Tomaž Kavčič je napovedal spremembe

Slovenska nogometna reprezentanca bo v nedeljo ob 20.45 v Nikoziji igrala drugo tekmo lige narodov. Tekmec bo Ciper, proti kateremu je cilj znova zmaga, pa čeprav bodo Slovenci ob odsotnosti Jana Oblaka, Josipa Iličića in Kevina Kampla znova precej oslabljeni.

"Vedno igraš brez nekoga, Kevin je kakovosten, ampak je poškodovan in bomo igrali brez njega. Poznalo se bo, ampak ga morajo drugi nadomestiti. Vedno bo kdo manjkal, tako pač je," je na novinarski konferenci v Nikoziji dejal Kavčič in poudaril, da je cilj zmaga in da bodo vse naredili, da jim bo uspelo.

"Rad bi videl kompaktno, čvrsto Slovenijo, v kateri diha eden za drugega, da tako dosežemo to zmago," je svoje videnje o tem, kaj bo potrebno narediti za uspeh, povedal selektor, ki je dodal, da po neuspešnem začetku mandata (trije porazi in ena zmaga) ne beži od odgovornosti.

Povečal se je tudi pritisk, ki ga bo skušal zmanjšati tudi z nekaterimi spremembami v ekipi, menjati bo moral že omenjenega Kampla, zelo verjetno pa bodo spremembe tudi v napadu. O konkretnih imenih ni želel govoriti.

Zato pa je povedal, kaj si misli o nedeljskem tekmecu. "Ciper ni ekipa, kot sta, denimo, San Marino ali Malta, pa spoštovanje tudi njima. Ciprčani imajo nenazadnje dve ekipi v evropskih tekmovanjih. Tako da je ekipa, ki jo spoštujemo, cenimo, tudi Norvežani so imeli z njimi težave. Cenimo jih, ampak cenimo tudi sebe," je še povedal Kavčič.

Miha Zajc pravi, da dajejo vse od sebe

O cilju na nedeljski tekmi se z njim strinja tudi Miha Zajc, ki ga znova čaka ena vodilnih vlog na igrišču. "Od sebe vedno pričakujem zelo veliko in vedno dajem sto odstotkov. Sem v dobri formi, dobro se počutim, ampak treba je gledati na ekipo. Tudi če sem dosegel zadetek na zadnji tekmi, mi to ne pomaga, saj smo izgubili. Želim si namreč zmag in dobrih rezultatov," je sprva dejal Zajc.

Miha Zajc je zadel na zadnjih dveh tekmah Slovenije. Se bo med strelce vpisal tudi na Cipru? Foto: Urban Urbanc/Sportida

O ciljih proti Cipru pa je povedal: "Mislim, da nas spet čaka težka tekma. Po porazu proti Bolgariji smo se morali pobrati, bili smo zelo razočarani, saj smo si zaslužili več. Jutri pa je nova tekma, v katero moramo iti stoodstotno in na zmago."

Glede samega Cipra, ki je prvo tekmo v ligi narodov izgubil na Norveškem z 0:2, je dejal, da je kakovostna ekipa, tehnično dobra, "tako da moramo biti res dobro pripravljeni in si ne privoščiti v tekmo iti s kakšnim slabšim pristopom".

Prav očitki o slabem pristopu so vzniknili tudi po zadnji tekmi proti Bolgarom. "Mislim, da dajemo vsako tekmo res toliko, kolikor lahko. Tudi mi si želimo, da bi izgledali bolje, ampak za to je potreben čas. Ne gre čez noč, tudi ta zbor je bil kratek, malo je bilo treningov, malo smo premešali ekipo, ampak želja in borbenost nista bili nikoli vprašljivi. Igralci se zavedamo, da moramo dati vse od sebe. Ne vem, mogoče doslej tudi nismo imeli sreče."

Tekmo v Nikoziji na stadionu GSP, na katerem jutri kljub več kot 20.000 sediščem ne gre pričakovati prav peklenskega vzdušja (bo pa temperaturno bolj vroče), bodo sodili Latvijci Andris Treimanis, Haralds Gudermanis in Aleksejs Spasjonikovs.