Spomin na zadnjo osivel kot Ačimovićevi lasje

Ko je Milenko Ačimović pred 14 leti dosegel tri zadetke proti Moldaviji, je tlakoval Sloveniji pot do zadnje "otvoritvene" zmage v kvalifikacijskem ciklusu.

V športu je zelo lepo začeti tekmovanje z zmago. S tem si okrepiš samozavest, hkrati pa dobiš dodatna krila, ki ti v nadaljevanju omogočajo lažjo pot do uresničitve cilja. Slovenska nogometna reprezentanca na takšno zmago čaka že 14 let. Praznih rok je ostala tudi v uvodnem dejanju lige narodov, kjer je v Ljubljani izgubila proti Bolgariji (1:2).

Načrti slovenske nogometne reprezentance, da bi v novoustanovljeno tekmovanje Evropske nogometne zveze (Uefa) ligo narodov vstopila z zmago, so se ponesrečili. Čeprav so si izbranci Tomaža Kavčiča v Stožicah proti Bolgariji priigrali kar nekaj priložnosti, so mrežo gostov, ki na nastop na največjem tekmovanju čakajo že vse od leta 2004, zatresli le enkrat. Ker je moral Vid Belec po žogo v svojo mrežo dvakrat, je tako Slovenija v uvodnem dejanju lige narodov ostala brez točk (1:2).

Brez uvodne zmage že 14 let

Izbranci Tomaža Kavčiča so se trudili, da bi ligo narodov začeli z zmago nad Bolgarijo, a so se jim načrti izjalovili (1:2). Foto: Morgan Kristan / Sportida S tem se ponavljajo dogodki, ki so zaznamovali prve tekme slovenske članske reprezentance v zadnjih kvalifikacijskih ciklusih. Liga narodov, ki sama po sebi ne spada pod klasične kvalifikacije, a vendarle prinaša možnost preboja na Euro 2020, saj bo udeležencem tekmovanja podelila štiri vstopnice, je nadaljevala neslaven niz uvodnih srečanj slovenske izbrane vrste. Na zadnjih sedmih uvodnih srečanjih je vselej ostala brez zmage in dodatnega zagona, ki je tako dobrodošel na začetku skupinskega dela tekmovanja. Dvakrat je remizirala, kar petkrat pa izgubila. Nazadnje se je uvodne zmage veselila pred dobrimi 14 leti.

Četrtega septembra 2004 je v Celju s 3:0 premagala Moldavijo, vse tri zadetke pa je dosegel takratni kapetan Milenko Ačimović. Ljubljančan se je le nekaj let pozneje poslovil od reprezentance, četrtkov dvoboj med Slovenijo in Bolgarijo pa z osivelimi lasmi spremljal v Stožicah.

Nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste Milenko Ačimović je v četrtek zaploskal Valterju Birsi, ki se je letos poslovil od reprezentance. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kot strokovni komentator nacionalne televizije se je čudil, kako hitro beži čas, saj je pred tekmo tako kot vsi zbrani na štadionu zaploskal nekdanjemu soigralcu Valterju Birsi, ki je pri 32 letih končal reprezentančno zgodbo in pomahal v slovo maloštevilnim navijačem.

Uvodne tekme slovenske reprezentance v kvalifikacijskih ciklusih:

