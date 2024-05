Eno od Princeovih kitar, ki jo je pokojni glasbenik uporabljal na odru na vrhuncu slave v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, bodo maja ponudili na dražbi. Po pisanju spletnega portala The Guardian bi lahko presegla ceno 600 tisoč dolarjev in tako postala najdražja kitara pokojnega ameriškega glasbenika.

Kitara Cloud 3, ki jo je Prince uporabljal na turnejah, kot so Purple Rain, Parade, Sign of the Times, Lovesexy ter Diamonds and Pearls, je ocenjena med 400 tisoč in 600 tisoč ameriškimi dolarji. A bi lahko po pisanju spletnega britanskega časnika The Guardian presegla ocenjeni znesek in postala najdražja Princeova kitara, prodana na dražbi.

Trenutno za najbolje prodano kitaro sedemkratnega dobitnika grammyja velja modrikasta kitara Cloud, ki so jo leta 2017 prodali za 700 tisoč dolarjev.

Rumeno kitaro Cloud 3 so sicer pri Christie's nazadnje dali na dražbo pred skoraj 20 leti in jo prodali za 4200 funtov, kar je bilo precej nižje od prvotne postavljene cene 59 tisoč funtov. Foto: Guliverimage

Nanjo je še vedno mogoče igrati

Rumeno kitaro Cloud 3 so sicer pri Christie's nazadnje dali na dražbo pred skoraj 20 leti in jo prodali za 4200 funtov, kar je bilo precej nižje od prvotne postavljene cene 59 tisoč funtov. Takrat namreč še ni bilo potrjeno, da gre za eno od originalnih kitar Cloud, na katero je Prince igral na vrhuncu svoje slave.

Pri avkcijski hiši Julien's v Kaliforniji so zdaj preverili izvor kitare s pomočjo računalniške tomografije, poleg tega so se povezali z njenim izdelovalcem Davom Rusanom. Na kitaro je še vedno mogoče igrati, spremlja jo potrdilo o pristnosti.

Kitaro Cloud 3 bodo na dražbo dali z drugimi vrhunskimi kitarami nekaterih največjih rockovskih izvajalcev. Dražba bo potekala 29. in 30. maja v New Yorku.

