Portugalci z zmago nad Italijani na vrh, Švedi se lahko držijo za glave

V ligi narodov, novoustanovljenem tekmovanju Evropske nogometne zveze (Uefa), popestritvi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 in zamenjavi za dozdajšnji model prijateljskih tekem, so Portugalci v najmočnejši ligi A z 1:0 premagali Italijane. Švedi so proti Turkom vodili z 2:0, a na koncu ostali brez točke. Slovenci so v nedeljo izgubili še drugič, z 2:1 jih je premagal Ciper

Ponedeljkov večer v najmočnejši ligi A je prinesel le en obračun. Portugalci so brez Cristiana Ronalda, ki je dobil počitek, odigrali prvo tekmo in z 1:0 premagali Italijane. Tri točke jim je prinesel Andre Silva. Azzurri, ki so na uvodni tekmi izvlekli remi s Poljsko, so po dveh tekmah zadnji.

V drugokakovostni ligi B so Švedi zapravili vodstvo z 2:0. Turki so priredili popoln preobrat in slavili s 3:2.

V ligi C je Črna Gora z 2:0 premagala Litvo (skupina 1), Škotska pa Albanijo. Srbija je proti Romuniji dvakrat vodila, a na koncu iztržila le točko 2:2 (skupina 4).

V ligi D sta Andora in Kazahstan remizirala z 1:1 (skupina 1), Kosovo je z 2:0 ugnalo Ferske Otoke, Malta in Azerbajdžan pa sta se razšla z remijem 1:1.

Slovenci po dveh tekmah še brez točk

Po nesrečnem četrtkovem porazu proti Bolgariji v Stožicah z 1:2 je slovenski selektor Tomaž Kavčič pred nedeljsko tekmo opravil kar pet menjav v začetni enajsterici, kar pa ni prineslo prav veliko dobrega. Slovenci so po porazu z Bolgari v nedeljo izgubili še na Cipru. Foto: Reuters

Ciper je bil precej boljši nasprotnik in si priigral precej priložnosti, a se je z nekaj izjemnimi obrambami izkazal vratar Vid Belec, ki je poskrbel, da so bili Slovenci v drugem polčasu celo v dobrem položaju. Prek Roberta Berića so povedli, gostitelji so se v igro vrnili z izenačenjem Pierosa Sotiriouja. V 89. minuti je pritisk domačinov prinesel avtogol Petra Stojanovića in zmago Cipra z 2:1.

Svetovni prvaki odpravili Nizozemce

V ligi A smo spremljali poslastico v skupini 1, v kateri je svetovna prvakinja Francija z 2:1 premagala Nizozemsko.

V ligi B je v skupini 1 Ukrajina premagala Slovaško z 1:0 in zmagala še drugič. V skupini 4 je Danska, ki je razrešila nesporazume in tokrat zaigrala v najboljši postavi, z 2:0 premagala Wales.

V najskromnejši ligi D je v skupini 1 Gruzija prišla še do druge zmage, ko je doma z 1:0 premagala Latvijo, medtem ko so Makedonci v skupini 4 z 2:0 odpravili Armenijo.

Kako na EP 2020? Prek lige narodov si bo mogoče zagotoviti štiri vstopnice za nastop na EP 2020. O tem, kdo se bo uvrstil na evropsko prvenstvo, bodo odločali zaključni turnirji v vsaki ligi (A, B, C in D) leta 2020. Spomladi 2019 se začenja klasični kvalifikacijski ciklus za EP 2020, v katerem bo nastopilo deset skupin, neposredno udeležbo na Euru pa si bosta zagotovili najboljši ekipi v vsaki skupini (skupno 20). Žreb kvalifikacijskih skupin za EP 2020 bo 2. decembra v Dublinu. Takrat bo že znan razplet skupinskega dela lige narodov.

Liga narodov, 2. krog

Liga A:

Liga B:

Liga C:

Liga D: