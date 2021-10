"Glave gor, nismo se osramotili, črpati moramo čim več pozitivnih izkušenj"

Slovenski državni prvaki so na zahtevnem gostovanju v Londonu na Tottenham Hotspur Stadium začeli neprepričljivo, v 8. minuti so izgubljali z 0:2. Nadaljevanje je bilo boljše, sploh uvod v drugi polčas, ko je Mura celo prevzela pobudo in z evrogolom Žige Kousa s kakšnih 20 metrov, ki kandidira za naj gol kroga, znižala na 1:2.

Portugalski strateg Nuno Espirito Santo se je nekaj minut zatem odzval s trojno menjavo in v igro poslal vroča železa - Harryja Kana, Heung Min Sona in Lucasa. Tottenham je prestavil v višjo prestavo in s tremi zaporednimi zadetki kapetana vknjižil zanesljivo zmago s 5:1.

"Fantje se morajo navaditi na takšne tekme, na hitrost, na njihovo enostavnost napadanja, iz tega moramo črpati čim več pozitivnih izkušenj," je o neprepričljivih uvodnih minutah, v katerih so hitro prejeli dva gola, dejal trener Mure Ante Šimundža. Foto: Guliverimage

"Prvih 15 minut smo se lovili, morali bi se hitreje adaptirati"

"Fantje se morajo navaditi na takšne tekme, na hitrost, na njihovo enostavnost napadanja, iz tega moramo črpati čim več pozitivnih izkušenj," je o uvodnih minutah svojih varovancev proti premierligašu dejal trener murašev Ante Šimundža, Nik Lorbek pa je o začetku dodal: "V prvih 15, 20 minutah smo se nekako lovili in se poskušali adaptirati. To bi morali narediti hitreje, zato so nas kaznovali z dvema goloma. Nato smo prišli počasi v tekmo, bili bolj sproščeni pri žogi, bolj agresivni in tako v začetku drugega polčasa prevesili težišče na njihovo polovico, si pripravili nekaj priložnosti, lahko bi zabili, a so nas na koncu kaznovali z menjavami."

Šimundža: V štirih letih smo naredili velik napredek "Pred štirimi leti smo bili v drugi ligi, nato pa v teh štirih letih naredili velik napredek − prišli do skupinskega dela evropskega tekmovanja − kar je velik dosežek. S tem smo zadovoljni, bomo pa na preostalih tekmah poskušali vknjižiti kakšno točko. Fantom sem povedal, da imamo kakovost, a nismo vajeni igrati na taki ravni. Več tekem, kot bomo odigrali na tej ravni, boljši bomo," je za uradno spletno stran Uefe dejal Šimundža.

"Prihod trojice je naredil veliko razliko, vemo, zakaj so ti fantje toliko vredni. Dejstvo je, da smo v drugem polčasu vzpostavili neko ravnotežje, znižali, a potem so ti zvezdniki prišli do izraza," je vstop tria komentiral Šimundža, Lorbek pa povedal: "Ko nasprotnik s klopi pripelje Kana, Sona in Lucasa, se zagotovo občuti razlika, imajo ogromno kakovostnih igralcev, z njimi so dvignili ritem."

"Mi moramo imeti glavo gor, nismo se osramotili, dali smo vse od sebe, želeli smo biti čim boljši, tudi zmagati, a je bila razlika enostavno prevelika. So pa te izkušnje koristne za prihodnost," pravi Murin strateg. Foto: Guliverimage

Kljub visokemu porazu so v taboru Mure predvsem z nekaterimi deli obračuna zadovoljni. "Menim, da smo nekaj delov tekme odigrali dobro, ko smo jih tudi stisnili, a to so ekipe, ki te kaznujejo za vsako malenkost, kar smo danes občutili na svoji koži z dvema hitro prejetima zadetkoma. Moramo pa iz teh izkušenj črpati, da bomo v prihodnosti odigrali čim več takšnih tekem," razmišlja Murin vezist.

"Mi moramo imeti glavo gor, nismo se osramotili, dali smo vse od sebe, želeli smo biti čim boljši, tudi zmagati, a je bila razlika enostavno prevelika. So pa te izkušnje koristne za prihodnost," je po porazu dejal Šimundža, ki se z varovanci danes vrača v Slovenijo, v nedeljo pa jih že čaka tekma domačega prvenstva, gostovali bodo pri drugouvrščenem Bravu.