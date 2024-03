Smola za Oblakovega prijatelja, nič ne bo s svetovnim rekordom

Na zelenicah po vsem svetu v teh dneh ne manjka prijateljskih tekem. Svetovna prvakinja Argentina je brez Lionela Messija s 3:0 ugnala Salvador, Kolumbija pa je premagala Španijo in nadaljevala niz nepremagljivosti. Danes lahko nogometni sladokusci spremljajo dve klasiki. Anglija bo gostila Brazilijo, Francija pa Nemčijo. Pri galskih petelinih po dolgem času v ekipi ne bo Antoina Griezmanna, ki je s tem zamudil priložnost, da bi postavil nov rekord. Na delu bo tudi Hrvaška, ki se bo v Egiptu pomerila s Tunizijo.

Svetovna prvakinja Argentina je v Filadelfiji prepričljivo ugnala Salvador (3:0), med strelce pa so se vpisali Cristian Romero, Enzo Fernandez in Giovani Lo Celso. Gavči so na stadionu Lincoln National Field, kjer v ligi NFL nastopajo Philadelphia Eagles, zaigrali brez poškodovanega kapetana Lionela Messija. Prvi zvezdnik Argentine bo zaradi poškodbe stegenske mišice manjkal tudi na naslednji tekmi, ko se bodo njegovi rojaki v Los Angelesu pomerili s Kostariko.

Giovani Lo Celso se je vpisal med strelce za Argentino proti Salvadorju. Foto: Guliverimage

Kolumbija je v Londonu presenetljivo ugnala Španijo (1:0). To je njena prva zmaga v zgodovini nad rdečo furijo. Kolumbijci so niz neporaženosti podaljšali na 18 tekem. To je bila njihova peta zaporedna zmaga, na tekmi pa je zaigral tudi nekdanji zvezdnik Reala James Rodriguez. Odločilni zadetek je v 61. minuti po pravi akrobaciji dosegel branilec Crystal Palaca Daniel Muñoz. Selektor Španije Luis de la Fuente je tako doživel prvi poraz po letu dni. Priložnost za krstni nastop je podal trem Špancem, tudi 17-letnemu branilcu Barcelone Pauju Cubarsiju.

V petek sta bili dejavni reprezentanci, ki bosta junija gostovali v Stožicah. Bolgarija je z 1:0 ugnala Tanzanijo, Armenija pa je z 0:1 izgubila proti Kosovu. Nizozemska je kar s 4:0 ugnala Škotsko, Češka je z 2:1 ugnala Norveško, ki ji ni pomagal niti Erling Haaland.

Brazilija na Wembleyju, Nemčija v Lyonu

Harry Kane danes ne bo mogel pomagati Angliji proti Brazilcem. Foto: Reuters Danes bo Belgija gostovala na Irskem, Slovaška bo v sosedskem obračunu gostila Avstrijo, Danska, s katero se bo Kekova četa pomerila v uvodnem nastopu na Euru 2024, bo na stadionu Parken pričakala Švico.

Zvečer sledita dve klasiki. Na Wembleyju bo Anglija gostila Brazilijo, Francija pa na stadionu Groupama v Lyonu Nemčijo, ki jo vodi Julian Nagelsmann. Pri treh levih bosta manjkala Harry Kane in Bukayo Saka, pri Brazilcih ne bo že dolgo poškodovanega Neymarja. Pri galskih petelinih ne bo Antoina Griezmanna, ki ima poškodovan gleženj. S tem ne bo mogel ogroziti svetovnega rekorda Španca Andonija Zubizarrete, ki je med letoma 1985 in 1994 branil za Španijo na 86 zaporednih tekmah. Griezmannov niz se je ustavil pri 84.

Luka Modrić bo danes nastopil v hrvaškem dresu že 173. v karieri. Foto: Reuters

Hrvaška bo odigrala prvo tekmo v letu 2024. V polfinalu turnirja v Egiptu se bo pomerila s Tunizijo. Če bo zmagala, jo čaka nastop v finalu proti gostiteljem, ki ne morejo računati na pomoč najboljšega igralca Mohameda Salaha. Hrvaški kapetan Luka Modrić bo danes že 173. zaigral za izbrano vrsto.

Prijateljske tekme, 22. in 23. marec 2024: