sila enostavna, je to le še en razlog več, da izberete izolacijske plošče SmartFloor-Fix.

Foto: Knauf Insulation

S ploščo SmartFloor-Fix bodo vaša tla ustrezno toplotno izolirana, vaš proračun pa bo obvarovan pred nepotrebnimi stroški dodatnega ogrevanja. Za kakovostno zvočno izolacijo pa bo poskrbela kamena volna, vgrajena v ploščo SmartFloor-Fix.