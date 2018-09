Zlatko Zahović ima rešitev za slovensko reprezentanco

Po septembrskem debaklu slovenske nogometne reprezentance v novoustanovljeni ligi narodov, porazih proti Bolgariji in Cipru z 1:2, se je javil tudi njen najboljši strelec v zgodovini Zlatko Zahović. V intervjuju za MMC je povedal marsikaj zanimivega in s prstom pokazal tudi na težavo, ki jo bodo morali reševati na Nogometni zvezi Slovenije.

"Reprezentanca potrebuje ljudi. Nogometna zveza bi morala razmisliti o tem, da bi se sestala tako z Violami kot z Green Dragons. Manjkajo nam. Žalostno je na severni tribuni Stožic, kjer so Green Dragons, videti prazno tribuno, na južni, kjer so Viole, pa slovensko zastavo. Na stadionu bi morali biti eni in drugi. V mojem času in v času Matjaža Keka so ti navijači odigrali zelo zelo pomembno vlogo. To niso navijači, ki prihajajo z družinami, ampak so nekaj več. Tudi družine potrebujemo, ampak nogometaš vedno pogleda, koliko je navijačev, ki so nekaj več. In to so oni. Plus Združeni navijači Slovenije," je Zlatko Zahović v intervjuju za MMC pokazal na težavo, ki slovensko reprezentanco tare že nekaj let, nanjo pa opozori redkokdo.

Na reprezentančnih tekmah že nekaj časa ni organiziranih navijaških skupin največjih slovenskih klubov Maribora in Olimpije, Viole in Green Dragons, ki so v sporu z Nogometno zvezo Slovenije. V zadnjem obdobju pa smo na tribunah med reprezentančnimi tekmami začeli pogrešati tudi Združene navijače Slovenije, ki so pomembno vlogo odigrali ob zadnji slovenski nogometni pravljici.

Fotografija iz časov največjih uspehov, ko so organizirani slovenski navijači navijali za Slovenijo. Foto: Vid Ponikvar

Fantje so še premladi

S 35 goli najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance, s katero je nastopil na evropskem prvenstvu leta 2000 in svetovnem prvenstvu leta 2002, je povedal tudi, zakaj je Slovenija v zadnjem obdobju daleč od tega, kar bi si želeli.

"Ni pozitivne energije, ni rdeče niti. Zelo smo pomladili ekipo, to je treba upoštevati. Reprezentanca Slovenije je zelo specifična. Za nas veljajo drugačna pravila, ker imamo majhno bazo igralcev. Ni preprosto voditi takšne reprezentance," je dejal.

"Premladi so za velike stvari. Ogromno menjav je bilo v zadnjem času, zato reprezentanca potrebuje čas. Težko govorim, vsak selektor ima seveda svojo vizijo, vidim pa ogromno talenta in ogromno odličnih igralcev. Da mozaik ni sestavljen, pa drži. Toda fantje imajo neverjetno veliko potenciala, verjemite!" je dolgoletni športni direktor Maribora, ki ima najvišje trenerske licence in je v preteklosti že namignil, da ga v prihodnosti delo selektorja Slovenije zanima, stopil v bran slovenskih nogometašev.

O Tomažu Kavčiču najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance nima slabega mnenja. Foto: Reuters

O selektorju se mora odločiti predsednik

Nekaj besed je namenil tudi selektorju Tomažu Kavčiču.

"Svetovati drugim je zelo nehvaležno. To je stvar predsednika NZS. Naj najprej prespijo in analizirajo stvari, potem pa odločijo. Na nas je, da reprezentanco podpiramo. Vsak pa ima lahko svoje mnenje, tako kot ga imam jaz. Mislim, da to mnenje ni negativno, ampak strokovno," je Zahović odgovoril na vprašanje, ali bi se morali pri NZS že po petih tekmah odločiti za novo menjavo na selektorskem stolčku.

Slovenijo, ki je brez točk trenutno prikovana na dno skupine 3 lige C lige narodov, nadaljevanje tega novoustanovljenega tekmovanja čaka oktobra, ko bo najprej 13. oktobra gostovala na Norveškem, potem pa tri dni pozneje v Stožicah gostila Ciper.