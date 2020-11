Ronaldo poškodovan, a še upa na Francijo in Hrvaško

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med tednom na evropskih zelenicah ne bo manjkalo prijateljskih dvobojev. Slovenska reprezentanca bo v sredo v Stožicah gostila Azerbajdžan, poslastica dneva pa bo potekala v Amsterdamu med Nizozemsko in Španijo. Prijateljske tekme se bodo nadaljevale tudi v četrtek, ko bodo sicer v ospredju zanimanja zaključne tekme play-offa za nastop na Euru 2020.

Večina reprezentanc bo pred zadnjima krogoma lige narodov preizkusila formo še na prijateljskih tekmah. Med njimi ne bo osem udeležencev finala dodatnih kvalifikacij za EP 2020 (Islandija, Madžarska, Severna Irska, Slovaška, Srbija, Škotska, Gruzija in Severna Makedonija), bodo pa na delu preostali, med njimi tudi Slovenija. Kekova četa, ki jo je okrepil povratnik Josip Iličić, bo v Stožicah v sredo zvečer gostila Azerbajdžan, njena tekmeca v ligi narodov pa se bosta pomerila s Ciprom (Grčija) in Albanijo (Kosovo).

Ronaldo na pripravah reprezentance

Cristiano Ronaldo je zaradi koronavirusa preskočil zadnje reprezentančno srečanje s Švedsko, zdaj se spopada s poškodbo gležnja. V dresu Portugalske je zbral 167 nastopov in dosegel 101 zadetek. Foto: Reuters V sredo bo zelo zanimivo na dvoboju nekdanjih evropskih prvakinj, Nizozemske in Španije, svetovni prvak Francija bo gostila Finsko, aktualna evropska prvakinja Portugalska pa bo imela na stadionu Luz v Lizboni ''trening'' z Andoro. Pričakuje se visoka zmaga Portugalcev, ki skoraj verjetno na tekmi ne bodo mogli računati na kapetana in strelskega rekorderja Cristiana Ronalda.

Superzvezdnik se je poškodoval na zadnji tekmi Juventusa (1:1 v Rimu proti Laziu), na kateri se je vpisal med strelce. Čeprav ima poškodovan gleženj, je pripotoval v reprezentančni tabor, kjer bo opravil dodatne preglede. Če bi se izkazalo, da je poškodba blažje narave, bi lahko prišel v poštev za zaključek lige narodov, ki prinaša veliki derbi proti Franciji, in pa na gostovanju na Hrvaškem, kjer se bodo predstavili na splitskem Poljudu. Ronalda bi lahko nadomestil v zadnjem času zelo vroči napadalec Liverpoola Diogo Jota.

Francija bo v sredo gostila Finsko, Hrvaška pa bo gostovala v Turčiji. Foto: Reuters

V četrtek bo v Sarajevu pri BiH gostoval Iran, ki ga vodi Hrvat Dragan Skočić, sicer nekdanji trener Interblocka. Njegov pomočnik je nekdanji mladi slovenski reprezentant Anton Usnik.