Nov nesrečen poraz Slovenije, ki je padla tudi na Cipru

Po nesrečnem četrtkovem porazu proti Bolgariji v Stožicah z 1:2 je slovenski selektor Tomaž Kavčič opravil kar pet menjav v začetni enajsterici, kar pa ni prineslo prav veliko dobrega.

Ciper je bil precej boljši nasprotnik in si priigral precej priložnosti, a se je z nekaj izjemnimi obrambami izkazal vratar Vid Belec, ki je poskrbel, da so bili Slovenci v drugem polčasu celo v dobrem položaju.

Fotogalerija tekme iz Nikozije:

Slovenci, ki so v okvir vrat Cipra merili le dvakrat, so namreč v 54. minuti prišli celo do vodstva po zaslugi gola Roberta Berića, ki je zadel po res lepi akciji, v kateri sta sodelovala še Amir Dervišević in kapetan Bojan Jokić. To pa je bilo več ali manj tudi vse dobrega, kar je Slovenija pokazala.

V 69. minuti je za izenačenje zadel Pieros Sotiriou, ko je izkoristil serijo napak slovenske obrambe, v 89. minuti pa je pritisk domačinov prinesel avtogol Petra Stojanovića. Zanimivo, le nekaj trenutkov pred tem je rezervist Andraž Šporar zadel za Slovenijo, a je sodnik gol razveljavil zaradi prepovedanega položaja, ki ga ni bilo.

Kaj se dogaja v drugih ligah in skupinah?

V ligi A danes spremljamo poslastico v skupini 1, v kateri se merita svetovna prvakinja Francija in Nizozemska.

V ligi B je v skupini 1 Ukrajina premagala Slovaško z 1:0 in zmagala še drugič. V skupini 4 je Danska, ki je razrešila nesporazume in tokrat zaigrala v najboljši postavi, z 2:0 premagala Wales.

V najskromnejši ligi D je v skupini 1 Gruzija prišla še do druge zmage, ko je doma z 1:0 premagala Latvijo, medtem ko so Makedonci v skupini 4 z 2:0 odpravili Armenijo.

Kako na EP 2020? Prek lige narodov si bo mogoče zagotoviti štiri vstopnice za nastop na EP 2020. O tem, kdo se bo uvrstil na evropsko prvenstvo, bodo odločali zaključni turnirji v vsaki ligi (A, B, C in D) leta 2020. Spomladi 2019 se začenja klasični kvalifikacijski ciklus za EP 2020, v katerem bo nastopilo deset skupin, neposredno udeležbo na Euru pa si bosta zagotovili najboljši ekipi v vsaki skupini (skupno 20). Žreb kvalifikacijskih skupin za EP 2020 bo 2. decembra v Dublinu. Takrat bo že znan razplet skupinskega dela lige narodov.

