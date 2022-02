Barcelona ga je končno predstavila. V nedeljo že proti Oblaku?

Zadnji dan zimskega prestopnega roka se je najbolj govorilo o tem, kako bo Barcelona okrepila napad. Francoz Ousmane Dembele se kljub želji vodstva kluba ni odpravil drugam, tako da bo do konca sezone ostal v Kataloniji, kjer bo zelo težko dočakal priložnost za nastop, je pa konkurenco v konici napada okrepil še Pierre-Emerick Aubameyang.

Arsenal ga je leta 2018 kupil od Borussie Dortmund za skoraj 64 milijonov evrov, kar je bil klubski rekord rumeno-črnih. Foto: Reuters

Zvezdnik afriškega nogometa, ki je pred leti blestel pri Borussii Dortmund in bil leta 2017 pokalni zmagovalec kot tudi strelski kralj nemške bundeslige, nato pa se preselil na Otok k Arsenalu, s katerim je osvojil pokal FA (2020) in v finalu dosegel dva zadetka, je z Barcelono sklenil pogodbo do konca junija 2025. Pogodba vključuje možnost, da lahko Aubameyang po koncu prihodnje sezone (2022/23) zapusti Katalonce, a njegova odkupna klavzula znaša kar 100 milijonov evrov.

❝ I'm happy to be here. I will give it my all to help the team ❞@Auba pic.twitter.com/6miGvVpdAa