Pri Manchester Unitedu so se poslovili od priljubljene receptorke

Številne nogometne legende Mancester Unitda, med njimi tudi Sir Alex Ferguson in David Beckham, so se udeležili pogreba in se še zadnjič poklonili Kath Phipps, ki so jo poimenovali kar srce kluba, saj je kar 56 let delala na klubski recepciji.

Gospa Kath Phipps, ki je v 86. letu starosti umrla konec decembra, je bila med nogometaši, stroko in upravo kluba zelo priljubljena. Tam je bila stalnica vse od davnega leta 1968.

David Beckham, his mother Sandra and dad Ted arrive for Kath Phipps’s funeral #mufc pic.twitter.com/8jk7GwL5ia — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) January 6, 2025

Legendarni Alex Ferguson je za britanske medije povedal, da je bila Kath Phipps "posebna oseba, ki imela rada ljudi". "Vse nas je znala objeti." "Ne morete se spomniti trenutka, ko v svojem življenju ni uživala. Bila je fantastična in zelo sem vesel, da so prišli vsi nogometaši, kar bi znala ceniti tudi ona," je še povedal najtrofejnejši trener v zgodovini rdečih vragov, ki je vodil stroko v klubu kar 27 let.

"Kath je bila utrip srca v Manchester Unitedu. Vsi so vedeli kdo je in vsi so jo imeli radi. Vedno je bila prvi in zadnji obraz, ki si ga videl na Old Traffordu," je še dejal Ferguson.

Sir Alex Ferguson will be giving a eulogy at the funeral #mufc pic.twitter.com/zosm4UmOMv — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) January 6, 2025

Najboljši strelec v zgodovini kluba Wayne Rooney je gospo Phipps označil za "srce in dušo kluba". Spomine na pokojno so z javnostjo na pogrebu delile tudi mnoge druge legende kluba, na tekmi z Nottingham Forestom pa so nogometaši njej v spomin nosili črne trakove na dresih.

