Prekrasni dnevi za Jana Repasa, Matkova mojstrovina odmeva v Evropi

1. SNL, 11. krog:

Petek, 4. oktober:

Za začetek spopad najslabših gostov v tej sezoni

Prvoligaška karavana se bo konec tedna v Sloveniji najprej ustavila v Domžalah. Radomljani so po novem edini prvoligaški klub, ki v tej sezoni ne sme domačih tekem igrati na svojem stadionu, ampak tradicionalno v Športnem parku ob Kamniški Bistrici. V obračunu sosedov z lestvice bodo gostili Nafto in se ji skušali oddolžiti za poraz v drugem krogu, ko so Lendavo zapuščali sklonjenih glav (1:2). Takrat so vodili vse do 75. minute, nato pa je velik junak Nafte postal madžarski najstnik Milan Gabor Klausz. Pri 19 letih je s tremi zadetki prvi strelec Lendavčanov v tej sezoni.

Nafta bi z zmago vsaj do nedelje poskočila na sedmo mesto, Radomlje pa bi z zmago (ob odigrani tekmi manj) prehitele Lendavčane in se povzpele na osmo mesto. Tako se danes obeta zelo pomemben obračun v boju za obstanek. Foto: www.alesfevzer.com

Danes ga v obrambi mlinarjev ne bo mogel pokrivati Uroš Korun, saj bo izpustil dvoboj zaradi kazni. Nafta bo lovila svoje prve točke v tej sezoni na gostovanju. Zanimivo je, da se bosta danes spopadla najslabša gosta v 1. SNL. V gosteh namreč nista osvojila še niti točke. Mlinarji so izgubili štirikrat, Nafta pa že petkrat.

Drobnetova Mura ne prejema golov, Domžale ne zmagujejo

Drugi prekmursko-domžalski spopad v tem krogu bo v soboto v Murski Soboti. Odkar je vodenje Mure prevzel Oskar Drobne, obrambna vrsta črno-belih sploh še ni kapitulirala. Mreža Mure, ki jo brani Florijan Raduha, se ni zatresla že na štirih tekmah zapored, vštevši tudi visoko pokalno zmago proti prekmurskemu nižjeligašu Bogojini, kar lahko veseli ljubitelje nogometa v Murski Soboti, veliko bolj pa jih lahko skrbita dve zaporedni ničli v napadu. Mura je na dveh zaporednih gostovanjih v Kopru in Lendavi osvojila dve točki, obakrat remizirala z 0:0, zdaj, ko prihaja k njej v goste najslabši prvoligaški klub, ki je v tej sezoni v veliki rezultatski krizi, pa bi bilo vse drugo kot zmaga Drobnetove čete neuspeh. Zadetkov je lačen zlasti Dario Vizinger.

Domžale v tej sezoni še sploh niso zmagale v prvi ligi. Ko so nazadnje gostovale v Prekmurju, so v Lendavi izgubile proti Nafti kar z 2:5. Pa čeprav so vodile z 2:0 ... Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Pri gostih, ki jih skuša novi trener Dejan Dončić čimprej spraviti z dna razpredelnice, a za zdaj ni bil uspešen, na roko pa mu ni šel tudi razpored, saj je imel opravka z močnimi tekmeci (vsi štirje slovenski ''evropski'' klubi Bravo, Celje, Olimpija v pokalu, in Maribor), bo manjkal kaznovani kapetan Daniel Offenbacher. Domžalam gre v tej sezoni marsikaj narobe. Sploh še niso zmagali, dosegajo najmanj zadetkov, skupno so jih dali le pet, njihova mreža pa se je zatresla že 23-krat. Največkrat izmed vseh. Na vratih bi lahko prišlo do spremembe, Ajdin Mulalić je odpravil težave in bi zamenjal Roka Vodiška.

Primorje čaka 13 let, Bravo ni izgubil že zelo dolgo

V nedeljo se bo v Ajdovščini znova igral prvoligaški nogomet. Še drugič v tej sezoni. Vodstvo tekmovanja je zaradi višjih sil, prenove travnate površine v Novi Gorici, popustilo in dovolilo Primorju, da navkljub temu, da stadion nima reflektorjev, gosti tekmeca v prestolnici burje. Dvoboj se bo začel že ob 15. uri, izbrance Milana Anđelkovića, ki so vrnitev med elito do zdaj zaznamovali tudi s tem, da so še edini prvoligaš brez remija v tej sezoni, pa čaka zelo neugoden tekmec.

Primorje čaka na domačo prvoligaško zmago v Ajdovščini vse od leta 2011. Foto: www.alesfevzer.com

Bravo, mladi ljubljanski klub, postaja vedno večji strup za velike. Mlada zasedba pod vodstvom Aleša Arnola postaja utečen stroj, ki povzroča težave tekmecem tako doma kot tudi v gosteh in ne izgublja tekem. V celotni sezoni je izgubila le v prvem krogu proti Celju, kateremu je nato v ''deževnih'' Stožicah na načeti zelenici vrnila udarec in se po odmevni zmagi utrdila na visokem tretjem mestu. Zdaj čaka Bravo prvo gostovanje v Ajdovščini, odkar nastopa v 1. SNL. Na Primorje imajo prijetne spomine. Konec julija so ga v Stožicah nadigrali s 4:0, vse zadetke pa dosegli v drugem delu.

