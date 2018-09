Kapetan Slovenije: Ne smemo bežati pred odgovornostjo #video

Potem ko so izbranci Tomaža Kavčiča prvo tekmo lige narodov v Ljubljani izgubili proti Bolgariji z 1:2, so bili z identičnim rezultatom neuspešni tudi na gostovanju s Ciprom. Po novem neuspehu so bili razumljivo razočarani vsi akterji v slovenski izbrani vrsti, ki ne vedo, zakaj igra preprosto ne steče.

Slovenski selektor Tomaž Kavčič je pred drugo tekmo v Ligi narodov opravil kar pet menjav v začetni enajsterici, kar pa ni prineslo prav nič dobrega. Slovenci so sicer prvi zadeli in povedli, a je Ciper po golu Pierosa Sotiriouja izenačil, v 89. minuti po avtogolu Petra Stojanovića pa postavil končni izid 2:1

Berić edini strelec za Slovenijo

Novi obrazi Zajc, Dervišević in Černigoj so pozitivna stvar septembrskih tekem, a v slovenski izbrani vrsti drug za drugim ne vedo, kaj je glavni razlog za slovenski neuspeh. Edini strelec za Slovenijo Robert Berić je po tekmi vidno razočaran ostal brez besed. "Vsekakor bi zamenjal ta gol za zmago, ki jo nujno potrebujemo za dvig samozavesti, naše igre in vse ekipe. Trenutno ne vem, kaj naj povem. Ne vem, kaj je šlo narobe."

Robert Berić je zadel za vodstvo z 1:0. Foto: Reuters

Podobnega mnenja je bil tudi kapetan slovenske reprezentance Bojan Jokić. "Tega si ne bi smeli privoščiti. Obe tekmi smo izgubili. Proti Bolgariji smo vsaj pokazali všečno igro, danes ji to ni bilo niti blizu. Mi smo krivi, mi moramo to popraviti. Mi smo akterji in od tega ne smemo bežati."

Kljub porazom je moštveno vzdušje v reprezentanci dobro. "Mislim, da je naš moštveni duh v redu, vsaj tako je na treningih. Dogovorov s treningov ne moremo prenesti na igrišče. Nismo dovolj skoncentrirani od prve minute," je še povedal slovenski kapetan.

Štulac: Hočemo igrati dobro

V klubih slovenski nogometaši igrajo dobro, pred tekmo so motivirani, a nato na tekmi mrtvi, kot se je izrazil selektor Kavčič. Zakaj je tako, ni vedel niti vezist Leo Štulac. "Ne bi vam znal povedati. Mi hočemo igrati dobro, poskusiti zmagati, a se nam ne izteče. Ne bi vedel, zakaj."

"Razočarani, frustrirani, ni kaj veliko povedati," pa je bil komentar branilca Mihe Blažiča.

Začarani krog

Igra Slovenije je prepočasna, nekateri fantje Slovenska reprezentanca bo naslednjo tekmo v Ligi narodov odigrala 13. oktobra proti Norveški. Foto: Reuters so videti utrujeni, podaje nenatančne in nikakor ne morejo zadeti drugega gola. "Preprosto smo prišli v fazo, v kateri preprosto ni izhoda. Ne vem, ali moramo to nekako prebroditi, pa se bo potem vse poplačalo. Tako kot je povedal selektor, na igrišču nismo videti dobro, preprosto se nam nič ne izteče. Smo v začaranem krogu, ne vem, kaj naj naredimo. Vzdušje je res katastrofalno in sem brez besed," je še povedal strelec edinega gola v ciprski mreži.

Oktobra nova priložnost

Slovensko vrsto naslednja tekma v Ligi narodov v ligi C in skupini 3 čaka 13. oktobra v Oslu proti Norveški.