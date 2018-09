V živo: Evropski prvaki gostijo svetovne podprvake

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prijateljske tekme (5. do 12. september)

Čeprav so pri Uefi uvedli ligo narodov, ki naj bi nadomeščala vse prijateljske tekme, bodo nekatere ekipe še vedno igrale tekme brez tekmovalnega naboja. Na prvi tekmi je Slovaška s 3:0 premagala Dansko, čigar barve po hudem moledovanju zastopajo amaterji, člani nižjeligaških klubov in celo reprezentanti v futsalu. Trenutno se odvija srečanje med evropskim prvakom Portugalsko in svetovnim podprvakom Hrvaško.