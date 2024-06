Kako lahko služite s sončno energijo?

Čas za trajnostno bivanje je tu. Ne le skrb za okolje, k temu spodbujajo tudi učinki, ki jih ima sončna elektrarna skupaj s hranilnikom električne energije na družinski proračun. Čeprav letni netmetering ni več v veljavi, je država zdaj omogočila najvišje subvencije za samooskrbo v zgodovini Slovenije. Še več, pri podjetju GEN-I Sonce odjemnikom električne energije in lastnikom sončnih elektrarn omogočajo nov, edinstven model samooskrbe, po katerem lahko viške ustvarjene energije celo prodajo in si tako na letni ravni zagotovijo še dodatnih tisoč evrov prihranka. Preverili smo, kako to deluje v praksi.

Elektrifikacija in z njo trajnostne prakse so postale del našega vsakdana. Ni presenetljivo, da je na strehah slovenskih domov vse več sončnih elektrarn, saj je to učinkovita rešitev, ki z roko v roki rešuje tako težavo vse višjih cen energentov, kot tudi Zemljinega pregrevanja. Z državnimi subvencijami in prednostmi, kot je odkup viškov sončne energije, kar zagotavljajo pri GEN-I Sonce, odločitev za sončno elektrarno ponuja velike prihranke tako pri naložbi kot tudi pri sprotnih računih za električno energijo, ob tem pa vas še vodi po poti energetske samooskrbe.

Tu so najvišje subvencije za samooskrbo v zgodovini

Družba Borzen, ki je v Sloveniji odgovorna za podeljevanje subvencij za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, je 7. junija objavila nov javni poziv, s katerim zagotavlja finančne spodbude za postavitev sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom ali brez po novi zakonodajni shemi.

Kakšna je dodeljena višina subvencij za sončno elektrarno in za sončno elektrarno s hranilnikom? Višina subvencije se razlikuje glede na vrednost celotne investicije, moči naprave za samooskrbo in seveda dejstva, ali ste se odločili samo za sončno elektrarno ali sončno elektrarno s hranilnikom:

675 evrov za 1 kilovat inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo električne energije, vendar ne več kot 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. 250 evrov za 1 kilovat inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Z GEN-I Sonce do celovite samooskrbe na ključ Zgoraj omenjene subvencije lahko tako bistveno znižajo začetno maložbo v samooskrbo z električno energijo, zaradi česar je pot do sončne elektrarne bistveno lažja za številne slovenske družine. A število subvencij je omejeno, zato z odločitvijo ne odlašajte. Celoten postopek oddajanja vloge za pridobitev subvencije bodo namesto vas opravili strokovnjaki podjetja GEN-I Sonce. GEN-I Sonce namreč ponuja celovito samooskrbo s sončnimi elektrarnami na ključ, kar pomeni, da je v postopek in pogodbeno ceno vključeno vse, od začetnega svetovanja do končne montaže, vključno s pridobivanji soglasij, urejanjem dokumentacije ter prijavo in zagotovitvijo ustrezne subvencije. Foto: GEN-I Sonce Ob izbiri samooskrbe na ključ se lahko odločite samo za sončno elektrarno ali sončno elektrarno v kombinaciji s hranilnikom energije. Zagotavljajo strokovno izvedbo, dolgoročno podporo in certificirano kakovost, ki jo pri GEN-I Sonce dokazujejo s pridobljenimi ISO-certifikati. Oddajte povpraševanje in se prepustite ekipi strokovnjakov, ki bodo poskrbeli za vse potrebno – od načrtovanja do montaže. Na spletni strani www.gen-isonce.si izpolnite spletni obrazec ter prejmite brezplačno in neobvezujočo informativno ponudbo, skladno z novo zakonodajo o samooskrbi in edinstvenim modelom samooskrbe GEN-I, ki vam omogoča še dodatne prihranke z odkupi viškov neporabljene električne energije.

Kombinacija s hranilnikom energije za večjo samooskrbo in nižje stroške

Če se sprašujete o razliki med samooskrbo, ki jo omogoča sončna elektrarna, in tisto, ki jo omogoča sončna elektrarna skupaj s hranilnikom električne energije, je razlik kar nekaj. Prav vse pa nakazujejo na prednosti, ki jih odjemalcu električne energije prinaša kombinacija sončne elektrarne s hranilnikom. Že res, da je za nakup sončne elektrarne skupaj s hranilnikom potrebna večja začetna investicija, a je prav ta prvi korak zdaj z zgoraj omenjenimi subvencijami bistveno lažji, saj bodo pokrile tudi do 40 odstotkov celotnega vložka.

