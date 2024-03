Portugalec ni skrival jeze: Žalil je mojo družino

V Londonu je Arsenal pred domačimi navijači lovil gol zaostanka s prve tekme, ki jo je Porto dobil z 1:0. Topničarji so lovili skupno izenačenje, to pa jim je uspelo ob koncu prvega polčasa, ko je za vodstvo na tekmi v 41. minuti zadel Leandro Trossard. Domači do konca rednega dela tekme niso več zadeli in dvoboj se je nadaljeval v podaljških. Tudi v teh zadetka ni bilo ne na eni ne na drugi strani. O zmagovalcu so odločali kazenski streli, kjer je bil junak španski vratar David Raya, ki je ubranil dva strela gostov.

Arsenal se je veselil po izvajanju enajstmetrovk. Foto: Reuters

Takoj po tekmi sta si na igrišču nekaj besed v ne najbolj prijaznem tonu izmenjala trener Porta Sergio Conceicao in strateg Arsenala Mikel Arteta. Še posebej razburjen je bil Conceico, ki je po tekmi spregovoril tudi o razlogih za vročo kri. "Med tekmo se je Mikel obrnil proti naši klopi in v španskem jeziku užalil mojo družino. Povedal sem, da oseba, ki jo je užalil, ni več med nami, ter da naj se raje obremenjuje s svojo ekipo in treniranjem, ker ima njegova zasedba veliko več kakovosti, kot so jo pokazali na teh dveh tekmah. Rezultat ni bil pravičen, naša ekipa bi si zaslužila preboj," je bil brez dlake na jeziku strateg Porta.

Bolj zadržan je bil Arteta, ki je o soočenju na novinarski konferenci le odvrnil, da nima komentarja, klubski viri pa so povedali, da je Arteta obtožbe zanikal. Je pa bil Arteta bolj zgovoren o dogajanju na igrišču. "Kot smo pričakovali, smo se pomerili z zelo zahtevnim tekmecem, ki je res kvaliteten. Uspelo nam je, dosegli smo lep gol, iz te tekme pa smo se tudi veliko naučili. Na koncu so odločile enajstmetrovke, dobro smo pripravili tudi na to, velika zasluga vsem trenerjem in tudi vratarju Davidu Rayi. Pripravili smo se na različne scenarije, a to ni enostavno," je še dodal trener vodilne ekipe angleškega prvenstva.

Arteta sicer ni prvi, s katerim se je Conceicao zapletel v besedni spor. Leta 2020 je po porazu proti Manchester Cityju v ligi prvakov Portugalec obtožil Pepa Guardiolo, da je neprijeten in uporablja grde besede.