Maribor lahko prehiti Olimpijo, Repasu priznanje in vpoklic

V nedeljo se bosta v Ljudskem vrtu, kjer bi se lahko zbralo veliko število ljubiteljev nogometa, v štajerskem derbiju pomerila Maribor in Celje. To bo že 117. štajerski derbi med edinima kluboma v Sloveniji, ki nastopata v prvi ligi neprekinjeno od začetka državne samostojnosti pa do danes. Pomerila se bosta drugič v dobrih dveh tednih, saj sta 18. septembra odigrala prestavljeno tekmo 2. kroga v knežjem mestu, na njem pa so Celjani z mojstrskim zadetkom povratnika Svita Sešlarja v zadnji minuti zmagali z 2:1, Mariborčani pa so imeli kar nekaj pripomb na sporne sodniške odločitve. To je bil sploh edini poraz vijolic na zelenici v 1. SNL v tem koledarskem letu, ki pa izbrancev Anteja Šimundže ni vrgel z ritma pogostega osvajanja točk. Na lestvici zaostajajo le za Olimpijo, že z remijem pa se lahko najmanj za nekaj ur zavihtijo na prvo mesto in prehitijo večnega rivala iz Ljubljane.

Celjani so pred dobrima dvema tednoma doma premagali Mariborčane z 2:1. Foto: www.alesfevzer.com

Maribor bo skušal izkoristiti prednost, saj za razliko od Celja (in Olimpije) to jesen ne nastopa v Evropi. Tako bo lahko v nedeljski spektakel vstopil bolj spočit od zasedbe Alberta Riere, ki je v sredo na Portugalskem naletela na premočnega tekmeca in proti Vitorii izgubila z 1:3. Častni zadetek je atraktivno dosegel Aljoša Matko, ki kandidira za najlepši gol uvodnega kroga konferenčne lige, pri gostiteljih pa bo imel motiv več povratnik v člansko izbrano vrsto Jan Repas. Postal je tudi igralec meseca septembra Prve lige Telemach. Starejši od bratov Repas je prejšnji mesec vknjižil kar štiri asistence ter prehitel nogometaša Olimpije Raula Florucza ter člana Celja Svita Sešlarja in Armandasa Kučysa, s katerima se bo spopadel tudi v nedeljo.

Four mouth-watering finishes from matchday 1 🤤



Click here to vote for your #UECL Goal of the Day 👇 — UEFA Conference League (@europacnfleague) October 3, 2024

Obračun najbolj jeklenih obramb v Sloveniji

V sklepnem dejanju 11. kroga, po katerem bo nastopil čas za reprezentančni premor (z izjemo prestavljenega dvoboja med Primorjem in Radomljami, ki bo potekal 12. oktobra), se bosta v Stožicah za točke pomerila Olimpija in Koper. Vodilni zmaji bodo nadaljevali zahteven ritem. V četrtek so v konferenčni ligi namučili nemškega prvoligaša Heidenheim (1:2) in pustili dober vtis. S tem so tudi prekinili niz nepremagljivosti, s katerim se je trener Victor Sanchez vpisal v zgodovino, saj je po prihodu v Ljubljano ostal nepremagan na rekordnih 17 tekmah. Zeleno-beli verjamejo, da lahko v skladu z dolgo in široko klopjo kakovostno krmarijo na dveh vzporednih frontah. Zavedajo se tudi, kako jih čaka neugoden tekmec, ki ga zanimajo (naj)višja mesta in bi se lahko v primeru zmage v Stožicah približal Olimpiji na zgolj dva zadetka zaostanka.

Olimpija je po desetih krogih edini neporaženi klub v 1. SNL v tej sezoni. Poraz je v tej sezoni izkusil le v Evropi, v četrtek v Heidenheimu. Foto: Guliverimage

Kanarčki so znali v preteklosti že kvariti načrte zmajem, na zadnjih treh tekmah pa so se zmage vselej veselili Ljubljančani. Tako je bilo tudi 28. julija na Bonifiki, ko so zmagali z zadetkom Ivana Durdova. Od takrat do danes se je v obeh ekipah marsikaj spremenilo, prišlo je veliko novih obrazov, med njimi tudi Alex Blanco, španski krilni napadalec, ki se je v četrtek vpisal v zgodovino kot prvi strelec zmajev v ligaškem delu konferenčne lige. Obeta se spopad najboljših obramb v ligi. Oba kluba sta prejela na desetih tekmah prejela zgolj štiri zadetke. Velike zasluge za to imata Matevž Vidovšek in Metod Jurhar, ki sta v odlični vratarski formi. Komu ne bo do smeha v nedeljo zvečer?

1. SNL, 11. krog:

Petek, 4. oktober:

Sobota, 5. oktober:

Nedelja, 6. oktober:

Lestvica: