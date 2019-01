Podeljevalci zlate žoge pravijo: najboljši je Jan Oblak

Za Janom Oblakom je novo sijajno leto. Ne zaradi tega, ker bi navduševal v majici reprezentance, saj za Slovenijo v preteklem letu iz znanih razlogov ni branil niti enkrat, je pa zato navduševal med vratnicama Atletico Madrida.

Z Madridčani je v prejšnji sezoni osvojil ligo Europa, zasedel drugo mesto v prvenstvu in prišel do četrtfinala pokalnega tekmovanja, v katerem pa je svoje mesto v dogovoru s strokovnim štabom Atletica prepuščal Carlosu Moyi.

Poleti je z zmago nad mestnim tekmecem Realom osvojil še evropski superpokal, zelo dobro pa gre Atleticu tudi v novi sezoni. V ligi prvakov se je brez težav prebil do osmine finala, v španskem prvenstvu je na drugem mestu in se bori za naslov (za vodilno Barcelono zaostaja za tri točke), Atletico pa je za lovoriko v igri tudi v pokalnem tekmovanju.

Nagrade kar dežujejo na njegov naslov

Tudi lani je poskrbel za številne uspešne obrambe. Foto: Reuters Oblak je v lanskem letu prejel tudi kopico priznanj. Ob tem, da je bil še četrtič v nizu izbran za slovenskega nogometaša leta, je bil imenovan tudi za najboljšega vratarja lige Europa in še tretjič v nizu prejel tudi nagrado zamora, ki jo dobi vratar z najmanj prejetimi zadetki v španski ligi.

V lanskem letu je 25-letni Škofjeločan, ki ga prva preizkušnja v letu 2019 čaka že v nedeljo, ko bo z Atleticom v prvenstvu gostoval pri Sevillii, v vseh tekmovanjih zbral natanko 50 tekem, na katerih je prejel vsega 36 golov, na kar 27 tekmah pa ni prejel gola.

Statistika Jana Oblaka v letu 2018:

Tekmovanje Odigrane tekme Prejeti zadetki Tekme brez prejetega zadetka Špansko prvenstvo 37 26 20 Liga prvakov 6 6 3 Liga Europa 6 2 4 Evropski superpokal 1 2 / SKUPAJ 50 34 27

V izboru za zlato žogo ga je Belgijec prehitel, tokrat pa ...

V izboru za zlato žogo ga je prehitel Thibaut Courtois. Foto: Reuters To je bilo dovolj, da so ga pri L'Equipu, priznanem francoskem nogometnem časopisu, ki vse od leta 1956 naprej podeljuje najprestižnejšo individualno nogometno priznanje, zlato žogo, izbrali za najboljšega vratarja leta 2018.

Zanimivo, v izboru za zlato žogo, ki so jo pri L'Equipu podelili pred enim mesecem, je Oblak pristal na 25. mestu kot drugi najboljši med vratarji. Prehitel ga je Belgijec, ki od poletja naprej brani vrata Real Madrida, pred tem pa je igral za Chelsea, Thibaut Courtois, ki je pristal na 14. mestu.

Oblak se je v najboljši enajsterici po izboru L'Equipa tokrat znašel v eminentni družbi, v kateri so seveda še dobitnik zlate žoge, zvezdnik Real Madrida in Hrvaške Luka Modrić, zraven pa sta seveda tudi argentinski zvezdnik Barcelone Lionel Messi in portugalski as, ki od lani naprej svoje znanje prodaja pri Juventusu, Cristiano Ronaldo.

V najboljši ekipi leta 2018 se je seveda znašel tudi dobitnik zlate žoge, Hrvat Luka Modrić. Foto: Reuters

Štirje iz Reala in trije Francozi

V najboljši enajsterici so se sicer znašli štirje nogometaši evropskega prvaka Real Madrida, oziroma štirje, če mednje štejemo še Ronalda, ki je Real zapustil poleti. Ob Modriću še branilca Raphael Varane in Marcelo.

Ne preseneča, da je v njej največ Francozov, ki so lani postali svetovni prvaki. Ob Varaneju še napadalec PSG Kylian Mbappe in vezist Chelseaja N'golo Kante, zanimivo pa je, da med najboljšimi po mnenju L'Equipa ni francoskega napadalca in Oblakovega soigralca pri Atleticu Antoina Griezmanna, za katerim je sijajna sezona v klubski in tudi reprezentančni majici.

Najboljša enajsterica leta 2018 po izboru L'Equipa:

Vratar:

Jan Oblak (Atletico Madrid, Slovenija)



Branilci:

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, Anglija)Virgil van Dijk (Liverpool, Nizozemska)Marcelo (Real Madrid, Brazilija)



Vezista:

N'Golo Kante (Chelsea, Francija)Luka Modrić (Real Madrid, Hrvaška)



Napadalci:

Eden Hazard (Chelsea, Belgija)Lionel Messi (Barcelona, Argentina)Cristiano Ronaldo (Juventus/Real Madrid, Portugalska)Kylian Mbappe (PSG, Francija)