Od ukinitve letnega netmeteringa je prav hranilnik električne energije tisti element, ki omogoča, da se presežki ustvarjene sončne energije shranijo lokalno, namesto da bi se brezplačno oddali v omrežje. Z drugimi besedami, ko sončna elektrarna proizvaja električno energijo, se lahko ta porabi neposredno v gospodinjstvu ali podjetju, ko pa sončna elektrarna proizvede več energije, kot je trenutno potrebujete, se presežek shrani v baterijski hranilnik za kasnejšo uporabo.

V času, na primer zvečer, ko potrebujete več energije, kot jo ustvari sončna elektrarna, pa lahko porabite elektriko iz hranilnika, ki tako prevzema vlogo, ki jo je prej predstavljalo omrežje. Po postavitvi sončne elektrarne s hranilnikom energije bodo na vaši mesečni položnici v večini mesecev (toplejši meseci) obračunani samo še strošek mesečnega nadomestila, obračunske moči ter prispevka SPTE in OVE. Tako bodo vaši prihranki kar najvišji.

Hranilnik nadomešča tudi težavo soglasja z omejeno močjo

Ali ste dobili soglasje za priključitev sončne elektrarne z omejeno močjo? Hranilnik energije reši tudi to težavo, saj vsem, tudi tistim, ki ste v preteklosti dobili soglasje za priključitev z omejeno močjo, omogoča, da uresničite svoje želje in postanete samooskrbni.

Ravno preobremenjenost omrežja je bil glavni razlog za številna zavrnjena soglasja za priključitev sončnih elektrarn s potrebno močjo po Sloveniji, saj je trenutno distribucijsko omrežje prešibko za takšno število samooskrbnih enot. Hranilnik s shranjevanjem proizvedene energije zmanjšuje preobremenjenost omrežja, ob tem pa še omogoča, da resnično postanete samooskrbni in zadovoljite vse svoje potrebe po električni energiji.

Neodgovorjeno ostaja le še eno vprašanje. Kaj se zgodi, ko je baterija polna, vaša sončna elektrarna pa še vedno proizvaja električno energijo? Odgovor smo našli v novem, edinstvenem modelu samooskrbe GEN-I Sonce.

Z odkupom viškov električne energije z modelom GEN-I Sonce do tisoč evrov prihranka

Nov, edinstven model samooskrbe GEN-I Sonce, ki je primeren tako za lastnike sončnih elektrarn s hranilniki kot tudi tiste brez hranilnikov, omogoča, da preseženo električno energijo, oddano v omrežje, odkupi prav podjetje GEN-I. V zameno boste avtomatično na vašem mesečnem računu za elektriko prejeli dobropis.

Tako se vam bo mesečni strošek za električno energijo vsak mesec avtomatično znižal za odkupljeno energijo GEN-I. V poletnih mesecih, ko je proizvodnja električne energije velika, vaše potrebe po njej pa manjše, to celo pomeni, da bo vaš strošek za električno energijo nič evrov.

Primer prikazuje stanje dobroimetja in zneskov na mesečnih računih. Velja za odjemalca s sončno elektrarno z močjo 11 kilovatov in letno porabo 12 tisoč kilovatnih ur električne energije. Foto: GEN-I Sonce Kako bo to delovalo v zimskih mesecih, ko bo ustvarjena količina energije nižja od porabe? Preostala vrednost energije, ki jo bo od vas odkupilo podjetje GEN-I in je ne bo porabilo v tekočem mesecu, se bo kot dobropis prenesla v naslednji mesec in vam znižala višino stroška tudi takrat.

Novi produkt GEN-I temelji na 15-minutnih obračunskih intervalih, kar omogoča natančnejši in pravičnejši obračun električne energije na mesečni ravni. S to novo samooskrbno rešitvijo lahko prihranite celo več kot tisoč evrov na leto, kar je korak naprej k večji energetski učinkovitosti in finančni neodvisnosti, visok letni poračun ob koncu leta pa je stvar preteklosti.

GEN-I stopa naproti svojim odjemalcem in jim ponuja odlično priložnost za samooskrbo nove dobe.