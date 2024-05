Otroška oprema Nuna – nove nagrade za kakovost, varnost in dizajn in nov prodajni prostor v Ljubljani

Vrhunska otroška oprema Nuna je do danes prejemnica že več kot 350 nagrad. Nov in sodobno opremljen kotiček Nuna je zdaj na voljo za obiskovalce BTC Cityja, v trgovini Mali zakladi (spodnja etaža Emporiuma, Ljubljana).

Foto: Vivano

Globalna blagovna znamka Nuna z nizozemskimi koreninami že od leta 2007 naprej ustvarja otroško opremo, ki izstopa, tako zaradi prefinjenega sloga kot tudi zaradi kakovosti in zanesljivosti. Varnost, funkcionalnost, inovativnost in “smart” dizajn potrjujejo številne nagrade in certifikati, ki dokazujejo, da gre za, z vseh vidikov gledano, resnično vrhunsko in edinstveno opremo.

Otroška oprema Nuna navdušuje s čistimi linijami, izjemno zmogljivostjo, prilagodljivostjo in funkcijami, ki so sodobnim staršem prijazne in v navdih za še bolj sproščene trenutke tako na poti skozi vsakdan, kakor tudi v času potovanj in na počitnicah.

Slogan večkrat nagrajene blagovne znamke Nuna se glasi “Designed around your life” in predstavlja vizijo blagovne znamke To je zagotoviti varno, funkcionalno in vzdržljivo otroško opremo, ki se z dovršenimi lastnostmi v največji možni meri prilagaja življenju sodobnih družin.

Oblikovanje po nizozemskem navdihu, nevpadljive barve, unikatne lastnosti otroških vozičkov in druge otroške opreme so samo nekatere od izstopajočih lastnosti opreme, ki je ne moremo primerjati z nobeno drugo na svetu. Nuna se ponaša z velikimi športnimi vozički na eni strani (modeli Demi Grow, Mixx Next) in lažjimi, kompaktnimi otroškimi marela vozički na drugi strani (model TRVL Lx).

V zadnjem času navdušujejo tudi imenovani otroški vozički “hibridi”, ki združujejo lastnosti večjih športnih vozičkov in lažjih, kompaktnih vozičkov. Ti modeli imajo večji del lastnosti velikih športnih vozičkov, a so hkrati lažji in bolj kompaktni (modeli Triv Next in Ixxa).

Foto: Vivano

Otroški vozički Nuna (kakor tudi avtosedeži in drugi izdelki Nuna) so prejemniki številnih nagrad, med drugim tudi evropskih nagrad za oblikovanje European Design Awards. Gre za izjemno priznanje na področju oblikovanja. Pred kratkim so bili razglašeni zmagovalci evropskih nagrad za oblikovanje (ePDA) za leto 2023.

Med prejemniki nagrad so tudi otroški vozički Demi Next, Ixxa in TRVL Lx, nosilka Cudl Clikk in avtosedeža Pipa Urbn ter Pruu.

Nuna se letos ponaša tudi s kar štirimi nagradami, ki jih je podelila priznana žirija iF DESIGN AWARD. Gre za najstarejšo neodvisno oblikovalsko organizacijo na svetu. Nuna nagrajenci iF DESIGN AWARD 2024 so: Demi Next, Demi Next rolka, Ixxa in TRVL Lx.

In nenazadnje je so odličnost otroške opreme Nuna prepoznale tudi mednarodne žirije strokovnjakov prestižne oblikovalske nagrade Red Dot.

Nuna si je na Red Dot 2024 prislužila štirikratni naziv “Red Dot Winner 2024” z otroškim vozičkom Demi Next, z rolko za voziček Demi Next, z vozičkom TRVL Lx in avtosedežem Pruu.



Foto: Vivano

Starši dandanes posebno pozornost namenjajo tudi nakupu otroškega avtosedeža. Za otroške avtosedeže je zdaj na voljo kar nekaj certifikatov in testiranj, ki jih izvajajo priznane organizacije. Rezultati testov so kazalniki kakovosti avtosedežev. Zelo kakovostni otroški avtosedeži Nuna so prejemniki odličnih ADAC ocen ter certifikatov, ki dokazujejo, da so avtosedeži Nuna uspešno prestali najstrožje varnostne zahteve.

Za novorojenčke in dojenčke so na voljo otroški avtosedeži skupine 0+ (imenovani tudi “lupinice”). Ta tip avtosedeža se lahko namesti v avtomobil in tudi na ogrodje otroškega vozička (s pomočjo adapterjev). Nuna predstavlja lupinice Pipa Next, Arra Next in Pipa Urbn.

Vse lupinice Nuna so prejemnice zavidljivo dobrih ocen ADAC. Med zadnjimi prejetimi odličji je ADAC ocena “Dobro 1,6”, ki jo je prejela lupinica Nuna Pipa Urbn maja 2024. Gre za otroški avtosedež 0+ (lupinico), ki je s prihodom na trg pred dobrim letom dni navdušila svetovno javnost, saj predstavlja pomembno inovacijo za svet otroške opreme.

Nuna Pipa Urbn je prva otroška lupinica na svetu z integriranimi Isofix konektorji. Navadno lupinice v avtomobil namestimo s pomočjo Isofix baze, ki se jo pritrdi na Isofix sistem v avtomobilu. Nuna Pipa Urbn pa omogoča neposredno pritrditev na Isofix sistem v avtomobilu (brez uporabe Isofix baze). Tako je vožnja z dojenčkom enostavnejša in se prilagaja tudi vsem sodobnim načinom potovanja (možnost vožnje s taksijem ali v primeru souporabe vozil, najemom vozila oz. “car sharing”).

