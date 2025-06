Rusi navsezgodaj silovito nad Kijev

Rusi so z brezpilotnimi letalniki zgodaj zjutraj izvedli obsežen napad na Kijev, poroča Telegram. V mestu so izbruhnili požari, gori več stanovanjskih objektov, je sporočil vodja mestne vojaške uprave, Timur Tkačenko.

Poudarki pomembnejših dogodkov dneva:



6.15 Rusi silovito napadli Kijev

Tkačenko je sporočil, da se brezpilotni letalniki mestu približujejo v valovih in da jih enote zračne obrambe poskušajo sestreliti. Brezpilotni letalniki so zadeli zgornja nadstropja visokih stanovanjskih stavb in povzročili požar v okrožju Darnitski na vzhodni strani mesta, kjer so po njegovih besedah ​​možni izpadi električne energije. Po njegovih besedah ​​je požar izbruhnil tudi v stanovanjski stavbi v zahodnem okrožju.

Tkačenko je opozoril tudi na nevarnost balističnih izstrelkov. Očividci so za Reuters poročali o seriji eksplozij.