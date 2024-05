V živo: Manchester City na zadnji tekmi sezone v šoku

Na Otoku so po koncu sezone v premier ligi oči uperjene še na Wembley, kjer v finalu pokala FA igrata Manchester City in Manchester United. Sinjemodri želijo po rekordni četrti zaporedni premierligaški osvojiti še pokalno lovoriko, rdeči vragi pa vsaj nekoliko omiliti sezono razočaranja, saj so z osmim mestom v ligi ostali brez evropskih nastopov. Ob polčasu vse kaže na veliko presenečenje, saj United vodi z 2:0.

Angleški pokal FA, finale:

Sobota, 25. maj:

Ob koncu prvega polčasa za za vodstvo Manchestra Uniteda z 2:0 zadel Alejandro Garnach. Foto: Reuters Manchester City je v polfinalu z golom Bernarda Silve v 84. minuti premagal Chelsea. V drugem polfinalu pa sta igrala drugoligaš Coventry in Manchester United. Rdeči vragi so vodili s 3:0, a zapravili prednost (3:3). Zmagovalca ni dal niti podaljšek, odločale so 11-metrovke, po katerih so vendarle napredovali varovanci Erika ten Haga.

Manchester City bi lahko svoje sosede premagal trikrat v isti sezoni prvič po sezoni 1969/70, potem ko je v tej sezoni dosegel dve ligaški zmagi nad rdečimi hudiči. Manchester United, ki je tekmovanje v premier ligi sklenil na osmem mestu, je izgubil šest od zadnjih sedmih srečanj s Cityjem v vseh tekmovanjih. Tekma bi lahko dokončno podala odgovor tudi glede prihodnosti Ten Haga na trenerskem stolčku Uniteda.

Gre za ponovitev lanskega finala, kjer je City premagal United z 2:1. Zdaj ekipa Pepa Guardiole lovi svoj osmi pokalni naslov, United pa 13.

