Zahvaljuje se navijačem in sporoča: Slovensko reprezentanco čaka lepa prihodnost

Slovenska nogometna reprezentanca že dolgo ni napolnila štadiona v Stožicah. Zgodovinski obračun lige narodov z Bolgarijo si je v živo ogledalo 5.100 obiskovalcev, ki so kljub maloštevilnosti navdušili Nejca Skubica. Branilec Konyasporja in podajalec pri edinem slovenskem zadetku se jim zahvaljuje za odziv.

Uvodno dejanje lige narodov med Slovenijo in Bolgarijo je na štadionu v Stožicah spremljalo dobrih pet tisoč gledalcev. Najboljši slovenski nogometaši so bili v preteklosti, ko so se igrale tekme na najvišji ravni, vajeni boljšega obiska.

Hvala vsem, ki so prišli

Nejc Skubic je v 40. minuti prispeval podajo za zadetek Slovenije. Foto: Urban Urbanc/Sportida Nekdaj je legendarni Bežigrad, ki ga je vmes dodobra načel zob časa, pokal po šivih, po prenovi Ljudskega vrata je bilo večkrat pestro v Ljudskem vrtu, v Stožicah pa v zadnjih letih ni večjega zanimanja.

Tako si je krstni nastop slovenske izbrane vrste v novem tekmovanju ogledalo le nekaj več kot pet tisoč gledalcev, tako da je večina tribun največjega slovenskega nogometnega objekta – dva tisoč sedežev je moralo biti praznih zaradi kazni Uefe po neprimernem obnašanju navijačev na tekmi dodatnih kvalifikacijah za EP 2016 proti Ukrajini – samevala in puščala vtis, da se med ljubitelji nogometa izgublja kult reprezentance.

"Tribune so samevale, bi se pa resnično rad zahvalil tem navijačem, ki so prišli. Moramo biti pošteni in priznati, da so nam tudi takrat, ko nam ni šlo, večinoma ploskali. Tudi po koncu tekme smo prejeli aplavz. Navijači so se na lastne oči prepričali, da smo pustili srce na igrišču. Žal nas to proti Bolgariji ni nagradilo z dobrim rezultatom. Hvala vsem navijačev, ki so prišli. Pokazali so, da so z nami, bomo morali pa v prihodnje s svojimi igrami na štadion privabiti še več navijačev," je po uvodnem porazu v ligi narodov poudaril Nejc Skubic.

Ostaja velik optimist

Občinstvo je po tekmi namenilo reprezentantom aplavz, ti pa so se jim zahvalili za podporo. Foto: Urban Urbanc/Sportida Nekdanji kapetan Domžal je v Turčiji, kjer že nekaj sezon brani barve Konyasporja, vajen polnih tribun in glasnega navijanja. Verjame, da bi lahko tribune z dobrimi in všečnimi igrami napolnila tudi slovenska izbrana vrsta, ki si želi prek lige narodov oziroma klasičnih kvalifikacij izboriti mesto med 24 udeleženci evropskega prvenstva leta 2020.

"Če bomo tudi v prihodnje pokazali takšno borbenost in srčnost, kot smo jo proti Bolgariji, nas bo spremljala tudi sreča in bodo šle žoge večkrat v gol. To reprezentanco čaka lepa prihodnost. Sem velik optimist, verjamem, da lahko dosežemo veliko stvar," je prepričan 29-letni desni bočni branilec, vesel, da so gledalci v Stožicah v četrtek prepoznali vnemo reprezentantov.

Trdo delo se na koncu obrestuje

Nekdanji kapetan Domžalčanov je vknjižil 11. nastop za reprezentanco. Foto: Morgan Kristan / Sportida Skubica so pred dvobojem pestile zdravstvene težave, imel je manjše težave z gležnjem, a je za nastop v državnem dresu stisnil zobe.

"Tako je vedno, ko igram za reprezentanco. Maksimalno sem motiviran, to je velika čast. Vsake priložnosti, ki jo dobiš, si izjemno vesel. Na igrišču pustiš srce. Vsi fantje smo se borili, a nas proti Bolgariji žal to ni nagradilo. Nas bo pa, če bom tako nadaljevali, že nagradilo v prihodnosti," je prepričan Skubic, da bodo za Slovenijo nastopili boljši časi. Za začetek že v nedeljo, ko bo ob 20.45 gostovala na Cipru in skušala osvojiti prve točke v skupinskem delu lige narodov.

Navijači Slovenije bodo morali še malce počakati na prve točke v ligi narodov. Foto: Morgan Kristan / Sportida

"V reprezentanci je veliko novih fantov. Večina ima maksimalno deset nastopov. Z izkušnjami izstopa Bojan (kapetan Bojan Jokić je proti Bolgariji zbral že 91. nastop za reprezentanco, op. p.), preostali pa potrebujemo še nekaj časa. Menjava generacij je vedno težka. Treba je delati in biti potrpežljiv, a se trdo delo na koncu obrestuje. Z danes na jutri pa ni mogoče narediti nič. Niti v nogometu niti v vsakdanjemu življenju," nogometaš, ki ima družinski dom v Spodnji Slivnici pri Grosupljem, opozarja, da je slovenska reprezentanca še v procesu formiranja in da velja na njene najboljše predstave še počakati. Proti Bolgariji po mnenju Skubica ni igrala slabo, a v nogometu žal vedno ne zmaga boljši.

Tudi Zajc bi nanj najraje pozabil Miha Zajc se je vpisal med strelce na drugi zaporedni tekmi za izbrano vrsto. Foto: Urban Urbanc/Sportida Slovenija je v ligo narodov, novoustanovljeno tekmovanje pod okriljem Uefe, kjer nastopa v tretji skupini v ligi C (C3), vstopila z domačim porazom proti Bolgariji (1:2). Edini slovenski zadetek je dosegel Miha Zajc, podajo pa je prispeval Skubic. "Na koncu ta podaja ni prav nič pomagala, tako da na žalost ne šteje veliko. Bolj bi bil vesel, če ne bi podal, pa bi premagali Bolgarijo. Verjamem, da bi tudi Zeko (strelec Miha Zajc, op. p.), ki je dobro skočil na moj predložek in mu čestitam za gol, najraje pozabil na zadetek, če bi imeli zdaj v žepu tri točke. Bilo bi veliko lepše," se je dotaknil izenačenja na 1:1. Takrat se je pisala 40. minuta, na koncu pa so se uvodne zmage veselili gostje iz Bolgarije.