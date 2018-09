Slovenski nogometaši tudi s Cipra s porazom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Cipra so se veselili treh točk proti Sloveniji. Foto: Reuters

Potem ko so izbranci Tomaža Kavčiča prvo tekmo lige narodov v Ljubljani izgubili proti Bolgariji z 1:2, so danes gostovali pri 87. ekipi na lestvici Mednarodne nogometne zveze. Slovenija, v tem pogledu 55. na svetu, je tako pričakovala zmago, ki bi vsaj za nekaj časa malce pomirila vse ostrejše kritike.

Prvi polčas pred praktično praznimi tribunami (na Cipru bolj ali manj šteje le klubski nogomet) sicer ni pomenil koraka v pravo smer, saj so Slovenci delovali zelo nebogljeno, v drugem pa vendarle prišli do tako želenega zadetka, a na koncu znova ostali brez še bolj želenih točk.

Selektor Kavčič je tokrat v začetni enajsterici opravil kar pet menjav v primerjavi s tekmo z Bolgari.

Nadomestiti je moral Kevina Kampla, ki se je poškodoval na omenjenem obračunu, v ekipi tokrat ni bilo niti na klopi Aljaža Strune (ta je bil tako kot Miha Blažič na prvi tekmi tokrat na tribuni, tako kot Rudi Požeg Vancaš), na klopi pa so začeli Nejc Skubic, Rene Krhin in Andraž Šporar.

Zamenjali so jih Miha Blažič in Petar Stojanović v obrambi, Amir Dervišević in Domen Črnigoj v zvezni vrsti ter Robert Berić v napadu.

Slovenci so na začetku drugega polčasa prišli do vodstva, a ga potem zapravili. Foto: Reuters

Vse te menjave pa v prvem polčasu niso prinesle želenega. Slovenija je bila na igrišču precej anemična, edini nevarnejši strel pa sprožila v 37. minuti, ko je Miha Zajc od daleč žogo poslal čez gol.

Na drugi strani je Ciper deloval kot ekipa, ki bolj ve, kaj hoče, čeprav tudi gostitelji praktično niso ogrozili Vida Belca. Izjema je bila druga minuta, ko je po napaki Petra Stojanovića sam pred slovenskega vratarja prišel Grigoris Kastanos, a je bil Belec uspešnejši.

V drugem polčasu, ki se je tudi začel v medlih tonih, pa so Slovenci povedli v 55. minuti, ko je po lepi podaji Bojana Jokića z leve strani z glavo zadel Berić.

V 60. minuti je malce izven kazenskega prostora do strela prišel Roman Bezjak, a zgrešil. Zato pa je bil devet minut pozneje natančnejši Pieros Sotiriou, potem ko so Ciprčani izigrali slovensko obrambo, ciprska "desetka" pa je malce z leve strani kazenskega prostora z diagonalnim strelom izenačila na 1:1.

Domen Črnigoj je tokrat igral od prve minute. Foto: Reuters

V 73. minuti je s prostega strela od daleč pokusil Dervišević, a ciprskemu vratarju ni povzročil veliko dela. Zato pa ga je imel veliko več Belec v 84. minuti, ko je iz bližine z volejem sprožil Fotis Papoulis, slovenski vratar pa je izvrstno posredoval. V 88. minuti je na drugi strani sicer zadel Šporar, a so sodniki dosodili prepovedan položaj.

Ciprčani so do zmagovitega zadetka prišli v 89. minuti, ko je po podaji z leve strani z glavo lastnega vratarja ugnal Stojanović.

Slovensko vrsto naslednja tekma v tem tekmovanju v ligi C in skupini 3 čaka 13. oktobra v Oslu proti Norveški.

Ciper : Slovenija 2:1 (0:0)

Stadion GSP, gledalcev 1000, sodniki Treimanis, Golubevs in Malcevs (vsi Latvija).



Strelci: 0:1 Berić (55.), 1:1 Sotiriou (69.), 2:1 Stojanović (89./avtogol).



Ciper: Panayi, Ioannou (od 67. Margaca), Laifis, Kousulos, Demetriou, Artymatas, Kyriakou, Kastanos (od 60. Roushias), Efrem (od 90. Merkis), Sotiriou, Papoulis.

Slovenija: Belec, Jokić, Mevlja, Blažič, Stojanović, Verbič (od 46. Bezjak), Kurtić (od 77. Štulac), Dervišević, Črnigoj, Zajc, Berić (od 83. Šporar).



Rumeni kartoni: Artymatas, Kastanos; Blažič, Jokić, Zajc, Dervišević.