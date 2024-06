Kakšna je povračilna doba investicije v sončno elektrarno?

Visoka začetna investicija, dražitev omrežnine ... Se sončna elektrarna resnično še vedno izplača? Se. Preverili smo, zakaj samooskrbni sistemi ostajajo odgovor tako na vprašanja trajnosti kot tudi zagotavljanja prihrankov. Samooskrba z električno energijo spodbuja odgovorno in aktivno porabo odjemalcev, zagotavlja neodvisnost od gibanja cen na energetskih trgih, omogoča mesečne prihranke pri računih za električno energijo, ob vsem tem pa začetno investicijo manjšajo državne subvencije. Vse skupaj prispeva k temu, da je povračilna doba investicije v samooskrbo še vedno zelo nizka. Številke so nam razkrili v podjetju GEN-I Sonce .

Konec NET meteringa je med ljubitelji sončne energije sprožil kar nekaj začudenja. Mnogi so se začeli spraševati o smiselnosti nameščanja sončne elektrarne, pojavile so se skrbi o daljšanju vračilne dobe začetne investicije, a številke, ki prikazujejo realno sliko, so popolnoma drugačne. Povračila doba v začetno investicijo za samooskrbo je še vedno zelo nizka.

V nadaljevanju članka bomo predstavili, kakšna je dejanska povračila doba in zakaj ta ostaja še naprej nizka. A da bi to lahko razumeli, sprva pobliže poglejmo prihranke, ki jih prinašajo samooskrbni sistemi.

Foto: GEN-I Sonce

Sončna elektrarna s hranilnikom ali brez njega – celovita samooskrba na ključ z GEN-I Sonce Ne glede na to, ali si želite sončno elektrarno s hranilnikom električne energije ali brez njega, najbolj enostavno je, ko izberete rešitev na ključ. GEN-I Sonce ponuja celovito samooskrbo s sončnimi elektrarnami na ključ, kar pomeni, da je v postopek in pogodbeno ceno vključeno vse, od začetnega svetovanja do končne montaže vključno s pridobivanji soglasij, urejanjem dokumentacije ter celo ustrezne subvencije. Vse, kar morate storiti, je, da oddate povpraševanje, vse drugo pa bodo za vas uredili strokovnjaki GEN-I Sonce.

Danes je najboljša izbira sončna elektrarna s hranilnikom energije

Foto: GEN-I Sonce

Poprej priljubljen sistem NET metering je deloval kot virtualna baterija, zato je najbolj priporočljiva rešitev, s katero lahko po njegovi ukinitvi največ prihranite uporaba lokalnega hranilnika električne energije. Ob proizvodnji viškov sončne energije se ti shranijo v baterijski hranilnik energije in so tako na voljo za kasnejšo rabo, ko sončna elektrarna ne more ustvarjati dovolj energije, da bi pokrila porabo.

Odkup viškov sončne energije A tudi zaloga baterijskega hranilnika ni omejena. Kaj storiti, ko je hranilnik poln, sončna elektrarna pa še vedno ustvarja novo energijo? Takrat v ospredje stopi nov, edinstven model samooskrbe GEN-I, ki to presežno električno energijo odkupi, odjemalec pa samodejno prejme dobropis na mesečni račun za elektriko. Tako se vam bo strošek za električno energijo, vzeto iz omrežja, vsak mesec znižal za odkupljeno energijo od GEN-I. V poletnih mesecih, ko je proizvodnja električne energije velika, vaše potrebe po njej pa manjše, to celo pomeni, da bo vaš strošek za električno energijo nič evrov. Ob prihodu zimskih mesecev pa se vam bo preostali dobropis za odkupljeno energijo prenesel v naslednji mesec in znižal višino mesečnega stroška. Foto: GEN-I Sonce S to novo samooskrbno rešitvijo lahko odjemalec prihrani celo več kot tisoč evrov na leto, s čimer je visok letni poračun stvar preteklosti. Na ta način GEN-I stopa naproti svojim odjemalcem in jim ponuja odlično priložnost za samooskrbo nove dobe.

Izkoristite najvišje subvencije za samooskrbo v zgodovini Slovenije

Če ste med branjem zgornjih vrstic ob omembi hranilnik zastrigli z ušesi, saj sončna elektrarna s hranilnikom zahteva večjo začetno investicijo, odgovor prinaša nov javni poziv, s katerim družba Borzen zagotavlja finančne spodbude za postavitev sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom ali brez njega. Ni presenetljivo, da so prav subvencije za kombinacijo s hranilnikom bistveno višje kot za samooskrbne naprave brez hranilnika.

