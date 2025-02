Dan za senzacijo? Nekdanji trener Olimpije izziva zdesetkane zmaje.

Pokalna tekmovanja so znana po nepredvidljivosti in številnih presenečenjih. Dovolj pove že podatek, da sta se lani za lovoriko v finalu udarila poznejši zmagovalec Rogaška, ki je pozneje padel v četrto ligo, in drugoligaš Gorica. Bo pokal s kakšno senzacijo postregel tudi danes, ko bodo znani prvi trije četrtfinalisti slovenskega pokala? Začelo se bo v Ljubljani, nadaljevalo v "evropskem" Celju, sklenilo pa z derbijem osmine finala v Murski Soboti.

Pokal Slovenije, osmina finala:

Sreda, 26. februar:

Ko je Olimpija po domačem remiju proti Borcu (0:0) izpadla iz Evrope, je trener Victor Sanchez napovedal, da bodo zdaj zmaji celotno energijo usmerili v željo, da sezono sklenejo z dvojno slovensko krono. V prvenstvu jim gre odlično, saj so si zagotovili občutno prednost pred zasledovalci, v pokalu pa se jim danes ponuja lepa priložnost, da se uvrstijo med najboljših osem. Na Kodeljevem, kjer se pričakuje veliko nogometnih navdušencev, saj bo prost vstop za vse, ki bi si želeli ogledati dvoboj, se bosta že ob 14.30 pomerila zeleno-bela soseda Olimpija in Ilirija.

Darko Karapetrović je pred leti vodil tudi Olimpijo, zdaj pa je prevzel vodenje Ilirije, ki jo želi zadržati v 2. SNL. Foto: Vid Ponikvar

Zmaji so imeli v zadnjih dneh nemalo težav z zdravjem večine igralcev, zaradi česar so odpovedali tudi nastop v 1. SNL v Domžalah. Za danes bodo nared, čakal pa jih bo motiviran drugoligaš, ki je prav tako zgodovinsko vezan na leto 1991, po novem pa ga vodi nekdanji trener Olimpije Darko Karapetrović. To bo prvi letošnji preizkus za Ilirijo, ki jo konec tedna čaka nadaljevanje drugoligaškega tekmovanja, v njenih vrstah pa ima največ prvoligaških izkušenj Janez Pišek. Jeseni je nastopal v Velenju, zdaj bo poskušal Šiškarjem pomagati do obstanka v 2. SNL, danes pa se mu ponuja priložnost, da bi s soigralci namučil absolutnega favorita v pokalu.

Zaradi zdravstvenih težav številnih igralcev, ki v zadnjih dneh niso mogli trenirati, se poraja vprašanje, koga bo na Kodeljevem sploh poslal v ogenj Sanchez. Čeprav je Olimpija izpadla iz Evrope, jo čaka peklenski razpored v naslednjih tednih. V nedeljo sledi težko pričakovani spopad s Celjem, tri dni pozneje bo odigrana prestavljena tekma z Domžalami, 9. marca pa sledi še poslastica v Ljudskem vrtu, večni derbi z Mariborom.

Celje po podvigu v Evropi in devetici v 1. SNL

Celjani so v nedeljo proti Radomljanom dosegli kar devet zadetkov. Foto: Jure Banfi V knežjem mestu bi bilo vse drugo kot zmaga Celja veliko presenečenje. Tabor iz Sežane nastopa v drugi ligi, kjer se je izkazal v jesenskem delu in osvojil tretje mesto (za vodilnima Aluminijem in Gorico zaostaja zgolj točko), tokrat pa bo imel opravka z razigranim tekmecem, ki je v zadnjem tednu dosegel dva zgodovinska podviga.

Najprej je na Cipru ugnal tamkajšnjega prvaka Apoel (2:0) in se prebil med 16 najboljših v konferenčni ligi, nato pa je v redko videnem strelskem festivalu nadigral Radomlje kar z 9:1 in poskrbel za strelsko najbolj dovršen nastop v 1. SNL v tem stoletju. Celjani so si tako okrepili samozavest. V napadu z zadetki izstopa zlasti Litovec Armandas Kučys, v zvezni vrsti pa navdušuje Svit Sešlar. Trener Albert Riera se zaveda pomembnosti pokala, saj bo zmagovalec v Evropi zaigral v kvalifikacijah za ligo Europa in ne konferenčno ligo.

Kanarčki bodo danes gostovali v Prekmurju. Ko so nazadnje gostovali v Fazaneriji v prvenstvu, so konec leta 2024 zmagali s 3:1. Foto: Jure Banfi

Če sta Olimpija in Celje danes favorita proti drugoligaškim zasedbam, pa bo Fazanerija prizorišče pravcatega prvoligaškega spopada. Mura bo gostila Koper. To je derbi osmine finala pokalnega tekmovanja in hkrati ponovitev lanskoletnega četrtfinalnega srečanja, na katerem so črno-beli po strelih z bele točke izločili kanarčke. Koper v tej sezoni v 1. SNL še ni izgubil proti Muri, v taboru Prekmurcev pa se zavedajo, da ob manj posrečenih predstavah v prvenstvu predstavlja pokal edino možnost, da bi si črno-beli zagotovili nastop v Evropi.

Pestro tudi prihodnji teden

Maribor bo 4. marca gostil Aluminij. Foto: Jure Banfi Prihodnji teden bodo na delu še trije prvoligaši. Maribor, rekorder tekmovanja, ki že slabo desetletje lovi okrogli deseti pokalni naslov, bo gostil jesenskega drugoligaškega prvaka Aluminij. Nafta odhaja na gostovanje k moštvu Čarda Martjanci, Bravo Big Bang, trenutno najbolj vroči slovenski prvoligaški klub, je imel veliko sreče pri žrebu, tako da se bo doma pomeril proti štajerskemu četrtoligaškemu klubu Rače.

Drugoligaš Bistrica gre k tretjeligašu v Dobrovce, Beltinci pa bodo gostili Belo krajino, ki nastopa šele v četrtem kakovostnem klubskem razredu v Sloveniji. V četrtfinale se bosta tako uvrstila najmanj dva kluba, ki ne igrata med elito.