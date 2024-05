Žalosten dan za Celje in slovenski nogomet, odšel je legendarni Hanza

Ivan Hribernik – Hanza je z nogometom začel pri Olimpu, ko se je Olimp združil s SK Celje v Kladivar, pa se je njegova pot nadaljevala v novem društvu. Leta 1953 je postal mladinski prvak Slovenije, pri 16 letih je prvič nastopil za člansko moštvo. Bil je napadalec s številko 10, ki sta si ga želela tako Olimpija kot Maribor. Največja njegova uspeha sta uvrstitev s Kladivarjem v drugo jugoslovansko ligo (1964) in naslov pokalnega prvaka Slovenije (1964).

Bil je edini celjski nogometaš, ki se je uvrstil v amatersko reprezentanco Jugoslavije, bil njen kapetan in zanjo odigral 11 tekem. Med letoma 1958 in 1978 je dres celjskega nogometnega kluba oblekel 344-krat in dosegel 101 zadetek. Bil je eden največjih nogometašev v več kot 100-letni zgodovini celjskega kluba, ki je prejšnji teden pozdravil drugi naslov državnega prvaka.