Težke besede legende, ki se ji slovenski selektor smili

Po novih porazih slovenske nogometne reprezentance, ki je septembra na uvodnih tekmah lige narodov izgubila najprej doma proti Bolgariji in potem še v gosteh na Cipru, je slovenska športna javnost zelo kritična, ni pa jih malo, ki zahtevajo glavo komaj prispelega selektorja Tomaža Kavčiča. Kaj o tem in o trenutnem stanju v njej pravijo nekateri pomembni ljudje iz reprezentančne preteklosti, nekdanji reprezentanti Marinko Galić, Mladen Rudonja, Miran Pavlin in nekdanji selektor Bojan Prašnikar?

O čem smo se pogovarjali z anketiranci

Kaj je vzrok za slabe rezultate Slovenije?

Je čas za slovo selektorja Tomaža Kavčiča?

Kaj pomeni odsotnost Jana Oblaka?

Marinko Galić: Selektor se mi smili

Foto: Reuters Nad predstavami slovenske izbrane vrste je zelo razočaran nekdanji slovenski branilec, ki razloge za slabe predstave slovenske izbrane vrste vidi v več dejavnikih.

"Ne nameravam filozofirati. Preprosto je premalo želje, pa naj kdo reče, kar hoče. Predvsem je krivda zagotovo na strani igralcev. Če igraš kvalifikacijsko tekmo, ne potrebuješ motivacije trenerja. Za take tekme se moraš motivirati sam in odigrati čim bolje, če imaš željo napredovati, in upati, da se lahko uvrstiš na evropsko prvenstvo. Manjka želje, zagnanosti, motivacije. Večina igralcev deluje, kot da so prišli na prisilno delo, in komaj čaka, da gredo domov. Po drugi strani je tu selektor, ki vsem tem igralcem še vedno zaupa. Lahko se opečeš trikrat, ne moreš se pa šestkrat. Če se vidi, da nekdo nima želje, se reče hvala lepa in na svidenje. Velika težava je tudi primanjkljaj kakovosti. Roko na srce, večinoma igrajo vsi v evropskih klubih, ampak do zdaj so, razen redkih izjem, redko prikazali kakovost, ki jo pričakujemo," je najprej povedal Marinko Galić, ki velik minus vidi tudi v odsotnosti Jana Oblaka, Josipa Iličića in Kevina Kampla.

"Oni trije so glavni del te ekipe. Z njimi bi bila slika verjetno malo drugačna, po drugi strani pa se bojim, da bi tudi oni trije obupali nad anemičnostjo preostalih igralcev. Dokler igralci ne bodo dali vsega od sebe, se borili, postavljali glavo tja, kjer ima včasih kdo noge, dokler ne bo kdo krvav zapustil tekme, pa tudi če tekmo izgubijo, sem prepričan, da bi poželi aplavz. Trenutna igra je res negledljiva, po tekmi s Ciprom bi se najraje zjokal," je dejal.

V zadnjem obdobju je veliko govoric tudi o odsotnosti prvega zvezdnika slovenskega nogometa Oblaka. "Mogoče je fant že prej zaslutil, da to ni to, da se bo morda zgodilo, kar se je zgodilo zdaj, zato mu ni mogoče zameriti. Gre za vrhunskega igralca v vrhunskem klubu z vrhunskim trenerjem. Ni mu mogoče zameriti, če ve, kakšna je atmosfera v reprezentanci. Nogometna zveza bi že prej morala z njim stopiti v stik z njim. Tudi če se ne javlja, imaš letalo, odletiš v Madrid, se poskušaš dogovoriti in najti skupni jezik. Če ga ne najdeš, ga pač ne najdeš," je še povedal.

