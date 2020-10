Konec je! Arsenal vabi na "zabavo", Man Utd z novo zvenečo sedmico.

Rennes, eden izmed treh francoskih predstavnikov v skupinskem delu lige prvakov, se je zadnji dan prestopnega roka tudi uradno okrepil z 18-letnim Jeremyjem Dokujem, ki mu napovedujejo svetlo prihodnost.

Belgijski napadalec ni bil poceni. Rennes je zanj odštel 26 milijonov evrov, s tem pa je nekdanji član Anderlechta, v Bruslju je bil njegov trener Vincent Kompany, poskrbel za enega dražjih prestopov zadnjega dne prestopnega roka. Rennes trenutno vodi v francoskem prvenstvu, z Dokujem, ki se je od belgijskega kluba poslovil s čustvenim posvetilom, pa je sklenil petletno pogodbo.

Thank you to everyone @rscanderlecht for the past 8 years I’ve been a part of this family, supporting me to grow as a player and a person.



I love this club and will never forget the memories we have shared. I wish you success for the future and I’m sure we will meet again 🙏🏾💜 pic.twitter.com/dIRjDTNqWJ