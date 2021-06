Francozi in Španci na generalki pred EP do zanesljivih zmag

Nogometne zelenice so v teh dneh v znamenju številnih prijateljskih tekem. V ospredju so udeleženci bližajočega se Eura, ki se bo začel 11. junija. Aktualni svetovni prvaki in evropski podprvaki Francozi so na zadnji pripravljalni tekmi pred EP s 3:0 premagali Bolgarijo, Španci s 4:0 Litvo, Čehi pa s 3:1 Albanijo.

Nemci so na zadnji pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom visoko odpravili Latvijo. Foto: Guliverimage Nemci, ki bodo EP odprli proti aktualnim svetovnim prvakom in evropskim podprvakom Francozom, so na zadnji pripravljalni tekmi s 7:1 odpravili Latvijo.

Na na papirju najzanimivejši nedeljski tekmi sta se v Bruslju pomerili drugo- in tretjeuvrščena reprezentanca z zadnjega svetovnega prvenstva. Na tekmi smo videli zgolj en zadetek, zabil pa ga je belgijski napadalec Romelu Lukaku.

Slovenci sezono končali z visoko zmago

Slovenska nogometna reprezentanca se je od naporne sezone 2020/21 poslovila v petek, ko je na Bonifiki napolnila mrežo skromnemu Gibraltarju. Zmagala je s 6:0, kar je tudi najvišja zmaga izbrane vrste pod vodstvom Matjaža Keka. Dvakrat sta v polno zadela Andraž Šporar in Josip Iličić, ki je ob tem zapravil že najstrožjo kazen, prvič sta se v državnem dresu med strelce vpisala Jan Mlakar in Jon Gorenc Stanković, Vid Belec pa je ubranil strel z 11 metrov. Luka Zahović je prispeval kar tri podaje.

Prijateljske tekme: Četrtek, 3. junij:

Švica : Liechtenstein 7:0 (1:0)

Gavranović 19., 75., 79., Fassnacht 46., Frick 57./ag., Fernandes 85. Andora : Irska 1:4 (0:0)

Vales 52.; Parrott 58., 61., Knight 84., Horgan 89.



Turčija : Moldavija 2:0 (0:0)

Yilmaz 58., Under 77.



Ukrajina : Severna Irska 1:0 (1:0)

Zubkov 10.



Belgija : Grčija 1:1 (1:0)

Hazard 20.; Tzavellas 66. Petek, 4. junij:

Slovenija : Gibraltar 6:0 (4:0)

Šporar 11., 34., Iličić 17., 57., Mlakar 38., Gorenc Stanković 61.

Poročilo s tekme. Latvija : Litva 3:1 (1:0)

Beneta 37./ag., Emsis 69., Cernomordijs 85.; Golubickas 67.



Kosovo : Malta 2:1 (1:1)

Rashica 19., 84.; Dimech 45+1. Finska : Estonija 0:1 (0:0)

Sappinen 59. Severna Makedonija : Kazahstan 4:0 (1:0)

Alioski 35., Tričkovski 57., Ristovski 74., Churlinov 76. RK: Muzhikov 45+2./Kazahstan



Španija : Portugalska 0:0



Madžarska : Ciper 1:0 (1:0)

Schafer 36.



Ferski otoki : Islandija 0:1 (0:0)

Anderson 70.



Italija : Češka 4:0 (2:0)

Immobile 23., Barella 42., Insigne 66., Berardi 73. Sobota, 5. junij: Rusija : Bolgarija 1:0 (0:0)

Sobolev 84./11m.



Wales : Albanija 0:0 Švedska : Armenija 3:1 (2:0)

Forsberg 18., Danielson 34., Berg 85.; Bichakhchyan 64. Črna gora : Izrael 1:3 (0:0)

Beqiraj 81.; Zahavi 67., Solomon 69., Kinda 90+1. Nedelja, 6. junij: Avstrija : Slovaška 0:0



Anglija : Romunija 1:0 (0:0)

Rashford 68.



Danska : Bosna in Hercegovina 2:0 (1:0)

Braithwaite 18., Cornelius 73.



Nizozemska : Gruzija 3:0 (1:0)

Depay 10., Weghorst 55., Gravenberch 76.



Luksemburg : Škotska 0:1 (0:1)

Adams 27. RK: Selimović 35./Luksemburg



Norveška : Grčija 1:2 (0:2)

Strandberg 64.; Masouras 13, Androutsos 21.



Moldavija : Azerbajdžan 1:0 (1:0)

Damascan 8.



Belgija : Hrvaška 1:0 (1:0)

Lukaku 38. Ponedeljek, 7. junij:

Srbija : Jamajka 1:1 (0:1)

Pavlović 61.; Gray 29.



Ukrajina : Ciper 4:0 (2:0)

Jarmolenko 37., 65., Zinčenko 45+2., Jaremčuk 59.. RK: Panayiotou 36./Ciper



Nemčija : Latvija 7:1 (5:0)

Gosens 19., Gundogan 21., Muller 27., Ozols 39./ag, Gnabry 45., Werner 50., Sane 76.; Saveljevs 75.



Ferski otoki : Liechtenstein 5:1 (3:1)

Olsen 23., 65., Hendriksson Olsen 38., 41., Davidsen 79.; Goppel 19.



Andora : Gibraltar 0:0 (0:0) Malta – Kazahstan (odpovedano)

Belorusija – Sierra Leone (odpovedano) Torek, 8. junij:

Češka : Albanija 3:1 (1:1)

Schick 18., Masopust 68., Celustka 89.; Cikalleshi 42. Španija : Litva 4:0 (2:0)

Guillamon 3., Diaz 24., Miranda 54., Puado 73. Francija : Bolgarija 3:0 (1:0)

Griezmann 29., Giroud 83., 90. Madžarska : Irska 0:0 (0:0)



BiH : Savdska Arabija 0:1 (0:0)

Radif 45.+1/11m Benin : Zambija 2:2 (1:2)

Soukou 12., Roche 80.; Phiri 19., Tandi 45.+1 Kosovo : Gvineja 1:2 (0:0)

Manaj 90.+3; Kouyate 60., Kante 66./11m Kamerun : Nigerija 0:0 (0:0) Sreda, 9. junij:

Portugalska – Izrael Petek, 11. junij:

Japonska – Srbija

Kosovo - Gambija

Fotogalerija: Grega Valančič / Sportida

Selektor Matjaž Kek je proti Gibraltarju ponovno preizkusil kar nekaj igralcev, ki so prvič z izbrano vrsto ali pa v njej ne računajo na status prvokategornika. V torek sta na gostovanju v Skopju, kjer je Slovenija z zadetkom Domna Črnigoja v izdihljajih sodnikovega podaljška remizirala s Severno Makedonijo (1:1), debitirala napadalca Jan Mlakar in Benjamin Šeško, ki je prvič oblekel dres pri 18 letih in enim dnevom, s čimer je postal najmlajši članski slovenski reprezentant v zgodovini. Danes sta se jima na listi debitantov pridružila še Žan Rogelj in Sven Šoštarič Karić.

Slovenska reprezentanca je v torek ostala neporažena na gostovanju pri udeležencu Eura Severni Makedoniji (1:1). Foto: Reuters