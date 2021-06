Pol ducata golov za miren odhod na dopust

Evropske nogometne zelenice so v teh dneh v znamenju številnih prijateljskih tekem. V ospredju so udeleženci bližajočega se Eura, ki se bo začel 11. junija, slovenska nogometna reprezentanca pa je s 6:0 v Kopru ugnala Gibraltar. To je bila njena prva tekma z eno najslabših evropskih reprezentanc. Švica je v četrtek odpihnila Liechstenstein s 7:0, Belgija pa je remizirala z Grčijo. Današnji atraktivni sosedski obračun v Madridu med Španijo in Portugalsko ni upravičil pričakovanj.

Slovenija : Gibraltar 6:0 (4:0) Konec tekme: V zadnjih 15 minutah nismo videli resnejših priložnosti. Rezultat na semaforju je ostal od 62. minute dalje tako enak, saj sta obe ekipi popustili v tempu in tekmo brez pretresov pripeljali do konca. 77. minuta: Slovenci še vedno pritiskajo proti vratom Gibraltarja, a si ne ustvarjajo konkretnih priložnosti. 61. minuta: Nova trojna menjava pri Sloveniji. Vstopajo Jaka Bijol, Domen Črnigoj in Miha Zajc, na klop pa odhajajo Zahović, Mlakar in Štulac. GOOL! 6:0! 61. minuta: Po podaji s kota je bil najvišji Jon Gorenc Stanković. #SVNGIB | 6:0 | ⏱️ 61' GOOL! Po podaji iz kota je zadel Jon Gorenc Stanković! #SrceBije pic.twitter.com/g5CwEd5OdZ — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 4, 2021 GOOL! 5:0! 57. minuta: Še drugič danes Josip Iličić, tokrat po novi podaji Luke Zahovića. #SVNGIB | 4:0 | ⏱️ 57' GOOL! Drugi zadetek Josipa Iličića na današnji tekmi! #SrceBije pic.twitter.com/PdZoPHKS8s — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 4, 2021 47. minuta: Ponovno se vrstijo napadi Slovenije, do prve priložnosti pa je že prišel mladi Šeško. Začetek drugega polčasa: Že pred nadaljevanjem je selektor Kek opravil tri zamenjave. Vstopili so Žan Rogelj, Sandi Lovrić in Benjamin Šeško, s srečanjem pa zaključili Stojanović, Kouter in dvakratni strelec Šporar. Konec prvega polčasa: Nogometaši Slovenije so že do odmora dokazali, da so krepko kvalitetnejša zasedba od gostujoče in zabili kar štirikrat. GOOL! 4:0! 38. minuta: Novo vtekanje v prazen prostor, tokrat Jana Mlakarja, ki je ponovno povišal vodstvo Slovenije. #SVNGIB | 4:0 | ⏱️ 38' GOOL! Jan Mlakar s prvencem za reprezentanco! #SrceBije pic.twitter.com/OKfbDCf9KR — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 4, 2021 36. minuta: Izgubljena žoga na sredini in polprotinapad Gibraltarja, ki ga je na koncu z zanesljivo obrambo zaustavil Belec. GOOL! 3:0! 34. minuta: Le minuto kasneje nova priložnost za Šporarja, ki je tokrat izkoristil podajo s strani in pospravil še tretjo žogo v mrežo Gibraltarja. #SVNGIB | 3:0 | ⏱️ 34' GOOL! Andraž Šporar zadeva po podaji Zahovića! pic.twitter.com/UEFqDOl2MU — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 4, 2021 33. minuta: Nova priložnost za Šporarja, ki pa z drsečim štartom ni najbolje zadel žoge in ta je zletela preko vrat. 30. minuta: Zahovič se je znašel iz oči v oči s Coleingom, vratar Gibraltarja pa se je izkazal z novo obrambo. 24. minuta: Odgovornost je prevzel Josip Iličić, vendar se vratar Gibraltarja ni dal in videli smo še drugo zapravljeno najstrožjo kazen na srečanju. Enajstmetrovka za Slovenijo! 23. minuta: Bosio je v kazenskem prostoru Gibraltarja igral z roko in sodnik je še drugič na tej tekmi dosodil enajstmetrovko. GOOL! 2:0! 18. minuta: Iličić je ostal sam na robu kazenskega prostora, nato pa neubranljivo sprožil v oddaljenejši kot vratarja Gibraltarja in podvojil slovensko vodstvo. #SVNGIB | 2:0 | ⏱️ 18' GOOL! Josip Iličić! 💫 #SrceBije pic.twitter.com/HBbcM5ALfS — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 4, 2021 Ostaja 1:0! 15. minuta: Belec se je za nespretnost hitro oddolžil in obranil enajstmetrovko Chipolini. Enajstmetrovka za Gibraltar! 14. minuta: Nesrečen udarec Belca, ki je s komolcem zadel nasprotnikovega napadalca, sodnik pa je pokazal na belo točko. #SVNGIB | 1:0 | ⏱️ 11' GOOL! Andraž Šporar je načel mrežo Gibraltarja! #SrceBije pic.twitter.com/uZADq67GQD — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 4, 2021 GOOL! 1:0! 11. minuta: Odlična podaja Zahovića v prostor proti vtekajočemu Šporarju, ta pa je v dvoboju ena na ena rutinirano ugnal vratarja Gibraltarja. 10. minuta: Po kotu se je žoga odbila do Štulca, odlično pa je posredoval vratar Gibraltarja Coleing. 8. minuta: Prva resnejša priložnost na tekmi. Dober sprejem Mlakarja, ki pa je nato žogo poslal prek vrat. Začetek tekme: Slovenci so takoj pritisnili na vrata nasprotnika. Igra v uvodnih minutah poteka na polovici Gibraltarja. 🚨 Znana je začetna enajsterica Slovenije 🇸🇮 #SrceBije pic.twitter.com/ArHE3p4bsX — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 4, 2021

Selektor Matjaž Kek je proti Gibraltarju ponovno preizkusil kar nekaj igralcev, ki so prvič z izbrano vrsto ali pa v njej ne računajo na status prvokategornika. V torek sta na gostovanju v Skopju, kjer je Slovenija z zadetkom Domna Črnigoja v izdihljajih sodnikovega podaljška remizirala s Severno Makedonijo (1:1), debitirala napadalca Jan Mlakar in Benjamin Šeško, ki je prvič oblekel dres pri 18 letih in enim dnevom, s čimer je postal najmlajši članski slovenski reprezentant v zgodovini. Danes sta se jima na listi debitantov pridružila še Žan Rogelj in Sven Šoštarič Karić.

Slovenska reprezentanca je v torek ostala neporažena na gostovanju pri udeležencu Eura Severni Makedoniji (1:1). Foto: Reuters

Udeleženci Eura lovijo formo

Danes je bilo, izmed udeležencev Eura, na katerem bo nastopilo 24 reprezentanc, potekal pa bo od 11. junija do 11. julija, na delu sedem reprezentanc.

Kapetan in najboljši strelec Portugalske je v petek gostoval na "Oblakovem" stadionu Wanda Metropolitano. Foto: Reuters

Španci in Portugalci brez zadetkov

V derbiju dneva sta se srečali reprezentanci Španije in Portugalske. Tekma pa ni upravičila tega naziva in se končala z najbolj nepriljubljenim rezultatom. O tem, da so oboji tekmo vzeli bolj z rezervo denimo priča, da so oboji skupaj sprožili le tri strele v okvir vrat.