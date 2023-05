Juventus se je izognil novemu odvzemu točk

V vrstah 36-kratnih italijanskih nogometnih prvakov iz Torina so se izognili novemu odvzemu točk in zdrsu po ligaški lestvici. Razsodišče italijanske nogometne zveze je Juventusu po priznanju krivde zaradi laganja o igralcih, ki so se odrekli plačam med pandemijo covida-19, naložilo "zgolj" plačilo globe v višini več kot 700 tisoč evrov, poroča AFP.

S sporazumom o priznanju krivde, za katerega so prosili pri Juventusu, se končuje del primerov na italijanskih športnih sodiščih, ki se nanašajo na torinski klub.

Italijanska nogometna zveza (FIGC) je stari dami prejšnji teden odvzela 10 točk v serie A po reviziji prvotne kazni, s katero so Juventusu grozili z odvzemom 15 točk in kar precejšnjim zdrsom po prvenstveni lestvici. Šlo je za kazen, ki so jo naložili Juventusu zaradi nepravilnosti pri prestopih v zadnjih letih.

Juventus je po odvzemu točk izgubil mesto v ligi prvakov v sezoni 2023/24. Po točkovnem odbitku je z drugega zdrsnil na sedmo mesto.

Pri Juventusu so se kot del torkovega dogovora strinjali, da se ne bodo pritožili na omenjeno kazen, kar so arbitri italijanske nogometne zveze upoštevali pri izreku nove kazni, ki tako ne vključuje dodatnega odvzema točk.

Disciplinsko razsodišče italijanske zveze je v objavljeni odločitvi navedlo, da je klub v težavah kaznovalo s plačilom denarne kazni v višini 718.240 evrov, medtem ko je sedmim vodilnim predstavnikom kluba naložilo plačilo glob v razponu od 10.000 do 47.000 evrov.

Šlo je za del obsežnega škandala, ki vključuje lažno računovodstvo in prestope. V torinskem klubu so med pandemijo novega koronavirusa leta 2020 sporočili, da se igralci odpovedujejo izplačilu plač, medtem ko so tem istim igralcem v zasebnih pogovorih obljubili, da jim ne bodo izplačali le delčka tega, kar naj bi jim odvzeli.

S tem so pri Juventusu uspeli umetno zmanjšati izgubo v letnih bilancah kluba v času pandemije, ko so bila vsa tekmovanja preklicana in so prihodki strmoglavili.

Preberite še: