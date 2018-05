V živo: Mariborčani spet pred Olimpijo, na delu še Domžalčani

Prva liga Telekom Slovenije, 30. krog

Mariborčani so v Velenju s 3:1 premagali Rudar. Z dvema goloma je blestel zimzeleni Marcos Tavares, enega je dodal še Luka Zahović, ki je bil zaradi manjše poškodbe rame celo vprašljiv za današnji obračun. Mariborčani so z 20. zmago v sezoni na lestvici Prve lige spet preskočili Olimpijo. Prev večnimi tekmeci iz Ljubljane imajo branilci naslova prvakov zdaj dve točki prednosti. Tavares je že pri 13 golih, za vodilnim strelcem lige zaostaja le še za enega.

Prva letošnja zmaga Triglava

Triglav je prišel do prve letošnje zmage, najboljši strelec 1. SNL Matej Poplatnik pa tokrat ni zadel. Foto: Žiga Zupan/Sportida Praznična sreda je najprej ponudila bitko za prvoligaške točke v Kranju. Zadnjeuvrščeni Triglav se je podal v lov za Ankaranom in s prvo letošnjo zmago zadržal možnosti za obstanek v prvoligaški druščini. V svojih vrstah ima najboljšega strelca 1. SNL Mateja Poplatnika, ki pa se danes ni vpisal med strelce. Dvoboj je potekal pred praznimi tribunami, saj je bil kranjski klub kaznovan zaradi nešportnega obnašanja navijačev do delivcev pravice.

Prevetrene Domžale

Oslabljeni Domžalčani gostijo Ankaran. Foto: Urban Urbanc/Sportida Zadnje današnje srečanje se je začelo ob 18. uri. Domžale gostijo Ankaran. Rumeni so v soboto v Celju utrpeli prvi poraz po skoraj polovici leta, trenerja Simona Rožmana pa je bolj kot izgubljena tekma zabolela izguba številnih igralcev, ki so se poškodovali. Med njimi so tudi Senijad Ibričić, Matija Širok, Zeni Husmani, Agim Ibraimi in Matija Širok. Ker morata zaradi kartonov počivati Ajdin Mulalić in Amedej Vetrih, Domžale proti primorskim brezdomcem igrajo v močno prevetreni postavi.

Pri gostih manjka Luka Badžim. Njegov oče Vlado Badžim je Ankarančane popeljal na deveto mesto, a jim za ovratnik še naprej diha Triglav. Če bi ostali neporaženi še petič zapored, bi bil to velik podvig novinca v 1. SNL.

Spopad staroselcev 1. SNL

Gorica jo je v nedeljo zagodla Olimpiji. Foto: Urban Urbanc/Sportida V četrtek se bosta ob 16. uri udarila Gorica in Celje. Staroselca v 1. SNL, edina poleg Maribora, ki v najvišjem klubskem razredu igrata od začetka osamosvojitve, sta pred dnevi spravila v slabo voljo dva favorita.

Vrtnice so v Stožicah po zaslugi odličnega vratarja Grege Sorčana ostale neporažene (0:0) proti Olimpiji, Celjani pa so pod vodstvom Dušana Kosića prekinili niz nepremagljivosti Domžal. Ta je trajal kar 14 krogov, v katerih so osvojile 40 od 42 mogočih točk. Domačini bodo zaradi kazni pogrešali Tineta Kavčiča, gostje, ki se potegujejo za "evropsko" četrto mesto, pa Lovra Cveka in Dušana Stojinovića.

Nekdanji hrvaški as zavrnil ponudbo Mandarića

Usoda Igorja Bišćana, ki se na ljubljanskem stolčku spogleduje z dvojno slovensko krono, je negotova. Foto: Žiga Zupan/Sportida Trideseti krog se bo končal v Kidričevem. V svojevrstni generalki pred finalom pokala Slovenije se bosta spopadla Aluminij in Olimpija. Kidričani so v prvenstvu vedno bližje uresničitvi zadanega cilja, obstanku med najboljšimi, zmaji pa kljub vodilnemu položaju in preboju v finale slovenskega pokala doživljajo neugodno krizo. Z njo ima največ opravka trener Igor Bišćan. Prednost zmajev pred Mariborom se je po treh zaporednih remijih stopila na eno točko.

Po dvoboju z Gorico je Bišćan spregovoril o pritisku, ki ga čuti, ker se pojavljajo takšne in drugačne govorice o tem, da bi rado vodstvo kluba na njegov položaj ustoličilo drugega stratega. Med tistimi, s katerimi se je sporekel, naj bi bil Sebastjan Cimirotić, ki je pri zeleno-belih tesno povezan s predsednikom. Hrvaški športni dnevnik Sportske novosti je pred kratkim poročal, da se je nekdanji hrvaški reprezentant Zvonimir Soldo zahvalil ponudbi Milana Mandarića, da bi na vročem stolčku zeleno-belih nasledil Bišćana.

Če bo Olimpija v četrtek upravičila vlogo favorita, bo ohranila vodilni položaj. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Želja predsednika zmajev naj bi bil po novem nekdanji selektor slovenske izbrane vrste Slaviša Stojanović. Ne bi bilo prvič, da bi Olimpija menjala trenerja v trenutku, ko je na lestvici na vodilnem mestu. Navijači so stopili na stran 39-letnega Hrvata, ki ga v četrtek čaka zahtevno gostovanje. Pri Aluminiju je v zadnjem obdobju najnevarnejši afriški napadalec Ibrahim Arafat Mensah, Olimpija pa ima v napadu težave z učinkovitostjo.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Maribor 30 20 7 3 60:22 67 2. Olimpija 29 19 8 2 50:13 65 3. Domžale 29 18 5 6 63:23 59 4. Celje 29 12 7 10 50:38 43 5. Rudar 30 13 4 13 43:43 43 6. Gorica 29 10 5 14 28:41 35 7. Krško 30 8 6 16 33:53 30 8. Aluminij 29 6 8 15 32:52 26 9. Ankaran 29 4 9 16 29:68 21 10. Triglav 30 4 7 19 25:60 19