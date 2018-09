Izničiti napake, pa bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca se pripravlja na nedeljsko gostovanje na Cipru, kjer bo skušala osvojiti prve točke v ligi narodov. Med vratnicama bo stal Vid Belec, ki prevzema odgovornost za napako, s pomočjo katere so Bolgari v četrtek dosegli zmagoviti gol za 2:1, in se trudi, da bi trenerja Sampdorie v nadaljevanju sezone prepričal, kako si zasluži priložnost v udarni postavi.

V četrtek se nogometašem, ki jih na dresih krasi podoba Triglava, ni izšlo. Se jim bo v nedeljo? Slovenska reprezentanca bo skušala jutri na Cipru priti do tistega, kar je načrtovala že v Stožicah. V ligi narodov, kjer nastopa v tretji skupini lige C skupaj z Bolgarijo, Ciprom in Norveško, želi osvajati točke.

''Igrali smo v redu, se borili do konca, tekmec je bil premagljiv, na koncu pa se je žal izšlo tako kot se je. V nogometu vedno šteje le rezultat, ta pa je bil negativen. Zato je vse skupaj negativno. Je pa bila to šele prva tekma lige narodov. Potrebno je dvigniti glave in izničiti napake. Potem bodo zagotovo prišli pozitivni rezultati,'' je vratar Vid Belec prepričan, da Slovenija še zdaleč ni zapravila priložnosti za uvrstitev bližje vrhu lestvice.

Prevzel je odgovornost za napako

Slovenija si je v četrtek priigrala več priložnosti, a je bila Bolgarija bolj učinkovita in dvakrat zatresla mrežo Vida Belca. Foto: Urban Urbanc/Sportida Eno izmed napak, ki je Bolgarom v krstni tekmi lige narodov pomagala do zmage v Ljubljani (2:1), si je privoščil prav 28-letni Mariborčan. V želji, da ne bi storil prekrška za najstrožjo kazen, je v 59. minuti skušal odbiti žogo pred prodirajočim Božidarjem Krajevom, a se mu namera ni posrečila najbolje, tako da mlademu Bolgaru ni bilo težko zatresti prazne mreže.

''To je bila zagotovo moja napaka. Prevzemam vso odgovornost in se zahvaljujem fantom, da so dali vse od sebe. Če bomo izničili te napake, bodo prišli tudi pozitivni rezultati,'' je po bolečem porazu proti Bolgariji, ki je za razliko od Slovenije večino priložnosti pretopila v zadetek, dejal Belec.

Bi lahko nogometna ''karma'' poskrbela, da bi imela Slovenija na drugi tekmi več sreče? ''Zagotovo, a se ne smemo zanašati le na srečo,'' odgovarja čuvaj mreže, ki je Slovenijo zapustil že pri 16 letih, nato pa se večinoma dokazoval v klubih na Apeninskem polotoku (Inter, Crotone, Carpi, Benevento, Sampdoria), kratek čas pa je nabiral izkušnje tudi na Portugalskem in v Turčiji.

Selektor mu stoji ob strani

Selektor Tomaž Kavčič, ki je za nedeljsko tekmo ostal brez Kevina Kampla, je napovedal nekaj sprememb v udarni enajsterici. Foto: Morgan Kristan / Sportida "Naredil je napako, a napake se dogajajo. Je prvi, ki je prevzel odgovornost, a ne vem, če bi bilo pošteno, da bi ga po eni taki tekmi zamenjal," je o rezervnem vratarju Sampdorie, ki je proti Bolgariji branil sploh prvič v tej sezoni, po dvoboju dejal selektor Tomaž Kavčič in s tem med vrsticami napovedal, da bo tudi v nedeljo v udarno enajsterico uvrstil Belca.

Odkar vihti selektorsko paličico, ga je še vedno uvrstil na vrata, saj je najboljši slovenski vratar Jan Oblak, ki ga ni na septembrski reprezentanci akciji, manjkal tako proti Avstriji (0:3), Belorusiji (0:2) in Črni gori (2:0).

Prepričati trenerja, da si zasluži več

Mariborčan se že dolgo dokazuje na Apeninskem polotoku. Foto: Getty Images Belčev klub Sampdoria je po nesreči viadukta, ki je zavila v črno Genovo in pod seboj pokopala 43 življenj, odigral v tej sezoni le dve tekmi. Na zadnji je presenetil Napoli in mu prizadejal hud poraz (3:0), Belec pa je dvoboj spremljal na klopi za rezervne igralce.

''Ekipa je dobra, mlada. Prišlo je veliko novih igralcev, tako da potrebujemo še nekaj časa za uigravanje, a že dosegamo prave rezultate. Trenutno ne igram, čeprav bi si vsak želel igrati. Odigrali smo dve tekmi, a to še ne pomeni, da morda na naslednji ne bom igral za klub. Za zdaj se je trener tako odločil. To je treba sprejeti in dati vse od sebe, da spremeni odločitev,'' izkušenemu Štajercu ne manjka motivacije, da bi si z dobrim delom na treningih izboril status prvega vratarja Sampdorie. K njej je prestopil v začetku leta, za zdaj pa dočakal le dva nastopa.

V reprezentanci je v četrtek branil osmič. Debitiral je na eni najbolj atraktivnih gostovanj Slovenije, ko je leta 2014 izgubila proti Messijevi Argentini z 0:2. Takrat je dobil priložnost, ker sta se z zdravstvenimi težavami spopadala tako Samir Handanović, takratni prvi vratar slovenske reprezentance, in Jan Oblak.

V Genovi (za zdaj) v senci mladega Audera Za zdaj je na položaju vratarja pri Sampdorii v prednosti 21-letni Emil Audero, sin Indonezijca in Italijanke, ki brani v Genovi kot posojen vratar Juventusa. Trener Marco Giampaolo mu je namenil priložnost na obeh tekmah v tej sezoni. V prejšnji sezoni je redno branil v drugi italijanski ligi v Benetkah, kjer je v dresu Venezie sodeloval kar s tremi slovenskimi legionarji. Z Leom Štulcem, Sinišo Anđelkovićem in Janom Mlakarjem, ki se je po jesenskem delu preselil v Maribor.