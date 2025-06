Bodo sprinterji na haloški zanki spet trpeli in izviseli?

Na vrsti je tretja etapa 31. dirke Po Sloveniji, 172-kilometrska preizkušnja od Majšperka do Ormoža. Načeloma je trasa manj zahtevna, sicer s tremi kategoriziranimi klanci, a le četrte kategorije in skupno le dobrimi 1.600 višinskimi metri. Že včeraj pa se je izkazalo, da dirko težko naredijo kolesarji sami in ti utegnejo tudi danes zagreniti življenje sprinterjem. Začelo se ob 11.05, v cilju pa najboljše kolesarje pričakujejo enkrat po 15. uri.