O vodenju selektorja Tomaža Kavčiča in o tem, ali je že napočil čas za njegovo slovo, Galić ni skoparil z besedami. "Iskreno se mi selektor Kavčič po eni strani celo smili. Je dober človek, verjetno ima tudi dobre treninge in igralci to verjetno kar najbolj izkoristijo. Najbrž si pod njegovim vodstvom lahko marsikaj privoščijo. Po drugi strani pa zato trpi vsa reprezentanca, ker je Kavčič očitno predober do igralcev. Verjetno se do njih vede očetovsko," pravi naš sogovornik.

Galić veliko težavo vidi v preskoku vodenja Kavčiča v mlajših selekcijah in preskokom na člansko izbrano vrsto. "Eno je, ko so ti nogometaši igrali pod njegovim okriljem v mlajših selekcijah, tam potrebujejo mehko roko. Zdaj imajo vsi ti igralce velike pogodbe, niso več mladci. Tu ni več dobrote. Če ne bi, ko smo igrali mi, prišel Srečko ter nas prijel s trdo roko, vprašanje, kaj bi bilo. Ko je bilo treba potegniti na igrišču, smo dali vsi vse od sebe. Res pa je, da tudi ni najboljši v izjavah za medije. Mislim, da bi moral stopiti v ospredje nekdo drug, ker se z izjavami položaj le slabša. Kot kažejo te zadnje igre, igralci potrebujejo nekoga, ki bo prišel tako kot Alex Ferguson in nekomu zalučal kopačke v glavo. Na prvem mestu so pričeske in tatuji, ne vem, kam to vodi," je za konec še povedal Galić.

Mladen Rudonja: Lahko smo svetovni prvaki v želji in odnosu

Foto: Urban Urbanc/Sportida Kaj so po mnenju nekdanjega slovenskega reprezentanta glavni vzroki za slabše predstave slovenske nogometne reprezentance?

"Eden od glavnih razlogov je zagotovo ta, da ne vidim prave želje in volje za nastopanje pod državnim grbom. igralci pridejo brez želje po igri. Videti je, kot da je nekdo nekoga na silo pripeljal, igrajo le zato, ker morajo igrati. Za slovenski dres se je vedno igralo s ponosom in vedno si moral dati vse od sebe. Mi kot Slovenci vemo, da ne moremo biti svetovni prvaki v nogometu, lahko pa smo svetovni prvaki v želji in odnosu do slovenskega grba. Tu vidim ključni razlog za slabe predstave. Če v tem segmentu ne damo vse od sebe, se zgodi, da izgubimo tudi proti Cipru," pravi Mladen Rudonja, ki je za slovensko izbrano vrsto zbral 65 nastopov in dosegel en zadetek.

Danes 47-letni nekdanji nogometaš je edini zadetek pod slovenskim grbom zabil na povratni kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2002 proti Romuniji v Bukarešti, ki se je končala z 1:1, in Sloveniji zagotovil nastop na svetovnem prvenstvu.

Nekdanji nogometaš, ki je nazadnje igral za Olimpijo, ne ve, ali se glavna težava skriva v slovenskem selektorju ali nogometaših.

"Selektor izbira igralce in selektor je tisti, ki izbira idealno ekipo. Idealna ekipa pa po mojem ni ekipa, ki je vedno najboljša, ampak je tista, ki se bo za državni grb v resnici borila in dala vse, kar je v tistem trenutku mogoče. Vsakdo reče, da potrebuje čas, ampak v resnici imamo dovolj kakovostne igralce, da lahko premagamo Ciper. Mislim, da nogometaši ne dajo vsega od sebe na igrišču," pravi Rudonja in ob tem hkrati poudarja, da lahko le pristojni na nogometni zvezi odločijo, ali je že napočil čas za slovo selektorja Kavčiča.

"Odločitve o mestu selektorja dela nogometna zveza in oni morajo povleči naslednjo potezo. Pristojni na nogometni zvezi vedo, kako so se dogovorili na začetku, kakšni so bili zastavljeni cilji. Samo nogometna zveza ve, ali so bili uspešni pri zastavljenih ciljih. Samo oni vedo, kaj so se dogovorili in v kakšnem časovnem okvirju hočejo doseči zastavljene cilje," je sklenil Rudonja.

Miran Pavlin: Igrati za reprezentanco je čast

Foto: Guliver/Getty Images Zakaj igra slovenske reprezentance preprosto ne steče, ne ve niti nekdanji vezist slovenske izbrane vrste.

"Razlogov za slabe predstave je veliko, navesti samo en razlog je težko. Mislim, da se to vleče že nekaj časa, tudi odnosi, kot je videti, niso najboljši, saj nekateri igralci ne pridejo. Igrati za reprezentanco pa bi moralo biti vsem v čast," je za začetek povedal Miran Pavlin, ki je v karieri 63-krat oblekel slovenski dres.

Za Slovenijo je igral na evropskem prvenstvu leta 2000 in na svetovnem prvenstvu dve leti pozneje. Krivdo za upad v igri je po mnenju Pavlina mogoče pripisati selektorju in igralcem. "Vseeno morajo tudi igralci nositi delež krivde, na igrišču ni samo selektor, ta pa zagotovo ima svojo odgovornost tako kot igralci," je povedal.

Nekdanji nogometaš, ki je med drugim zaigral tudi za Porto, bi z odločitvijo o menjavi selektorja počakal do konca lige narodov. "Do decembra se naj ta ciklus odigra, na koncu se bo videlo, kaj narediti. Zdaj je, kar je. Na sporedu so še štiri tekme, iz tega je treba izvleči največ, decembra pa se odločiti, kako naprej. Takrat naj naredijo analizo in se bo videlo, kako naprej. Odločitve na vrat na nos nikoli niso dobre," pravi Pavlin.

V slovenski izbrani vrsti imajo poleg težav s formo težave tudi z odpovedmi. Eden od glavnih, ki v tem obdobju niso oblekli dresa s slovenskim grbom, je vratar Oblak.

"Če je res poškodovan, potem ne more igrati. Za vse druge stvari pa je reprezentanca svetinja, vsak bi moral priti in zaigrati s ponosom. Natanko ne moremo vedeti, kaj se dogaja, to vesta le selektor in Jan, onadva bosta morala povedati, kje se skriva razlog za odpoved," pravi Pavlin.

Bojan Prašnikar: Selektor je tisti, ki izbira in vodi ekipo

Foto: Vid Ponikvar Nekdanji slovenski selektor Bojan Prašnikar glavno težavo vidi v pristopu igralcev.

"V resnici je stvar na igrišču videti zelo slabo, tako v fazi napada kot obrambe, temu primerno sledijo tudi rezultati. Poleg tega ekipa ni pripravljena na zahtevnejše zadeve. Na koncu se te blede slike ponavljajo iz tekme v tekmo, ponavljajo se vzroki," je povedal rekorder po številu naslovov slovenskega prvaka, ki je lovorike v Sloveniji osvajal na klopeh Maribora in Olimpije.

Prašnikar, ki je trikrat vodil slovensko izbrano vrsto, se zaveda, da vloga selektorja ni lahka. "Na igrišču nastopa ekipa, ki je sestavljena iz obeh struktur. V vsakem primeru je selektor tisti, ki izbira in določa ekipo. Na koncu pa je slika na igrišču taka, kot je. Vprašanje je, ali gre za napačno vodenje ali gre za napačno izvedbo. Kriviti samo enega je težko. Res je, da vloga selektorja ni preprosta, je precej zahtevna," pravi.

Odločitve, ali bi bilo treba zamenjati selektorja, Prašnikar ni želel komentirati. "Dejstvo je, da reprezentance ne igrajo vsak teden, da bi se stvar lahko hitro rešila, ampak gre za cikluse. Velika razlika je med trenerstvom in selektorstvom. Nisem nekdo, ki bi moral o tem odločati. Vem, kako bi se odločil, a tega ne želim deliti. Ljudje, ki sprejemajo take odločitve, se bodo že odločili," je sklenil 65-letni nogometni strokovnjak.