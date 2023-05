Inter še ne razmišlja o Cityju, zdaj zmaguje doma

Sredi tedna je Samir Handanović z Interjem dvignil italijansko pokalno lovoriko, zdaj se na Apeninskem polotoku igra predzadnji krog prvenstva. Pred tem krogom tretji Milančani so v soboto zvečer gostili peto Atalanto in zmagali s 3:2. Slovenski vratar ni branil. Prvak Napoli v nedeljo igra v Bologni.

Inter je v prejšnjem krogu gostoval v Neaplju, prvak Napoli ga je premagal s 3:1. Tako so Milančani znova padli na tretje mesto na prvenstveni lestvici, dve točki za drugi Lazio. Zadnja dva kroga jim tako še štejeta, če želijo vsaj končno drugo mesto. Trener Simone Inzaghi je poudaril, da se morajo osredotočiti samo na serie A, šele nato na junijski finale lige prvakov z Manchestrom Cityjem. In so se, dvoboj z Atalanto so dobili s 3:2. Klub iz Bergama, ki se mu izmika liga prvakov, Interja ni premagal vse od novembra 2018.

Inter je že v prvih treh minutah prišel do dveh golov prednosti po zaslugi Romeluja Lukakuja in Nicoloja Barelle. Mario Pašalić je zasedbi iz Bergama vrnil nekaj upanja v 36. minuti, usodo Atalante pa je v 77. minuti zapečatil Lautaro Martinez, z 21 goli drugi strelec lige. Luis Muriel je v sodniškem dodatku le še kozmetično popravil izid.

Poraz za Bijola in Lovrića

Salernitana s 3:2 premagala Udinese, medtem ko je Torino v gosteh ugnal Spezio s 4:0, kjer Tio Cipot ni dobil priložnosti za igro. Salernitana je proti Videmčanom do zmage prišla po preobratu. Udinese je vodil že z 2:0, potem ko sta zadela Marvin Zeegelaar in Ilija Nestorovski v 25. in 30. minuti. Prvi prvem golu je podal slovenski reprezentant Sandi Lovrić, ki je tako kot Jaka Bijol igral celo tekmo.

Grigoris Kastanos je v 43. minuti dosegel prvi gol za Salernitano, pri kateri je bil Domen Črnigoj na klopi za rezervne igralce, drugega je prispeval Antonio Candreva v 57. minuti, zmagovitega pa je v 96. dosegel William Troost-Ekong. Takrat je Udinese že igral z igralcem manj po izključitvi Zeegelaarja v 87. minuti.

Italijansko prvenstvo, 37. krog:

Petek, 26. maj:

Sobota, 27. maj:

Nedelja, 28. maj:

Lestvica: