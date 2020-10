Slovenija absolutni favorit, Ronaldo proti dragulju Barcelone

Slovenski nogometaši bodo oktobra odigrali tri tekme. Najprej jih danes ob 20.45 v praznih Stožicah čaka dvoboj s San Marinom, ogrevanje pred dvobojema lige narodov, ki sledita v nedeljo (v Prištini proti Kosovu) in sredo (v Kišinjevu proti Moldaviji). Selektor Matjaž Kek ponovno ne računa na najmočnejšo zasedbo.

Torkov trening Slovenije v Stožicah, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Zaradi zapletov z novim koronavirusom in karantenami manjkajo legionarji iz Azije in ZDA, na testiranju je bil pozitiven Miha Zajc, reprezentanco pa je zaradi primerov okuženosti z novim koronavirusom pri Muri zapustil še Nino Kouter. Slovenija se je do zdaj s San Marinom pomerila štirikrat in vselej zmagala brez prejetega zadetka. Skupna razlika v zadetkih znaša 16:0.

Ronaldo proti Fatiju, Giroud stotič za galske peteline

Ansu Fati je v španskem dresu zatresel mrežo Ukrajine. Foto: Reuters Zaradi polfinalnih dvobojev dodatnih kvalifikacij za EP 2020, na katerem bo v četrtek nastopilo 16 reprezentanc, se je ponudil termin za prijateljska srečanja. Slovenija se je dogovorila s trenutno najslabšo izbrano vrsto na svetu, ki je nanizala 39 porazov.

Evropska prvakinja Portugalska se bo v sosedski poslastici pomerila s Španijo. To bo jubilejni 40. obračun, v ospredju pa bo dvoboj portugalskega kapetana in prvega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki je pred kratkim v državnem dresu presegel mejo 100 zadetkov, ter 17-letnega dragulja Barcelone Ansija Fatija, ki je v ligi narodov postal najmlajši strelec za špansko izbrano vrsto vseh časov.

Olivier Giroud se bo danes vpisal v klub 100. Foto: Reuters

Svetovna prvakinja Francija bo gostila Ukrajino, napadalec Olivier Giroud pa bo vpisal jubilejni 100. nastop za galske peteline. Nemci se bodo pomerili s Turki, Švicarji bodo gostili Hrvate, Italijani brez nogometašev Juventusa, Napolija in Genoe Moldavijo, ki je bila zadnja tekmica Kekove čete v ligi narodov in v Stožicah izgubila z 0:1, Nizozemce pa bo po odhodu Ronalda Koemana, ki je postal trener Barcelone, proti Mehiki vodil Frank de Boer.

Spored prijateljskih tekem se bo nadaljeval tudi v četrtek, ko se bosta v otoškem derbiju spopadla Anglija in Wales, Belgijo pa čaka dvoboj z eno najmočnejših afriških reprezentanc, Slonokoščeno obalo.