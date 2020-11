Poslastica večera brez Suareza in Neymarja, nekdanja vrtnica izziva Argentino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekoč sta sodelovala v napadu Barcelone, tokrat pa Luis Suarez in Neymar ne bosta nastopila drug proti drugemu na sosedskem derbiju v Montevideu. Foto: Reuters

V derbiju 4. kroga južnoameriških kvalifikacij za SP 2022 se bosta v noči na sredo v Montevideu udarila Urugvaj in Brazilija, ki se s stoodstotnim izkupičkom nahaja na vodilnem položaju. Drugouvrščena Argentina bo gostovala v Peruju, kjer ni izgubila že 35 let.

Na dvoboju dvakratnih in petkratnih svetovnih prvakov v Montevideu ne bo nekdanjih soigralcev Luisa Suareza in Neymarja. Svojčas sta z Argentincem Lionelom Messijem sestavljala atomski napad Barcelone, nato se je Brazilec preselil v Pariz, Suarez pa od tega poletja nosi dres Atletica. Neymar ne bo nastopil zaradi poškodbe, Suarez pa je okužen s koronavirusom.

Urugvaj, ki bo poleg Suareza pogrešal kar šest pomembnih igralcev, ni doma v kvalifikacijah premagal sosedov iz Brazilije že 19 let, v njegovem napadu pa bi lahko skupaj z izkušenim ''rdečim vragom'' Edinsonom Cavanijem zaigral 21-letni up Benfice Darwin Nunez. Pri Brazilcih bosta zaradi okužbe s koronavirusom manjkala ''bela baletnika'' Casemiro in Eder Militao.

Gianluca Lapadula (v sredini) je debitiral za Peru proti Čilu in doživel poraz z 0:2. Foto: Reuters

Argentina ni v Peruju izgubila že 35 let. Nazadnje je ostala praznih rok daljnega leta 1985 (0:1), nato pa je trikrat zmagala in štirikrat remizirala. Za gostitelje bi lahko od prve minute zaigral Gianluca Lapadula, nekdanji napadalec Gorice, ki je pred dnevi debitiral v dresu perujske reprezentance proti Čilu.

Južnoameriške kvalifikacije za SP 2022, 4. krog: Torek, 17. november:

22.00 Ekvador - Kolumbija

22.00 Venezuela - Čile Sreda, 18. november:

00.00 Paragvaj - Bolivija

00.00 Urugvaj - Brazilija

01.30 Peru - Argentina