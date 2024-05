Bayer brani lepo prednost, v Bergamu se začenja z ničle

Po ligi prvakov bosta danes postala znana še finalista lige Europa. Nemški prvak Bayer Leverkusen bo na domačem terenu branil prednost dveh zadetkov proti Romi, Atalanta in Marseille pa bosta srečanje začela z ničle, saj se je prva tekma v Franciji končala z 1:1.

Za Bayer se je sanjska sezona nadaljevala tudi na olimpijskem stadionu v Rimu. Varovanci Xabija Alonsa, ki so si že zagotovili naslov nemškega prvaka, tudi v Evropi ne poznajo poraza. Za zmago na prvi tekmi sta zadela Florian Wirtz in Robert Andrich. Bayer je v tej sezoni še brez poraza v vseh tekmovanjih, njihov niz pa traja že 48 tekem.

Atalanta in Marseille sta se na prvi tekmi razšla z remijem 1:1. Gianluca Scamacca je v 11. minuti italijansko ekipo popeljal v vodstvo, Francozi so hitro izenačili, to je s strelom od daleč uspelo branilcu Chancelu Mbembi.

Finale bo 22. maja v Dublinu.

Liga Europa, polfinale (povratni tekmi):

Četrtek, 9. maj: