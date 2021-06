Messi v spomin na Maradono, remi Argentine, Brazilija ostaja najboljša

Nogometaši Brazilije ostajajo stoodstotni v južnoameriških kvalifikacijah, kjer so v 5. krogu premagali Ekvador (2:0). Med strelce sta se vpisala Richarlison in Neymar, ki je v izdihljajih srečanja zadel z bele točke. Drugouvrščena Argentina po domačem remiju s Čilenci zaostaja štiri točke. Na SP 2022 se bo uvrstilo najboljših pet ekip.

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je na tekmi petega kroga južnoameriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2022 proti Čilu v 23. minuti uspešno izvedel enajstmetrovko, a to ni bilo dovolj, da bi njegova reprezentanca na domačem igrišču vknjižila tri točke. Alexis Sanchez je namreč 13 minut zatem izenačil in postavil končni izid. Pred tekmo so pred stadionom odkrili spomenik Diegu Armandu Maradoni. To je bil drugi remi Argentine v kvalifikacijah, a je zaenkrat na lestvici še vedno na drugem mestu.

Messi: Zagotovo je bil z nami

Pred stadionom Santziago del Estero zdaj stoji spomenik Diega Armanda Maradone. Foto: Reuters Pred stadionom Santiago del Estero v Buenos Airesu so pred tekmo odkrili spomenik Diegu Armandu Maradoni, ki je tragično umrl lani. "Čudno je bilo, da ga ni bilo tu, z nami pa je zagotovo bil, saj vemo, kaj mu je reprezentanca pomenila," je dejal Lionel Messi, ki je nosil majico z Maradonovim likom na prsih.

Urugvaj in Paragvaj sta se razšla brez zadetkov, Kolumbija pa je v gosteh s 3:0 ugnala zadnjeuvrščeni Peru, ki je od konca prvega polčasa pa do 60. minute igral z igralcem manj. Strelci golov so bili Yerry Mina v prvem ter Mateus Uribe in Luis Diaz v drugem delu, še preden je tudi ona ostala brez izključenega igralca.

Že v četrtek je Bolivija s 3:1 premagala Venezuelo, dva gola je prispeval Marcelo Moreno.

Južnoameriške kvalifikacije za SP 2022, 5. krog: Četrtek, 3. junij:

Bolivija : Venezuela 3:1 (1:1)

Moreno 8., 83., Ibanez 60.; Chancellor 26. Petek, 4. junij:

Urugvaj : Paragvaj 0:0 Argentina : Čile 1:1 (1:1)

Messi 23./11-m; Sanchez 36. Peru : Kolumbija 0:3 (0:1)

Mina 40., Uribe 49., Diaz 55.; R.K.: Trauco 45./Peru; Munoz 59./Kolumbija Sobota, 5. junij:

Brazilija - Ekvador