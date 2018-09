Kampl jezen na sodnika in Bolgare

Porazi se v nogometu razlikujejo drug od drugega. Slovenija je v prvi tekmi lige narodov ostala brez točk proti Bolgariji (1:2), čeprav je bila boljša in nevarnejša, a za razliko od gostov svojih priložnosti, priigrala si jih je kar nekaj, ni znala pretopiti v več zadetkov.

''To je nekaj najtežjega, če izgubiš na tak način. Povsem drugače se počutiš kot takrat, ko te tekmec nadigra in zabije tri zadetke, ti pa daš lahko glavo le dol. Vseeno pa menim, da bi morali biti vendarle bolj konkretni. Pritiskali smo, ne bom rekel, da jalovo, a bomo morali biti bolj konkretni, v obrambi pa bolj pazljivi, da ne prejmemo zadetka,'' je po že tretjem letošnjem porazu na četrtem dvoboju, ki ga je kot selektor izbrane vrste vodil Tomaž Kavčič, povedal Andraž Šporar.

Nogomet je najlepša igra ravno zaradi tega

Zadetek za Slovenijo je po strelu z glavo dosegel Miha Zajc. Podal mu je Nejc Skubic. Foto: Urban Urbanc/Sportida Da je bila Slovenija boljša, čeprav ji je v napadu primanjkovalo malce več konkretnosti, je prepričan tudi Nejc Skubic. ''Proti Bolgariji si absolutno nismo zaslužili poraza. Bili smo boljši na igrišču, a na žalost je v nogometu vedno tako, da zmaga tisti, kateri doseže več zadetkov. Nogomet je ravno zaradi tega, ker vedno ne zmaga boljši, najlepša igra na svetu,'' je dodal desni bočni branilec, ki je podal za edini zadetek Slovenije.

V 40. minuti ga je dosegel Miha Zajc in se še na drugi zaporedni tekmi v državnem dresu vpisal med strelce. ''Prijetno je, ko dosežeš zadetek. Pohvalil bi podajo Skubica s strani. Bil sem na pravem mestu ob pravem času. Vesel sem za zadetek, a smo žal izgubili, na koncu pa je pomembno samo to,'' je pojasnil slovenski strelec, ki bo moral tako na prve slovenske točke v ligi narodov še malce počakati. Ko je izenačil na 1:1, si je Slovenija prizadevala zmagati.

Prevzema odgovornost in se zahvaljuje soigralcem

Vida Belca je dvakrat premagal Božidar Krajev in poskrbel, da so gostje osvojili vse tri točke. Foto: Urban Urbanc/Sportida Bila je nevarnejša, a se je nato v enem izmed redkih protinapadov vratarju Vidu Belcu prikradla napaka, po kateri ga je še drugič na tekmi premagal Božidar Krajev. Eden redkih Bolgarov, ki igra v tujini (na Danskem za Midjtylland), je poskrbel za novo vodstvo gostov, ki je ostalo do zadnjega sodnikovega piska.

''Pri drugem golu Bolgarije sem želel izbiti žogo, da ne bi prišlo do enajstmetrovke. Žoga je nesrečno zadela tekmeca, ostala pri njemu, tako da je zabil gol. To je bila zagotovo moja napaka. Prevzemam vso odgovornost in se zahvaljujem soigralcem, da so dali do konca tekme svoj maksimum. Če bomo v prihodnje izničili te napake, bodo tudi pozitivni rezultati,'' je prepričan čuvaj mreže, ki je ponovno dobil priložnost ob odsotnosti Jana Oblaka. Vratar Atletica letos sploh še ni branil za reprezentanco.

Kampl upa, da bo boljše

Kevin Kampl (levo) je na zelenici prebil 83 minut ... Foto: Urban Urbanc/Sportida Škofjeločana ne bo tudi v nedeljo na Cipru, manjkal bo tudi Josip Iličić. Bi lahko drugi dvoboj v ligi narodov preskočil tudi Kevin Kampl, kar bi bil nov velik udarec za selektorja Kavčiča?

