Jan Oblak četrtič v nizu najboljši nogometaš leta po izboru EkipeSN

V izboru je drugo mesto zasedel Josip Iličić, tretjega Samir Handanović, četrtega Benjamin Verbič in petega Kevin Kampl.

Oblak je najboljši nogometaš Slovenije od leta 2015, pred njim so nagrade dobili Kevin Kampl (2013 in 2014), Samir Handanović (2009, 2011 in 2012), Valter Birsa (2010) in Milivoje Novaković (2008).

Jaka Bijol Foto: Guliver/Getty Images Bijol je v boju za nagrado za najboljšega mladega nogometaša prehitel Jana Mlakarja, Žana Celarja, Adama Gnezdo Čerina in Dejana Petroviča.

Bogatinovu so v hrbet gledali Matjaž Kek, Ante Šimundža, Darko Milanič in Slaviša Stojanović, Kronavetru pa Amir Dervišević, Senijad Ibričić, Luka Zahović in Rudi Požeg Vancaš.

EkipaSN izbor prireja s pomočjo slovenskih medijev in v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije.