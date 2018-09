Predsednik NZS spregovoril o usodi selektorja Kavčiča

"S svojim štabom delamo pošteno. Imam pogodbo, vse drugo pa je na strani zveze. Nimam razloga, da bi ponudil odstop, ker vem, kaj sem v to vložil, kaj je cilj in kako do njega priti. Čez noč pa v nogometu nič ne pride," je po nesrečnem porazu na Cipru na vprašanje, ali po neuspešnem začetku selektorskega mandata razmišlja o predčasnem slovesu od reprezentance, odgovoril Tomaž Kavčič.

Selektor slovenske izbrane vrste je po drugem zaporednem porazu v ligi narodov mnenja, da bi še lahko popeljal Slovenijo do želenega cilja, in sicer uvrstitve na evropsko prvenstvo leta 2020. V Nikoziji je zmagovalca v 89. minuti odločil nesrečen avtogol Petra Stojanovića, pred tem pa so sodniki nepravično razveljavili zadetek Andražu Šporarju, ki ni bil v nedovoljenem položaju.

Bi moral Tomaž Kavčič po porazu na Cipru odstopiti z mesta selektorja? Da. 80,51% +

Ne. 11,02% +

Vseeno je, glavna težava slabih iger slovenske reprezentance ni selektor. 8,47% +

Mijatović: Igralci morajo postati ekipa

Slovenska reprezentanca je na Cipru nesrečno ostala brez točk(e). Foto: Reuters Kako pa o usodi selektorja, na katerega so se po novem neuspehu slovenske izbrane vrste in manj prepričljivi predstavi v Nikoziji usule številne kritike, razmišlja prvi mož slovenske krovne zveze? Predsednik NZS Radenko Mijatović, ki je pred slabim letom na vroči stolček posadil 64-letnega Kavčiča, je o tem spregovoril po tekmi na Cipru.

"Zdaj so glave še vroče. Treba se je usesti, analizirati dozdajšnje igre in potem vleči prave poteze," je na temo dozdajšnjega izkupička pod Kavčičevim vodstvom na kratko odgovoril Mijatović in o tem, ali je selektorjeva prihodnost pod vprašajem, dodal: "Težko je po nekaj prijateljskih tekmah in dveh v ligi narodov govoriti o tem. Vendar je treba razmišljati o vsem, moramo pogledati, kje so vzroki, in na podlagi ugotovljenega vleči prihodnje poteze. Moramo narediti dobre analize in potegniti prave poteze. Igralci so kakovostni, morajo pa postati ekipa in potem bo vse bolje." Prepričan je, da so slovenski reprezentanti dovolj kakovostni, da bi v primeru še bolj izraženega ekipnega duha, ki je v času največjih uspehov krasil slovensko reprezentanco, morali pokazati boljšo igro.

Mora se pogovoriti z Oblakom

Slovenija v Nikoziji ni zaigrala v najmočnejši postavi. Foto: Žiga Zupan/Sportida Prvi mož NZS je izpostavil, da je treba po njegovem mnenju na te vse prej kot obetavne predstave slovenske vrste gledati širše. "Moramo vedeti, da se je zamenjala generacija v reprezentanci, da se ta še sestavlja, da smo bili na tekmi proti Bolgariji boljši in dobili gola iz praktično edinih bolgarskih akcij ter da smo proti Cipru kljub igri, ki ni bila obetavna, dosegli drugi gol in povedli, ampak ga nam niso priznali. To se v nogometu dogaja," je pojasnil predsednik NZS, ki je na vplivnem položaju nasledil aktualnega predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina.

Predsednika NZS čaka v bližnji prihodnosti zelo pomemben sestanek. "Čeprav je bil Vid Belec včeraj izjemen, nam manjka tudi Jan Oblak, s katerim se moramo pogovoriti, da vidimo, kako in kaj, ter da zadeve potem peljemo tako, kot je treba," je dejal. V kratkem naj bi se odpravil v Madrid in pogovoril z Janom Oblakom, enim izmed treh največjih in najbolj cenjenih nogometašev, ki so manjkali na tekmi lige narodov na Cipru. Odsotna sta bila tudi Josip Iličić in Kevin Kampl, ki sta imela zdravstvene težave.

Izbira Kavčiča se mu je zdela logična in primerna

Kaj bo pokazala analiza opravljenega? Spomnimo, kako je Mijatović pred slabim letom slovenski javnosti predstavil odločitev vodstva NZS, da na selektorski stolček ustoliči Kavčiča, ki je pred tem v strokovnem štabu reprezentance pomagal prejšnjemu selektorju Srečku Katancu.

Bo Tomaž Kavčič popeljal Slovenijo do želenega cilja? Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Izbira Kavčiča je primerna za slovenski nogomet. Je ustrezna osebnost, saj iščemo karakterno osebo, ki pozna razmere v slovenskem nogometu. Tomaž deluje že praktično vse življenje v nogometu, zato se mi zdi izbira logična. Mislim, da bomo s Tomažem dosegli želeni cilj, to je uvrstitev na EP 2020," je lani dejal Mijatović, ki je selektorju Kavčiču zaupal mandat vse do konca kvalifikacijskega ciklusa za EP 2020.

Kako se lahko Slovenija uvrsti na Euro 2020? Slovenija želi nastopiti na EP 2020, prek lige narodov, kjer si bo dragoceno vstopnico priigral le najboljši udeleženec lige C, pa bo le stežka uresničila cilj, saj je po dveh krogih (od šestih) na zadnjem mestu, še brez točk, za vodilno Bolgarijo pa zaostaja že za šest točk. Svojo srečo glede EP 2020 bo morala iskati v klasičnih kvalifikacijah, ki bodo potekale prihodnje leto, žreb pa bo 2. decembra v Dublinu. Če bi Slovenija hotela nastopiti na Euru, bo morala v svoji kvalifikacijski skupini zasesti prvo oziroma drugo mesto, reprezentanca pa bo morala začeti zmagovati.

Kavčič je po prevzemu odgovornega položaja vodil Slovenijo na petih tekmah. Štirikrat je izgubil (proti Avstriji, Belorusiji, Bolgariji in Cipru), v začetku junija pa je v prijateljskem dvoboju v gosteh premagal Črno goro.