Kvalifikacijski ciklus Rezultat prve tekme Uvrstitev v skupini Največji uspeh Kvalifikacije za EP 1996 Slovenija : Italija 1:1 5. mesto (skupina šestih) Kvalifikacije za SP 1998 Grčija : Slovenija 2:0 5. mesto (5) Kvalifikacije za EP 2000 Grčija : Slovenija 2:2 2. mesto (6) nastop na EP Kvalifikacije za SP 2002 Ferski otoki : Slovenija 2:2 2. mesto (6) nastop na SP Kvalifikacije za EP 2004 Slovenija : Malta 3:0 2. mesto (5) Kvalifikacije za SP 2006 Slovenija : Moldavija 3:0 4. mesto (6) Kvalifikacije za EP 2008 Bolgarija : Slovenija 3:0 6. mesto (7) Kvalifikacije za SP 2010 Poljska : Slovenija 1:1 2. mesto (6) nastop na SP Kvalifikacije za EP 2012 Slovenija : Severna Irska 0:1 4. mesto (6) Kvalifikacije za SP 2014 Slovenija : Švica 0:2 3. mesto (6) Kvalifikacije za EP 2016 Estonija : Slovenija 1:0 3. mesto (6) Kvalifikacije za SP 2018 Litva : Slovenija 2:2 4. mesto (6) Liga narodov (2018) Slovenija : Bolgarija 1:2 ? (4)

Valter Birsa je kvalifikacijski ciklus za SP 2018 s Slovenijo odprl z remijem v Litvi. Foto: Sportida Primorec je za izbrano vrsto zbral 90 nastopov, dosegel sedem zadetkov, na uvodnih tekmah kvalifikacijskih ciklusov pa ni in ni mogel okusiti zmage. Leta 2006 je ostal praznih rok proti Bolgariji (0:3), dve leti pozneje je remiziral na Poljskem (1:1) in nato pomagal Sloveniji do senzacionalnega uspeha, preboja na SP 2010, zadnjega velikega tekmovanja, na katerem je nastopila Slovenija.

Le nekaj mesecev po vrnitvi z juga Afrike je doma izgubil s Severno Irsko (0:1), leta 2012 je ostal praznih rok doma proti Švici (0:2), leta 2014 je izgubil v Estoniji (0:1), 4. septembra 2016 pa remiziral v Litvi (2:2). Na šestih uvodnih tekmah je tako zaman naskakoval zmago v prvem krogu kvalifikacijskega ciklusa, v četrtek pa se v Stožicah prelevil v vlogo navijača in spremljal, kako so se treh točk v Ljubljani v ligi narodov razveselili gostje iz Bolgarije.

Kaj prinaša prvo mesto v ligi narodov?

Bolgarija je v četrtek poskrbela, da se je niz uvodnih srečanj Slovenije v kvalifikacijskih ciklusih brez zmage še podaljšal. Foto: Urban Urbanc/Sportida Statistični pogled na prve tekme slovenske reprezentance v kvalifikacijskih ciklusih ni preveč spodbuden. Še vedno, ko je Slovenija začela tekmovanje s porazom, se nato ni uvrstila na veliko tekmovanje. Zanimivo pa je, da se na veliko tekmovanje ni uvrstila niti v primeru, če je na prvi tekmi zmagala. Vselej se je na velikem odru z velesilami pojavila takrat, ko je v prvem nastopu remizirala v gosteh.

Takšno nesojeno pravilo je veljalo vse do kvalifikacij za SP 2018, ko se je Katančeva četa v Vilni razšla z Litvo brez zmagovalca (2:2), nato pa končala skupinski del za Anglijo, Slovaško in Škotsko.

V skupinskem delu lige narodov bo odigranih še pet krogov, tako da bo imela Kavčičeva četa na voljo še nekaj popravnih izpitov. Prvo mesto prinaša ogromno. Napredovanje v drugo jakostno skupino (iz lige C v ligo B), kjer bi nastopila v naslednjem ciklusu lige narodov (leta 2020), pa tudi sodelovanje v zaključnem turnirju četverice, kjer bi se lahko spomladi 2020 dokopala do vstopnice za nastop na Euru, če bi ji spodletelo v klasičnih kvalifikacijah.

Slovenski reprezentanti so prepričani, da še niso rekli zadnje v boju za prvo mesto. To bodo skušali dokazati že v nedeljo in premagati Ciper, s tem pa poskrbeti za skok na razpredelnici.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Bolgarijo (1:2), fotografa Urban Urbanc in Morgan Kristan (oba Sportida):