Nuna Pipa Urbn je prva lupinica na svetu z integriranimi Isofix konektorji, kar dokazuje, da je Nuna na področju ustvarjanja inovacij vedno korak pred drugimi. je prva lupinica na svetu z integriranimi Isofix konektorji, kar dokazuje, da je Nuna na področju ustvarjanja inovacij vedno korak pred drugimi.

Foto: Vivano

Poleg otroških vozičkov in avtosedežev Nuna navdušuje tudi z inovativnimi otroškimi gugalniki Leaf Grow. Navdih za te večkrat nagrajene otroške gugalnike je oblika lista, ki se z nežnim zibanjem spušča k tlom, v trenutku, ko zapusti vejo drevesa. Na tak način je bilo ustvarjeno tudi samodejno gibanje gugalnika, ki ga z nežnim potiskom starši aktivirajo in omogočijo, da se ta ziblje in nežno uspava dojenčka, ki uživa v varnem zavetju gugalnika. Nuna navdušuje tudi z ergonomsko nosilko Cudl Clik, prenosno posteljico Sena Aire in stolčkom za hranjenje. Oprema Nuna uživa posebno mesto pri nas in po svetu. Da je nekaj posebnega, dokazujejo tudi priljubljene mame, zadovoljne uporabnice v Sloveniji in po svetu.

Pri nas smo lahko preko družbenih omrežij spremljali znane Slovenke, zadovoljne uporabnice opreme Nuna opreme, med drugimi so to Ana Klašnja, Nika Vlahovič, Sanja Grohar, Lara Nastran, Tjaša Hrovat Steklasa, Jerica Zupan, Jana Koteska in mnoge druge, sicer pa tudi mame zvezdnice v svetu; sestre Kardashian, Kate Hudson, Serena Williams, Chiara Ferragni ter druge.

Posebnost opreme Nuna so tudi skrbno izbrani materiali za maksimalno udobje in varnost dojenčkov in malčkov. Nuna prisega na skrbno izbrane materiale in tkanine, ki so sestavni del otroških vozičkov, otroških avtosedežev ter počivalnikov, v katerih dojenčki in malčki v prvih mesecih svojega življenja preživijo precej časa.

Nuna je predana odgovornemu in pametnemu oblikovanju in zato zagotavlja, da je dojenček v stiku samo z najkakovostnejšimi in najbolj varnimi materiali. Organski bombaž, uporabljen v izbranih izdelkih Nuna, je bil testiran in odobren v skladu s standardom OEKO-TEX 100, ki potrjuje, da materiali ne vsebujejo škodljivih in alergenih snovi. Izbrani izdelki Nuna nosijo certifikat GOTS, ki potrjuje, da gre za visoko kakovostni ekološki bombaž.

Otroška oprema Nuna navdušuje z okolju prijazno merino volno, ki jo odlikuje izredna sposobnost vpijanja vlage ter odličnega uravnavanja telesne temperature, hkrati pa je primerna tudi za najobčutljivejšo otroško kožo. Otroška oprema Nuna se ponaša tudi s certifikatom Greenguard Gold. Vsak izdelek s tovrstno oznako potrjuje, da izpolnjuje stroge meje vrednosti kemičnih emisij.

Foto: Vivano

Priljubljena otroška oprema Nuna je na voljo v otroških trgovinah po vsej Sloveniji. V začetku maja 2024 je v samem središču BTC Cityja, v spodnji etaži Emporiuma odprla vrata nova otroška trgovina Mali zakladi , ki na kar tisoč kvadratnih metrih je predstavljena najboljšo otroško opremo na svetu, hkrati pa navdušuje s čudovitimi kotički, v katerih najdete izdelke in navdih za opremljanje otroške sobice, igralnice, previjalnega kotička, idejo za darilo ob rojstvu dojenčka, za rojstni dan ali drugo priložnost.

Poleg otroške opreme je na voljo tudi res pester nabor igrač za otroke vseh starosti. Na očarljivih poličkah najdete ustvarjalne in poučne igrače (plišaste igrače, mehke silikonske igrače, lesene igrače, igrače za razvoj motorike, sestavljanke, hiške, delavnice, kuhinje in še in še dodatkov za zabavo in igro). Poleg naštetega je na voljo tudi športni kotiček za otroke in starše, ki ponuja bogat nabor otroških trikolesnikov, poganjalcev, skirojev, koles, sedežev za kolo, čelad in dodatkov za družinski potep na kolesih. Nenazadnje pa vas bo zagotovo očaral tudi kotiček z očarljivimi in visoko kakovostnimi oblačili in otroško obutvijo.





Za vse dodatne informacije se vedno lahko obrnete na ekipo Malih zakladov, ki je za vas na voljo na info@malizakladi.si ali v inboxu na kanalih (Instagram in Facebook). Več informacij najdete na malizakladi.si. Otroška trgovina Mali zakladi je za vas odprta od ponedeljka do sobote od 10. do 19. ure. V trgovini vas z veseljem pričakujejo prijazne svetovalke, ki vam bodo pomagale pri izbiri in vam ponudile vse potrebne informacije. Vozičke, avtosedeže in nosilke ob obisku trgovine lahko tudi preizkusite.Za vse dodatne informacije se vedno lahko obrnete na ekipo, ki je za vas na voljo naali v inboxu na kanalih (in). Več informacij najdete na

Naročnik oglasnega sporočila je VIVANO D. O. O.