''Za zdaj je stanje gležnja slabo, a upam, da bo boljše. S tem gležnjem sem imel že nekaj težav v preteklosti, zato me je bilo strah, saj nisem mogel več teči. Zato sem rekel selektorju, naj me zamenja,'' je po porazu v Bolgarijo pojasnil zvezdnik RB Leipziga, ki je v 83. minuti zaradi poškodbe gležnja zapustil igrišče, zamenjal pa ga je Amir Dervišević, edini član slovenskega kluba, ki je v četrtek stopil na zelenico v Stožicah.

Do takrat je Kampl pustil izjemen vtis, kar so ob odhodu z igrišča in menjavi znali z aplavzom nagradili tudi gledalci. Kampl je bil vesel čestitk, obenem pa ni skrival jeze in razočaranja.

... nato pa je selektor Tomaž Kavčič namesto njega v igro poslal Amirja Derviševića. Foto: Morgan Kristan / Sportida

''Bil sem jezen na Bolgare, saj so v drugem polčasu v akcijah, ko sploh ni bilo igre in je bilo to povsem nepotrebno, šli neposredno na nogo. Sodnik bi moral to opaziti, jim nekaj dejati in zapiskati prekršek, a tega ni naredil. Le gledal je in tekel dalje. Zato sem bil zelo jezen in razočaran, a tako je pač v nogometu,'' je bil slabe volje Kevin Kampl, saj je zaradi poškodbe gležnja vprašljiv njegov nastop na nedeljskem gostovanju Slovenije.

Hitri gol Bolgarije jih je presekal

Andraž Šporar je začel v udarni enajsterici. Foto: Urban Urbanc/Sportida Napake slovenskih reprezentantov, ki so Bolgarom pomagale do zmagovitega zadetka v 59. minuti, so napeljale Šporarja, ljubljenca ljubljanskega občinstva, na zanimivo misel. ''Napake so sestavni del športa. Ampak, zakaj se njim to ne dogaja? Zakaj se vedno nam? Da iz dveh priložnosti dobimo dva gola, tega res ne vem,'' se je spraševal najbolj vroči slovenski strelec v tej sezoni, saj je v dresu Slovana iz Bratislave dosegel že 11 zadetkov. V reprezentanci še čaka na prvega.

Bolgari so na svojega v Stožicah čakali le nekaj minut. Povedli so že v 3. minuti in spravili Slovenijo v težave. ''Potrebovali smo nekaj časa, da smo se pobrali,'' je priznal Šporar, njegov nekdanji soigralec pri Olimpiji Zajc pa je dodal: ''Prvi gol nas je presekal. Bolgari so se takoj postavili v obrambo, se dobro branili in iskali protinapade. Nismo imeli veliko prostora. Veliko smo menjali igralne položaje, iskali priložnosti in zadeli za 1:1, nato pa prejeli nesrečen gol, ko se je žoga odbila ravno njim. Zmanjkalo nam je malce sreče. Smo razočarani, a moramo gledati naprej,'' je povzel dogajanje na prvi tekmi slovenske reprezentance v ligi narodov, pred katero je gledalcem pomahal v slovo dolgoletni član izbrane vrste Valter Birsa. Zajčev someščan in nekdanji idol, ki je s Slovenijo nastopila na velikem tekmovanju (SP 2010).

Predsednik NZS Radenko Mijatović je svežepečenemu reprezentančnemu upokojencu Valterju Birsi predal spominsko darilo. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Če ga bo hotel nogometaš Empolija in edini slovenski strelec v ligi narodov posnemati, bo morala Slovenija na naslednjih tekmah pokazati več konkretnosti in manj napak. Nova priložnost bo že v nedeljo, ko bo gostovala na Cipru.