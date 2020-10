Maratonski poletni prestopni rok, ki se je zaradi vseh ukrepov proti širjenju novega koronavirusa zavlekel globoko v jesen, se je pozno v ponedeljek končal. Najbogatejše ekipe v petih največjih evropskih ligah se niso držale nazaj, največ pa so, kot je že običajno, za okrepitve zapravili angleški prvoligaši. Spet so gladko prebili milijardo evrov, k temu znesku pa je največ prispeval Chelsea, ki je poskrbel tudi za najdražji prestop poletja. Nemca Kaia Havertza je v London iz Leverkusna pripeljal za 80 milijonov evrov.

Lastnik Chelseaja Roman Abramovič se je v tem poletju odločil zapravljati in trenerja Franka Lamparda razveselil z 250 milijoni evrov. Modri so poleg rekorderja poletja Havertza pripeljali še njegovega rojaka Tima Wernerja, Bena Chilwella, Hakima Ziyecha, Edourda Mendyja, Thiaga Silvo in Malango Sarra. Londončani so zdaj vsaj na papirju eni izmed kandidatov za naslov angleških prvakov. Tudi Abramovič ob veliki investiciji ne bo pričakoval nič manj, a Chelsea še zdaleč ni edini, ki je sestavil izjemno močno ekipo.

Lastnik Chelseaja Roman Abramovič je bil zelo radodaren, Frank Lampard je dobil vse, kar je želel. Foto: Reuters

Vroče bo!

Leeds United je zapravil milijone ob napredovanju v premier league in sestavil zanimivo ekipo, ki bo mešala štrene tudi najboljšim. Man City je to že občutil na lastni koži. Foto: Reuters Poleg že klasičnih kandidatov za naslov Liverpoola in Man Cityja so izjemno uspešno kadrovali pri Arsenalu, Evertonu in Totttenhamu, tudi novinec Leeds je zapravil več kot sto milijonov evrov, kar govori o tem, da je pred nami izjemna sezona.

Prvi osmoljenec prestopnega roka v Angliji je zagotovo Manchester United, ki je zadnji dan prestopnega roka oznanil štiri okrepitve, a ostal brez glavne tarče poletja Jadona Sancha, ki je ostal v Borussii, in brez novega osrednjega branilca, kar napoveduje mizerno sezono. Pomagal ne bo niti prihod golgeterja Edinsona Cavanija, če bo obramba tako luknjičasta kot do zdaj. Rdeči vragi so na treh prvenstvenih tekmah sezone prejeli kar 11 zadetkov, le West Brom jih je prejel več (13).

Kapetan Uniteda Harry Maguire je povsem razglašen, obramba rdečih vragov pa spominja na tekme pionirske lige. Foto: Reuters

Druge največje zapravljivke poletja so bile najmočnejše ekipe v italijanski ligi, ki so za okrepitve zapravile skoraj 750 milijonov evrov. Omenimo, da so ekipe v serie A ob prodaji igralcev največ zaslužile. Skoraj 680 milijonov evrov, kar je največ med vsemi.

Real se je znebil balasta, Barcelona zapravljala, a ...

V Španiji je španski prvak Real prestopni rok izkoristil le za prodaje. Znebil se je odvečnega balasta in zaslužil skoraj sto milijonov evrov. Ekipo je zapustilo (prodaja, posoja) kar 15 nogometašev, od tega tudi zvezdnika James Rodriguez in Gareth Bale, a Realova največja tekmica Barcelona ne more biti zadovoljna.

Katalonci so komaj zadržali nezadovoljenega Lionela Messija, ki je želel zapustiti ekipo, ter se na nič kaj posrečen način odpovedali Luisu Suarezu in ga poslali v Atletico. Za okrepitve so zapravili 124 milijonov evrov, a pokazati ne morejo veliko.

Ni veliko manjkalo, da bi Lionel Messi zapustil Barcelono. Skoraj zagotovo se bo to zgodilo po tej sezoni. Foto: Getty Images

Miralem Pjanić jih je stal 60 milijonov evrov, po videnem pa Bosanec ne bo v prvem planu trenerja Ronalda Koemana. Ostal je brez prve tarče Memphisa Depaya, saj je zmanjkalo denarja, tako da ima le tri osrednje branilce, od katerih je Samuel Umititi poškodovan. V nadaljevanju sezone in v primeru poškodb bi lahko imel precej težav.

Kar zadeva prestopni rok, je to za to "poletje" vse, ekipe bodo lahko ponovno premešale in osvežile ekipe že januarja.

nogometaš iz kluba v klub odškodnina Kai Havertz Bayer Leverkusen Chelsea 80.000.000 evrov Arthur Barcelona Juventus 72.000.000 evrov Victor Osimhen Lille Napoli 70.000.000 evrov Ruben Dias Benfica Manchester City 68.000.000 evrov Miralem Pjanić Juventus Barcelona 60.000.000 evrov

Ekipe, ki so za okrepitve zapravile največ:

klub vsota, zapravljena za okrepitve Chelsea 247.200.000 evrov Manchester City 156.800.000 evrov Barcelona 124.000.000 evrov Juventus 110.200.000 evrov Leeds United 105.200.000 evrov

Lige, v katerih so za okrepitve zapravili največ:

Liga vsota, zapravljena za okrepitve Premier league (Anglija) 1.377.820.000 evrov Serie A (Italija) 747.240.000 evrov Ligue 1 (Francija) 449.025.000 evrov La Liga (Španija) 411.800.000 evrov Bundesliga (Nemčija) 321.400.000 evrov

Zaslužki ob prodaji igralcev: