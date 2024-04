Pri avkcijski hiši Christie's bodo maja v New Yorku na dražbi del 20. stoletja med drugim ponudili sliko Clauda Moneta Moulin de Limetz. Vrednost slike je ocenjena med 18 in 25 milijoni dolarjev. Na dražbo sliko dajeta Muzej umetnosti Nelson-Atkins v Kansas Cityju in dediči Ethel B. Atha.

Izkupiček od prodaje bo po pisanju spletnega portala Art Daily namenjen prihodnjim nakupom umetnin za Muzej umetnosti Nelson-Atkins.

Imogen Kerr iz avkcijske hiše Christie's je povedal: "Pri Christie's smo počaščeni, da lahko to pomlad predstavimo sliko Moulin de Limetz kot glavni poudarek naše večerne dražbe del 20. stoletja."

Direktor Muzeja umetnosti Nelson-Atkins Julian Zugazagoitia je povedal: "Družini Atha smo zelo hvaležni za velikodušnost, ki je omogočila, da lahko tega čudovitega Moneta že vrsto let delimo z našo skupnostjo." Prodajo na dražbi je označil kot priložnost za muzej, da z izkupičkom ustanovi sklad Josepha S. in Ethel B. Atha, ki jim bo omogočil pridobivanje novih umetnin za njihovo zbirko.

Naslikana je bila leta 1888

Slika Moulin de Limetz je eno od le dveh Monetovih platen, na katerih je umetnik upodobil mlin v kraju Limetz-Villez blizu Givernyja. Naslikal jo je leta 1888 in predstavlja uvod v njegovem razvoju k slikanju serij, ki so postale pomembne v njegovi pozni karieri.

Provenienca slike je brezhibna. Dve leti po dokončanju je sliko od Moneta kupil ugledni trgovec z umetninami Durand-Ruel. Kmalu zatem jo je kupil zbiratelj Lucien Sauphar, ki jo je imel v lasti do leta 1936. Nato sta jo skupaj kupila Durand-Ruel in M. Knoedler & Co., nazadnje jo je kupil znani zbirateljski par iz Kansas Cityja Joseph S. in Ethel B. Atha. Leta 1986 je slika delno prešla v last Muzeja umetnosti Nelson-Atkins.

Monet velja za enega najpomembnejših impresionističnih slikarjev

Monet (1840–1926) se je rodil v Parizu. Mladost je preživel v Le Havru, kjer se je učil risanja. Leta 1859 se je odločil za poklic slikarja. Po letu 1860 se je v Parizu družil z Manetem, Pissarojem, Renoirjem in Sisleyjem. Od leta 1862 je študiral pri Charlesu Gleyru.

Velja za enega najpomembnejših impresionističnih slikarjev. Vse pogosteje je ustvarjal v naravi po načelih plenerizma, najprej razmeroma realistične pejsaže in prizore iz meščanskega življenja, pozneje je z igro barv in svetlobe povsem svobodno interpretiral motiv kot subjektivno likovno podobo trenutka, zato mu je namenjal več podob v različni svetlobi oziroma času dneva.