Javni poziv predvideva: Foto: GEN-I Sonce 675 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo električne energije, vendar ne več kot 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. 250 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Povračilna doba investicije v samooskrbo ostaja zelo nizka

Povračilna doba je seveda odvisna od tega, ali gre za nakup le sončne elektrarne s hranilnikom ali brez njega, a v mislih velja imeti , da dodaten strošek nakupa hranilnika v primerjavi s sončno elektrarno zagotavlja tudi večjo subvencijo ter večji mesečni prihranek, kar pa ne pomeni, da bo povračilna doba bistveno daljša, kot bi bila ob nakupu le sončne elektrarne. Zato tudi sistem s hranilnikom še vedno ostaja izbira številka ena. Pa poglejmo številke.

V GEN-I Sonce je preračunana povračilna doba za sončno elektrarno s pridobljeno subvencijo Borzena in novim modelom samooskrbe GEN-I z odkupi viškov električne energije v povprečju 8 let, za sončno elektrarno s hranilnikom pa 11 let. Pričakovana življenjska doba sončne elektrarne znaša 30 let, kar pomeni, da obdobje vračanja investicije predstavlja le delček njene celotne življenjske dobe.

Foto: GEN-I Sonce

Povračilna doba pa je zelo odvisna tudi od cen električne energije, za katere se lahko predvideva, da ne bodo upadle. Trenutna regulacija cen električne energije, ki določa kar 90 odstotkov cene, zagotavlja, da so cene električne energije nižje od tržnih. Po zaključku regulacije cene se predvideva, da se bo povračilna doba za sončne elektrarne in sončne elektrarne s hranilniki GEN-I Sonce še skrajšala in bo za gospodinjstva še ugodnejša. Investicija v sončne elektrarne se bo tako povrnila hitreje, saj bodo letni prihranki večji.

Na spletni strani GEN-I Sonce lahko s kalkulatorjem prihrankov primerjate trenutne stroške porabe električne energije s tistimi, ki bi jih lahko imeli po postavitvi sončne elektrarne. Izračunajte višino prihrankov pri stroških električne energije po prehodu na edinstven model samooskrbe GEN-I.

S samooskrbo do neodvisnosti od gibanja cen na energetskih trgih

Poleg večje samooskrbe, subvencije, nižjega mesečnega stroška za elektriko ter celo kratke povračilne dobe samooskrbni sistemi prinašajo tudi neodvisnost od gibanja cen na energetikih trgih, ki smo jim bili priča v zadnjih letih. V primeru energetske krize so tako lastniki samooskrbnih naprav zaščiteni pred visokimi tržnimi cenami elektrike.

Dnevno delovanje sončne elektrarne. Foto: GEN-I Sonce

Pomen vloge aktivnega odjemalca v zelenem prehodu

Z odločitvijo za samooskrbo lahko vsakdo prispeva k ustvarjanju zelene prihodnosti. Ne le da obnovljivi viri energije nižajo stroške za odjemalce, temveč tudi zmanjšujejo obremenitev tradicionalnih energetskih sistemov in pomenijo odmik od rabe fosilnih goriv.

Z GEN-I Sonce lahko postanete aktivni udeleženec v zelenem prehodu, ki spreminja način uporabe in ustvarjanja energije. Z neskončno energijo sonca na lastni strehi lahko pri oblikovanju zelene prihodnosti konkretno sodeluje vsak posameznik. Le skupaj in s pametnimi odločitvami nam bo namreč uspelo ustvariti pozitivno prihodnost za naše otroke in prihodnje generacije.

Odločite se za zanesljivost in certificirano kakovost V GEN-I Sonce pri izvajanju storitev dosledno sledijo zahtevam mednarodno priznanih standardov ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti in ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem. Njihove storitve so skladne z obema sistemoma vodenja, ki zagotavljata, da je vaša sončna elektrarna zanesljiva, učinkovita in okolju prijazna. Certifikata s svojimi smernicami potrjujeta, da uporabnikom zagotavljamo brezskrbno delujoče samooskrbne sisteme, ki so varni in upoštevajo preventivne ukrepe za zmanjševanje tveganja za požar.