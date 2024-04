Britanska dražbena hiša Henry Aldridge & Son je sporočila, da je končna cena močno presegla pred dražbo ocenjeno vrednost ure, ki je znašala med 100.000 do 150.000 funtov (med 116.000 in 175.000 evrov).

Po podatkih dražbene hiše je ura dosegla doslej najvišjo ceno za kak predmet s Titanika, ki je bil prodan na dražbi, saj je presegla rekordnih 1,1 milijona funtov, za kolikor so leta 2013 prodali violino s te tragične ladje. V soboto so na dražbi za okoli 420.000 evrov prodali tudi škatlo za violino.

Lastnik ure umrl v starosti 47 let

V zlato žepno uro so vgravirane začetnice JJA, saj je bil njen lastnik ameriški poslovnež John Jacob Astor, ki je v brodolomu Titanika 15. aprila 1912 umrl v starosti 47 let.

Bil je eden najbogatejših ljudi na svetu s premoženjem v vrednosti okoli 87 milijonov dolarjev, kar je danes enakovredno več milijardam. Potonil je skupaj z ladjo, medtem ko se je njegova žena Madeleine vkrcala na rešilni čoln. Bil je eden od več kot 1.500 ljudi, ki so umrli v brodolomu ladje po trku v ledeno goro v severnem Atlantiku.

Njegovo truplo so našli 22. aprila 1912 skupaj z njegovo 14-karatno zlato žepno uro.

Dražbena hiša je zapisala, da je njegova družina uro v celoti restavrirala, potem ko so ji jo vrnili. "Nosil jo je njegov sin, zato je edinstven del zgodovine Titanika in eden najpomembnejših kosov v zgodovini urarstva v povezavi s to najbolj znano ladjo na svetu", so še zapisali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

