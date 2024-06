Pet razlogov, zakaj je naravna mineralna voda vedno odlična izbira

Voda je osnovni element, ki sestavlja približno 60 % človeškega telesa in poganja vse procese v telesu. Nezadostna hidracija se hitro pokaže v zmanjšani zbranosti, glavobolu, utrujenosti in splošnem slabem počutju. Vode pa se med seboj lahko tudi močno razlikujejo – zato je pomembno, da vemo, kaj sploh pijemo.

Voda iz pipe, naravna mineralna, izvirska … vsi ti izrazi že nakazujejo razlike – ne le v sestavi in kakovosti voda, temveč tudi v njihovem vplivu na naše zdravje. Naravna mineralna voda po svojih lastnostih bistveno odstopa od vode iz pipe oz. vodovodne vode. Od njenega črpanja do polnjenja so dovoljeni le natančno predpisani, minimalni fizikalni posegi, medtem ko je vodovodna voda lahko obdelana tudi z dodajanjem kemičnih sredstev.

Najčistejši proizvod narave

Foto: RADENSKA D.O.O.

Le peščica vod, ki ustreza najstrožjim standardom in zahtevam, je lahko označena kot naravna mineralna voda. Gre namreč za najkakovostnejšo kategorijo predpakiranih vod, ki imajo svoj izvor v podzemnem vodnem viru, po ustekleničenju pa mora dosegati enako čistost kot na izvoru. Pa poznate pet razlogov, ki so razlog za njeno izbiro?

1. Vsebnost naravnih mineralov

Vsaka naravna mineralna voda ima edinstveno kombinacijo mineralov, kot so kalcij, magnezij in kalij, ki so koristni za ohranjanje zdravih kosti, mišic in drugih vitalnih funkcij telesa. Ti minerali so naravni in jih telo zlahka absorbira.

2. Edinstvenost okusa

Mineralna sestava naravne mineralne vode se odraža v prijetnem in značilnem okusu. Če nam okus vode prija, nas to spodbuja, da pijemo več vode, s čimer smo bolje hidrirani in pripravljeni na vsakodnevne izzive.

3. Kakovost in varnost

Oznaka naravna mineralna voda pomeni, da se voda uvršča v najvišjo kategorijo predpakiranih vod, katerih kakovost je skrbno nadzorovana. Ker izvira iz zaščitenih podzemnih virov, je varna pred onesnaženjem, ki so mu izpostavljene površinske vode, prav tako pa ni kemično obdelana.

4. Naravna hidracija

Naravna mineralna voda zagotavlja blagodejno vzdrževanje ravnovesja tekočin v telesu. Ustrezen vnos vode je namreč pogoj za nemoteno delovanje osnovnih telesnih funkcij, vključno s prebavo, oskrbo telesa s kisikom in uravnavanjem telesne temperature.

5. Za mladosten videz

Voda je pomemben zaveznik pri ohranjanju mladostnega videza. Poleg gibanja, izogibanja močnim sončnim žarkom ter uživanja raznovrstne, polnovredne hrane je ključen dejavnik za svežo, napeto kožo prav dovoljšen vnos vode. Po priporočilih Evropske agencije za varnost hrane naj bi odrasla oseba popila najmanj 2 litra vode na dan, nosečnice pa celo 2,7 litra.

Prvobitno čista že 12.000 let Radenska Naturelle – negazirana naravna mineralna voda najvišje kakovosti že tisočletja potrpežljivo pronica skozi plasti zemlje in se zbira pod Radenci. Po hidrogeoloških raziskavah je starost nastanka podzemnega vira, iz katerega se danes črpa, ocenjena na 12.000 let. Izvir se napaja iz padavinskih vod, ki se s pronicanjem skozi skoraj neprepustne zemeljske plasti prečistijo in obogatijo z minerali. Vsebuje naravna minerala kalcij in magnezij, odlikuje pa jo tudi nizka vsebnost natrija, tako je primerna za premagovanje športnih naporov kot tudi za posebne diete. Ta edinstvena kombinacija mineralov Radenske Naturelle zagotavlja harmonično zaokroženost okusa in blagodejno hidracijo – za vse generacije

Slovenska voda med najboljšimi v svetovnem merilu

Na letošnjem svetovnem izboru Monde Selection je v kategoriji voda in brezalkoholnih pijač najvišjo nagrado prejela tudi slovenska voda. Negazirana naravna mineralna voda Radenska Naturelle je v tej kategoriji prejela odličje Grand Gold Award, ki ga je strokovna žirija podelila po podrobni proučitvi videza, vonja, okusa, pakiranja in laboratorijske analize vode, ki izvira v osrčju idilične pomurske ravnine.

