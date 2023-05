Primorska gneča, kot je Slovenija ne pomni

Število primorskih prvoligašev je nevarno skopnelo. V nedavno končani sezoni so nastopili trije (Koper, Gorica in Tabor), obstanek pa so si zagotovili le kanarčki, pa še to brez uresničenega osnovnega cilja, Evrope. Gorica in Tabor sta doživela še neprimerno hujši udarec, izpadla sta v drugo ligo, kjer bo v prihodnji sezoni mrgolelo Primorcev. Poleg Gorice in Tabora bodo tu še Primorje, Bilje, Dekani in novopečeni drugoligaš Tolmin. Obeta se rekordna zastopanost primorskih klubov v 2. SNL, tako veliko jih v zgodovini državne samostojnosti ni bilo še nikoli!

V novi sezoni 2. SNL, ki se bo začela konec julija, bo udeležence prekomerno vodila pot po primorskih cestah. Med 16 udeleženci bo namreč slaba polovica primorskih klubov. Za drugoligaške točke se jih bo potegovalo kar šest, med njimi tudi Gorica in Tabor, ki sta še nedavno nastopala med elito in imela iz tedna v teden opravka z najboljšimi slovenskimi klubi. V prihodnji sezoni bo drugače. Poleg njiju se bodo v drugi ligi predstavili še Ilirija, Krka, Beltinci, Nafta, Primorje, Brinje Grosuplje, Bistrica, Bilje, Dekani, Triglav, Rudar Velenje, Fužinar, Tolmin in Dravinja.

Stadion Rajko Štolfa je postal bogatejši za žaromete, dolgoletno željo ljubiteljev nogometa v tem delu Slovenije, a bodo slovesno prižgani v drugi ligi, saj so se Kraševci po štirih letih poslovili od prve lige. V 1. SNL bodo v sezoni 2023/24 nastopali Olimpija, Celje, Maribor, Domžale, Mura, Koper, Radomlje, Bravo, Rogaška in Aluminij. Foto: Vid Ponikvar

V zgodovini državne samostojnosti še ni bilo takšne drugoligaške sezone, v kateri bi nastopilo tako veliko primorskih predstavnikov. V preteklosti niso bile izjeme tudi sezone, v katerih je 2. SNL v popolnosti potekala brez primorskih klubov, zadnja takšna se je pripetila v sezoni 2013/13.

Dobro desetletje pozneje, ko se je v prvi ligi zalomilo ''sosedoma'' iz Nove Gorice in Sežane, bo Slovenija priča drugoligaški nasičenosti s primorskimi klubi, na sporedu bo kar nekaj prestižnih spopadov in derbijev, v ospredju pa bosta želji Gorice in Tabora, da se ekspresno vrneta med najboljše. To pa bo vse prej kot enostavno, saj bodo imeli v drugi ligi opravka z zahtevnimi in ambicioznimi tekmeci, med katerimi so že številni nastopali v 1. SNL.

Kapetan Gorice Etien Velikonja je prestiž severnoprimorskega derbija s Primorjem občutil že pred poldrugim desetletjem. V sezoni 2023/24 se bosta kluba iz Nove Gorice in Ajdovščine dvakrat srečala v drugi ligi. Foto: Vid Ponikvar

V drugoligaški sezoni 2023/24 bo nastopilo le sedem klubov, ki še niso zaigrali v 1. SNL. Med njimi sta tudi novopečena drugoligaša Dravinja in Tolmin. Klub iz Slovenskih Konjic, pri katerem je osnovne nogometne korake naredil trenutno najbolj vroči slovenski napadalec Žan Vipotnik (NK Maribor), se po osmih letih vrača v drugo ligo. V njej je igral pogosto, že 16-krat.

Štajerski klub, ki je bil najboljši v vzhodni tretjeligaški skupini, bo tako na stadionu Dobrava po dolgem času gostil drugoligaške tekmece. Med njimi bo tudi Tolmin, prvak zahodne skupine 3. SNL. V drugi ligi, kamor jo je pripeljal trener Sanel Konjević, bo nastopil tretjič. Prenovljeni Športni park Brajda je pripravljen na izziv.

''Tminci'' so tako letos ponovitev največjega klubskega uspeha, tretjeligaški naslov, ki so ga prvič osvojili v sezoni 2013/14. Tolmin je s prebojem v drugo ligo poskrbel, da bo Primorska v novi sezoni zastopana v 2. SNL z rekordnimi šestimi predstavniki.