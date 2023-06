Legenda Milana mora oditi

Po poročanju medijev se Milan razhaja s tehničnim direktorjem Maldinijem. Lastnik kluba, ameriški investitor Gerry Cardinale, je namreč 54-letnika o tem obvestil v začetku tedna, danes med drugimi poročata tudi milanska časnika Gazzetta dello Sport in Corriere della Sera.

Različni pogledi na usmeritev kluba

Razlog za razhod so bistveno različni pogledi na nadaljnjo usmeritev kluba. Poleg Maldinija je moral oditi tudi športni direktor Frederic Massara, še pišejo italijanski mediji. Zdaj se čaka le še uradna potrditev iz Milana. Maldini in Massara sta sicer imela pogodbi še do leta 2024.

Maldini je nedvomno največja klubska ikona rossonerov. V klubu je igral že od šolskih dni, med profesionalci pa med letoma 1985 in 2009. V tem času je petkrat osvojil pokal državnih prvakov, ligo prvakov ter bil sedemkrat italijanski prvak. Od leta 1997 do konca kariere je bil kapetan Milana.

Maldini je tehnični direktor kluba od leta 2019 in je tako soodgovoren za ekipo in prestope igralcev. Lani so Milančani presenetljivo osvojili naslov prvaka v serie A, minulo sezono pa so končali na četrtem mestu. V ligi prvakov jih je v polfinalu izločil mestni tekmec Inter.

Maldini in lastnik kluba Cardinale naj se nikoli ne bi posebej dobro ujela, odkar je leta 2022 prišel ameriški investitor v klub.