V Luki Ploče so ustvarili 22,75 milijona evrov prihodkov, kar je za milijon evrov manj kot v prvem lanskem četrtletju. Imeli so 2,3 milijona evrov dobička pred davki. Luka Ploče je sicer minuli mesec sporočila, da je izgubila enega od svojih glavnih poslovnih partnerjev, bosansko-hercegovskega proizvajalca jeklenih izdelkov ArcelorMittal Zenica, ki je zaprl svojo koksarno.

Koksarno so zaprli konec aprila zaradi velikega onesnaževanja in zahtev, ki so jih oblasti entitete federacije BiH postavile podjetju za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Premog za proizvodnjo koksa so več let uvažali prek Luke Ploče, zdaj pa bodo koks dobavljali na domačem trgu in delno prek uvoza, so takrat poročali mediji v BiH.

Da je izguba poslovnega partnerja pomenila velik udarec za pristanišče, so za Poslovni dnevnik potrdili tudi v Luki Ploče. "Uprava vlaga maksimalne napore, da bi se spopadla z novonastalimi razmerami," so sporočili. Lani je bilo prek njihovega pristanišča sicer uvoženih 403.570 ton premoga, v prvih petih mesecih letošnjega leta pa 38.000 ton.

Tudi v reškem pristanišču beležijo skupni padec prometa

V reškem pristanišču je bil upad prometa v celoti nekoliko manjši kot v Pločah, in sicer približno štiriodstoten, a njihovi podatki vključujejo vse koncesionarje na območju pristanišča.

Samo reško pristanišče po številkah iz finančnega poročila za prvo četrtletje medtem beleži skupni padec prometa za 28 odstotkov, s 662.000 na 477.000 ton pretovorjenega blaga. Tako kot v Pločah je k padcu prispeval manjši promet razsutega tovora.

Uprava reškega pristanišča je kot razlog za padec prometa med drugim navedla zmanjšanje pretovora premoga, ki je posledica okvare pretovornega mostu, in krizo v Rdečem morju, ki je povzročila podaljšanje ladijskih potovanj.

